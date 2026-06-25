HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hôm nay, ngày cuối để ghi tên vào danh sách nhận 3.866 tỷ đồng tiền mặt từ một "tập đoàn quốc dân"

Thành Phát
|

Đang có hơn 70 nghìn cá nhân trong danh sách hưởng quyền lợi này.

Ngày mai (26/6) sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền để Vinamilk (HOSE: VNM) tiến hành chốt danh sách cổ đông vào ngày 29/6 nhận cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 18,5% (1.850 đồng/cổ phiếu).

Điều này có nghĩa là hết ngày giao dịch hôm nay, cổ đông nào không hữu cổ phiếu VNM sẽ không nhận được cổ tức; cổ đông nào giữ cổ phiếu VNM đến thứ Hai tới (nhưng phải sở hữu từ trước ngày 26/6) sẽ nhận được cổ tức tiền mặt.

Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk dự kiến chi khoảng 3.866 tỷ đồng, thanh toán ngày 17/7.

Trước đó, Vinamilk đã tạm ứng đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 25% (2.500 đồng/cổ phiếu). Cộng lại, tổng cổ tức tiền mặt cả năm 2025 đạt 43,5% (4.350 đồng/cổ phiếu), tương ứng tổng số tiền hơn 9.100 tỷ đồng.

Tỷ lệ nhận cổ tức tiền mặt của VNM qua các năm thường trên 40%. Nguồn: DNSE

Đây là một trong những mức chi trả tiền mặt cao nhất trong lịch sử Vinamilk và vượt trội so với phần lớn doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Đến nay, lượng tiền mặt trả cổ tức của Vinamilk chỉ đứng sau đợt sắp chi trả kỷ lục của Vinhomes (VHM) được công bố, cũng sẽ chốt danh sách sau VNM vài ngày.

Được biết, hai cổ đông lớn nhất của VNM là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm khoảng 36% vốn và nhóm F&N (Fraser & Neave, Singapore) nắm khoảng 18% vốn. Số cổ đông cá nhân trong và ngoài nước là hơn 70.000 người.

Hàng trăm nghìn người đón tin cực nóng từ FPT
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

cổ phiếu

chứng khoán

cổ tức

Vinamilk

VNM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại