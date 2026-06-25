Hôm nay, ngày cuối để ghi tên vào danh sách nhận 3.866 tỷ đồng tiền mặt từ một "tập đoàn quốc dân"

Đang có hơn 70 nghìn cá nhân trong danh sách hưởng quyền lợi này.

Ngày mai (26/6) sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền để Vinamilk (HOSE: VNM) tiến hành chốt danh sách cổ đông vào ngày 29/6 nhận cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 18,5% (1.850 đồng/cổ phiếu).

Điều này có nghĩa là hết ngày giao dịch hôm nay, cổ đông nào không hữu cổ phiếu VNM sẽ không nhận được cổ tức; cổ đông nào giữ cổ phiếu VNM đến thứ Hai tới (nhưng phải sở hữu từ trước ngày 26/6) sẽ nhận được cổ tức tiền mặt.

Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk dự kiến chi khoảng 3.866 tỷ đồng, thanh toán ngày 17/7.

Trước đó, Vinamilk đã tạm ứng đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 25% (2.500 đồng/cổ phiếu). Cộng lại, tổng cổ tức tiền mặt cả năm 2025 đạt 43,5% (4.350 đồng/cổ phiếu), tương ứng tổng số tiền hơn 9.100 tỷ đồng.

Tỷ lệ nhận cổ tức tiền mặt của VNM qua các năm thường trên 40%. Nguồn: DNSE

Đây là một trong những mức chi trả tiền mặt cao nhất trong lịch sử Vinamilk và vượt trội so với phần lớn doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Đến nay, lượng tiền mặt trả cổ tức của Vinamilk chỉ đứng sau đợt sắp chi trả kỷ lục của Vinhomes (VHM) được công bố, cũng sẽ chốt danh sách sau VNM vài ngày.

Được biết, hai cổ đông lớn nhất của VNM là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm khoảng 36% vốn và nhóm F&N (Fraser & Neave, Singapore) nắm khoảng 18% vốn. Số cổ đông cá nhân trong và ngoài nước là hơn 70.000 người.