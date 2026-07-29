Hóa ra "anh sếp showbiz” và vợ bác sĩ đã chia tay từ 2 năm trước mà cả nước không ai hay biết

Tình cảnh của “anh sếp showbiz” ở thời điểm hiện tại khiến cho cộng đồng mạng không khỏi hoang mang, lo lắng.

Sáng 29/7, JTBC News đưa tin, nam ca sĩ kiêm “anh sếp showbiz” Go Ji Yong (nhóm nhạc huyền thoại Sechs Kies) đã ly hôn vợ - bác sĩ xinh đẹp Heo Yang Im từ tận 2 năm trước mà công chúng Hàn Quốc không hề hay biết.

Trên trang cá nhân mới đây, đích thân Go Ji Yong cũng đã xác nhận thông tin ly dị do truyền thông đăng tải: “Thực ra tôi đã ly hôn vợ từ 2 năm trước rồi. Lý do tôi không công khai trong suốt thời gian qua là vì muốn bảo vệ con trai mình. Tôi muốn giúp thằng bé có thể tiếp nhận tình huống này 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể và lớn lên trong môi trường ổn định”.

Nam ngôi sao bộc bạch thêm: “Việc ly hôn là quyết định được đưa ra nhằm tôn trọng con đường riêng của mỗi người trong chúng tôi. Con trai tôi cũng đã hiểu được về mối quan hệ của bố mẹ ở thời điểm hiện tại. Lúc này đây thằng bé đang sống rất tốt. Trong tương lai, tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình với tư cách 1 người cha để tiếp tục nuôi dạy con trai nên người. Dù tôi và cô ấy đã không còn là vợ chồng nữa nhưng chúng tôi vẫn luôn ủng hộ lẫn nhau”.

Go Ji Yong đã ly hôn vợ bác sĩ từ tận 2 năm trước mà cả xứ Hàn không ai hay biết. Ảnh: Naver

Đồng thời, Go Ji Yong giải thích về lý do khiến anh quyết định lên tiếng xác nhận chuyện đã ly hôn vợ bác sĩ: “Tôi muốn thông báo mọi chuyện qua bài viết này nhằm ngăn chặn những hiểu lầm có thể xảy ra trong tương lai. Rất mong các bạn hãy hạn chế đặt ra những câu hỏi mang tính riêng tư, và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi”.

Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng hiện đang bàn tán sôi nổi về nguyên nhân Go Ji Yong - Heo Yang Im ly hôn sau hơn 10 năm chung sống mặn nồng. Trong đó, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn Go Ji Yong bị vợ bỏ do lao dốc nhan sắc, không còn giữ được diện mạo nam thần cuốn hút như ngày trước. Còn nhớ từ năm 2023 tới nay, anh liên tục gây xôn xao với những màn lộ diện khác lạ, xuống sắc tới khó tin. Ngoại hình không thể nhận ra thậm chí còn khiến mỹ nam nức tiếng 1 thời dính tin đồn gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Song song với đó, nhiều fan đã ngay lập tức phản bác lại thông tin nam ngôi sao họ Go bị vợ “đá” do “tàn hương phai sắc”. Theo những khán giả này, Go Ji Yong - Heo Yang Im đã ly hôn trong hòa bình, bản thân nam nghệ sĩ cũng đã ngầm xác định điều này qua bài đăng thông báo “đường ai nấy đi” mới đây.

Từ năm 2023 tới nay, Go Ji Yong liên tục xuất hiện với diện mạo xuống cấp trầm trọng, trông khác xa so với thời hoàng kim nhan sắc. Ảnh: Naver

Go Ji Yong sinh năm 1980, ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên của nhóm nhạc Sechs Kies khi vừa tròn 17 tuổi. Sechs Kies nhanh chóng leo lên hàng ngũ nhóm nhạc thần tượng hàng đầu ở Kpop thế hệ 1 nhưng đáng tiếc đã tan rã chỉ sau 3 năm hoạt động. Sau khi nhóm tan rã, Go Ji Yong tạm dừng hoạt động để theo học diễn xuất và có tham gia đóng 1 số bộ phim. Nhưng tới năm 2004, cựu thành viên Sechs Kies bất ngờ tuyên bố rời khỏi showbiz và chuyển hướng sang kinh doanh.

Trong nhiều năm qua, Go Ji Yong có vài lần xuất hiện trên sóng truyền hình khi nhận lời tham gia show The Return of Superman (2017), Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny (2022),... Hiện tại, anh tập trung quản lý công ty riêng, được xem là 1 trong những “anh sếp” nức tiếng ở Kbiz.

Go Ji Yong ra mắt làng giải trí hồi năm 1997, hoạt động ở Kbiz trong khoảng 7 năm trước khi giải nghệ. Ở giai đoạn hoàng kim nhan sắc, anh là chàng trai trong mộng của nhiều cô gái nhờ diện mạo điển trai xuất chúng. Ảnh: X

Nhiều năm trở lại đây, cựu thành viên Sechskies chỉ xuất hiện trên sóng truyền hình vài lần. Ảnh: Naver

Năm 2013, anh kết hôn với bác sĩ xinh đẹp Heo Yang Im. Dù bác sĩ họ Heo không hoạt động trong showbiz nhưng vẫn được netizen xứ Hàn khen ngợi hết lời nhờ visual xinh đẹp tựa nàng thơ. Cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng 1 năm sau đó. Con trai của Go Ji Yong hiện đã 12 tuổi, được nhận xét là điển trai và thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Đáng tiếc, nam ngôi sao và vợ lại quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân dù đã chung sống với nhau được hơn 10 năm.