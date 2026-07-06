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Nam nghệ sĩ đi mua thịt bị chủ quán cảnh giác vì sợ cướp thịt

Tùng Ninh
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"Hôm đó, tôi ra chợ mua thịt thì bị chủ hàng thịt cảnh giác vì sợ tôi cướp thịt" – nghệ sĩ Phương Bình nói.

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với khách mời là nghệ sĩ hài Phương Bình. Tại chương trình tuần này, nam nghệ sĩ chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.

Ông nói: "Đối với riêng tôi, tôi không phân biệt rạch ròi giữa diễn vì đam mê hay diễn vì cơm áo gạo tiền.

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Phương Bình

Tôi quan niệm hai yếu tố này phải luôn song hành. Khi đã nhận đồng tiền từ mồ hôi xương máu của khán giả, người nghệ sĩ phải có trách nhiệm cống hiến hết mình".

Tiếp đó, Phương Bình chia sẻ về một sự cố, đồng thời là kỷ niệm đáng nhớ trong đời làm nghề của mình.

Ông kể: "Vốn có gốc là một diễn viên hài, tôi ít khi có cơ hội thử sức với các vai bi kịch thuần túy.

Nhưng tôi cũng từng khá thành công với vai người cha cờ bạc đổ nợ trong bộ phim Bóng của thị thành. Nhân vật này tồi tệ đến mức định bán con gái cho chủ nợ, nhưng đến đêm tân hôn đã kịp tỉnh ngộ, cướp thùng tiền hỷ để cứu con và trốn lên Sài Gòn.

Từ vai diễn này, tôi tự rút ra bài học cho bản thân là phải sống đúng đắn, tránh gây ra những hậu quả tai hại như nhân vật mình đảm nhận.

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Sự thành công của vai diễn phản diện này dẫn đến một tình huống dở khóc dở cười với tôi.

Hôm đó, tôi ra chợ mua thịt thì bị chủ hàng thịt cảnh giác vì sợ tôi cướp thịt. Hóa ra bà chủ hàng thịt ghim tôi vì vai diễn trong phim nên ác cảm luôn ở ngoài.

Nhưng tôi không hề chạnh lòng, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc vì biết khán giả đã thực sự ghét nhân vật của mình. Nếu như ngày trước, người hâm mộ ra đường chỉ nhận ra mặt mà không nhớ tên, thì giờ đây, khoảng 7/10 người đã có thể gọi đúng tên Phương Bình. Đó là một niềm tự hào và hạnh phúc với tôi. Là một nghệ sĩ, được khán giả nhớ mặt và ấn tượng với vai diễn của mình là điều tuyệt với nhất.

Hiện tại, mong muốn lớn nhất của tôi sau bao năm cống hiến là được khán giả nhớ đến như một người diễn viên diễn hài có duyên, một người nghệ sĩ luôn cháy hết mình mỗi khi bước ra ánh đèn sân khấu. Tôi chỉ cần được như vậy là chặng đường làm nghề mãn nguyện".

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