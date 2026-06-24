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Hòa Phát và Vingroup đẩy mạnh năng lượng tái tạo

S.Nhung - L.Tỉnh
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Hòa Phát vừa công bố thông tin bất thường về việc HĐQT thông qua nghị quyết tham gia góp vốn thành lập một pháp nhân mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Theo nghị quyết, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát sẽ góp 600 tỉ đồng để thành lập Công ty CP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu. Doanh nghiệp mới có vốn điều lệ 2.000 tỉ đồng, trong đó Hòa Phát nắm 30% vốn điều lệ.

Công ty CP Điện gió ngoài khơi Sông Hậu có trụ sở chính tại phường Tân An, TP Cần Thơ. Lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió và điện mặt trời.

Cùng lĩnh vực này, Công ty CP Năng lượng VinEnergo, thành viên trong hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup, vừa công bố ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Manila Electric Company (Meralco) - nhà phân phối điện lớn nhất Philippines - và Meralco PowerGen Corporation (MGEN).

Theo công bố, thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển 5 GW điện nền từ năng lượng tái tạo để bán cho Meralco cùng các nhà phân phối, bán lẻ điện tại Philippines, với mức giá mục tiêu khoảng 17 cent/KWh.

Các bên cho rằng hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cung cấp nguồn điện sạch ổn định, có chi phí cạnh tranh, góp phần tăng cường an ninh năng lượng cho Philippines. Đồng thời, mô hình này cũng được kỳ vọng có thể nhân rộng tại các quốc gia ASEAN trong thời gian tới.

Bên cạnh mảng điện tái tạo, VinEnergo, Meralco và MGEN cũng sẽ xem xét hợp tác phát triển hạ tầng sạc xe điện tại Philippines. Nội dung hợp tác bao gồm các giải pháp sạc cho hộ gia đình, thương mại và đội xe, cùng các mô hình vận hành, kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình phổ cập xe điện tại thị trường này.

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Tags

xe điện

điện mặt trời

năng lượng tái tạo

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