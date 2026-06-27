Hoàng hậu đẹp khuynh thành hơn hậu cung 3000 giai nhân cộng lại: Visual tiên nữ rớt xuống trần, không bút nào tả nổi

Nữ diễn viên có đôi mắt lớn, giàu biểu cảm, sống mũi thanh thoát cùng đường nét khuôn mặt mềm mại, tạo nên khí chất dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút.

Gần đây, Hoàng Nghệ đang nhận được nhiều lời khen ngợi khi xuất hiện trong tựa game kết hợp phim ngắn Thiên Hạ Thịnh Thế gây chú ý khi vào vai Võ Tắc Thiên. Phân cảnh cô ngồi bên Lý Trị trước khi ông qua đời đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Trong phân đoạn này, Lý Trị đã hỏi Võ Tắc Thiên rằng cô có yêu ngài không. Võ Tắc Thiên đã trả lời "Chưa bao giờ". Thế nhưng đáp lại, Lý Trị vẫn bày tỏ cả tấm chân tình của mình trong câu nói "Nhưng ta yêu nàng rất nhiều".

Hoàng Nghệ gây ấn tượng khi xuất hiện trong game kết hợp phim Thiên Hạ Thịnh Thế.

Nhan sắc cực kỳ ấn tượng của Hoàng Nghệ khi vào vai Võ Tắc Thiên.

Ở phân cảnh này, Hoàng Nghệ đã tạo chemistry rất tốt cùng bạn diễn. Cả hai thể hiện diễn xuất ấn tượng, sự đau lòng và tình yêu không che giấu trong mắt khiến khán giả thấy cực kỳ cảm động. Về nhan sắc, Hoàng Nghệ một lần nữa được ca ngợi khi có tạo hình cổ trang cực đẹp và tôn visual. Thậm chí, có người khen ngợi Võ hoàng hậu đúng là đẹp hơn 3000 giai nhân trong hậu cung cộng lại. Tất nhiên đây là câu nói mang theo sự cường điệu và cảm thán, nhưng nó cũng là bằng chứng cho thấy cô nàng sở hữu nhan sắc cực kỳ đỉnh và là gương mặt đáng xem trong dàn sao trẻ Trung Quốc đương đại.

Nói thêm về Hoàng Nghệ, cô sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, hiện đang đầu quân cho công ty Hoan Thụy. Cô sở hữu gương mặt với những đường nét hài hòa, mang đến vẻ đẹp vừa trong trẻo, ngọt ngào, vừa mang nét cổ điển hiếm thấy ở dàn tiểu hoa đán thế hệ mới. Nữ diễn viên có đôi mắt lớn, giàu biểu cảm, sống mũi thanh thoát cùng đường nét khuôn mặt mềm mại, tạo nên khí chất dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút.

Hoàng Nghệ gây ấn tượng với vai Tả Doanh Doanh trong Giai Ngẫu Thiên Thành.

Đặc biệt, khi xuất hiện trong tạo hình cổ trang, Hoàng Nghệ thường được khán giả nhận xét là toát lên vẻ đẹp vô cùng khó quên, càng ngắm càng ấn tượng. Điều này được cô nàng thể hiện rất rõ trong bộ phim Giai Ngẫu Thiên Thành. Trong phim, Hoàng Nghệ đảm nhận vai Tả Doanh Doanh. Ban đầu, cô nàng hiện lên với dáng vẻ lả lơi, quyến rũ và cực kỳ khôn ngoan. Khi đối diện kẻ thù, cô cũng có thể ra tay một cách lạnh lùng, dứt khoát.

Thế nhưng bên cạnh đó, Tả Doanh Doanh còn là người mang trong mình nỗi nhớ quê nhà da diết và khao khát được yêu thương từ sâu thẳm trong lòng. Cô cũng có một mặt đáng yêu, tinh nghịch. Những nét tính cách đối lập nhau của nhân vật được Hoàng Nghệ khắc họa trọn vẹn, biến Tả Doanh Doanh trở thành cái tên rất được lòng khán giả xem Giai Ngẫu Thiên Thành.

Hoàng Nghệ là cái tên đang lên trong làng giải trí Trung Quốc.

Sau vai diễn thành công trong Giai Ngẫu Thiên Thành và màn xuất hiện trong Thiên Hạ Thịnh Thế, tên tuổi của Hoàng Nghệ đã tiến thêm một bước đến gần công chúng. Ngoài ra, vai diễn Cố Lan của cô nàng trong Lương Trần Mỹ Cẩm cũng được người xem yêu thích. Sắp tới, cô nàng sẽ có màn tái xuất đầy hứa hẹn khi đóng vai Triệu Kim Chi trong phim Kim Chi của cặp đôi Lý Nhất Đồng - Trần Tinh Húc và Giang Nghi Sơ trong phim Quy Loan của cặp đôi Trương Lăng Hách - Lâm Duẫn.

nguồn: Weibo