Hàng trăm nghìn người đón tin cực nóng từ FPT

Tin này liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Mảng AI của FPT lãi tăng 120%

Theo báo cáo từ Vietcap cập nhật tháng 6/2026, doanh thu FPT 5 tháng đầu năm đạt gần 21.400 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt gần 4.199 tỷ đồng, tăng 16%. Đây là mức tăng trưởng tiếp nối đà hai chữ số liên tục từ năm 2019 đến nay.

Điểm đặc biệt đáng chú ý là mảng công nghệ thông tin thị trường trong nước: doanh thu tăng 15%, nhưng lợi nhuận trước thuế tăng tới 120% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nhu cầu sử dụng dịch vụ liên quan đến AI từ nhiều cơ quan, đơn vị khu vực công.

Đây là tín hiệu cực vui với hơn 125 nghìn cổ đông cá nhân của FPT, bởi cho thấy chiến lược AI-First của FPT bắt đầu sinh lợi rõ ở "sân nhà", vốn vẫn bị lu mờ bởi mảng xuất khẩu phần mềm.

Ông Trương Gia Bình trong một lần chia sẻ tầm nhìn của FPT về AI. Ảnh: CafeF

Ở thị trường quốc tế, doanh thu ký mới 5 tháng đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Trong mảng chuyển đổi số, doanh thu từ AI và phân tích dữ liệu tăng 67%.

Theo công bố của FPT, hai nhà máy AI (AI Factory) tại Nhật Bản và Việt Nam hiện đạt tỷ lệ sử dụng gần 90% công suất, so với khoảng 60% cuối năm 2025, nhờ các hợp đồng AI quy mô lớn được ký kết trong quý 2.

FPT vừa chuyển 1.703 tỷ tiền mặt cho cổ đông

Ngày 10/6, FPT đã hoàn tất đợt cổ tức tiền mặt còn lại năm 2025, tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu), với tổng số tiền chi ra hơn 1.703 tỷ đồng. Trước đó, FPT đã tạm ứng đợt 1 với tỷ lệ 10% vào tháng 12/2025. Cộng lại, tổng cổ tức tiền mặt cả năm 2025 đạt 20%, tương đương hơn 3.400 tỷ đồng.

Mức 20% tiền mặt này FPT giữ nguyên từ năm 2018 đến nay, không bị gián đoạn dù lợi nhuận có năm tăng chậm hơn hay thị giá cổ phiếu biến động mạnh. Năm 2026, chính sách cổ tức tiền mặt tiếp tục được duy trì tối đa 20%.

Đó là lý do vì sao với giới đầu tư, đến nay FPT vẫn được coi là một trong những cổ phiếu "quốc dân".

Tỷ lệ cổ tức tiền mặt FPT qua các năm (%). Hiểu đơn giản: Cứ nắm giữ 1000 cổ phiếu FPT thì nhận cổ tức tiền mặt 2 triệu đồng (chưa kể có thêm cổ phiếu thưởng đều đặn mỗi năm).

Năm 2025 lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 9.369 tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm 2024. Tổng cổ tức tiền mặt chi ra cả năm 2025 hơn 3.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 36% lợi nhuận sau thuế, cho thấy FPT giữ lại phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư. Kế hoạch 2026 FPT đạt doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng.

VN-Index tăng nhẹ, dòng tiền đảo chiều sang nhóm nhỏ

VN-Index đóng cửa ngày 24/6 ở mức 1.878 điểm, tăng 9,0 điểm (0,48%) so với phiên trước. Chỉ số lên cao nhất 1.894 điểm trong phiên trước khi hạ nhiệt về cuối giờ, phản ánh áp lực chốt lời ở vùng cao.

Giá trị giao dịch đạt 18.166 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với phiên liền trước. Khối ngoại bán ròng thêm 21,01 triệu cổ phiếu.

Vn-Index qua 10 phiên.

Điểm gãy của phiên nằm ở cơ cấu dòng tiền: nhóm vốn hóa nhỏ chiếm 43,65% tổng giá trị giao dịch, vượt nhóm vốn hóa lớn (39,89%). Đây là sự đảo chiều đáng kể so với phiên 23/6 khi nhóm lớn chiếm tới 60,68% và nhóm nhỏ chỉ 32,07%.

Cơ cấu dòng tiền theo nhóm vốn hóa, phiên 23/6 và 24/6.

Về độ rộng thị trường, 183 mã tăng giá, 118 mã giảm, bốn mã tăng trần và bốn mã giảm sàn.