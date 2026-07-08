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Hoài Tâm: "Tôi là đàn ông!"

Tùng Ninh
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"Tôi là giới tính gì cũng được, miễn sao mọi người vui" – Hoài Tâm nói.

Mới đây, chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời đã lên sóng, với sự tham gia của nghệ sĩ hài hải ngoại Hoài Tâm.

Mở đầu chương trình, nhà thiết kế Thái Nguyễn lỡ miệng gọi Hoài Tâm là "bà", khiến anh phải đính chính: "Trời ơi, lên show này lộ ra hết. Tôi là đàn ông!

Hoài Tâm: "Tôi là đàn ông!" - Ảnh 1.

Hoài Tâm

Nhưng thôi, tính tôi là vậy, cứ làm cái gì, là cái gì mà được mọi người thương, yêu mến là tôi vui rồi. Vì vậy, quý vị khán giả muốn cho tôi là cái gì mà mọi người vui là tôi vui. Tôi là giới tính gì cũng được, miễn sao mọi người vui.

Hơn nữa, đàn ông bây giờ thực ra phải có một chút của phụ nữ để hiểu phụ nữ thì phụ nữ mới thích. Ví dụ như dùng chút nước hoa, trang sức hay bảnh bao, khéo léo, mềm mại hơn trong ăn nói. Tôi nói tôi là đàn ông ở chỗ đó, mọi người đừng hiểu lầm".

Cách đây không lâu, Hoài Tâm cũng từng chia sẻ về bản thân mình: "Thực sự mà nói, suốt 20 năm qua, khán giả biết tôi quá nhiều rồi.

Tôi không nghĩ mình có vùng cấm nào. Tôi bây giờ chỉ có mở phanh ra hết chứ không có vùng cấm nào. Khán giả yêu thương tôi là yêu thương con người tôi.

Hoài Tâm: "Tôi là đàn ông!" - Ảnh 2.

Quan trọng là khán giả đã đón nhận tôi ngay từ đầu tiên, con người tôi bước ra sân khấu đã như vậy. Cho tới ngày hôm nay khán giả vẫn yêu thương tôi như vậy nên tôi cứ như vậy thôi, không cần phải thay đổi hay có vùng cấm. Tôi không có vùng cấm, chỉ có vùng mở.

Tôi nghĩ, thời còn là con nít, con người ta lớn lên không nhận thức được về giới tính đâu.

Tôi cũng vậy, từ nhỏ ai rủ tôi chơi nhảy dây, banh đũa, đá banh… tôi đều chơi hết. Tôi rất năng nổ, chưa nhận thức được về bản thân. Nhưng tôi cũng có dáng đi yểu điệu và bạn bè cũng hay nói về điều đó của tôi. Tuy nhiên, tôi chưa nhận thức được điều đó là như thế nào.

Tới năm 12 tuổi, tôi bắt đầu nhận thức được về bản thân mình, còn lúc nhỏ thì không, chỉ biết người ta trêu chọc mình thôi. Lúc tôi học lớp 7, thấy bạn bè có thái độ khác với mình, tôi mới bỏ những môn nữ tính như nhảy dây, banh đũa. Tôi bị áp lực bởi bạn bè nên bỏ những môn đó".

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