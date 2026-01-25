Hoa hồng sẽ nở rực rỡ suốt mùa hè nếu bạn làm việc này ngay bây giờ

Tháng Một là một trong những tháng ảm đạm nhất trong năm, khiến chúng ta khó hình dung khi nào sự ấm áp và ánh nắng sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, sẽ không còn lâu nữa trước khi khu vườn của chúng ta bừng sức sống trở lại, và có những công việc cần phải thực hiện – ngay cả trong điều kiện giá rét.

Chuyên gia làm vườn Paul Parker từ công ty chuyên về cây trồng và củ giống J. Parker's cho biết tháng Một thực sự là thời điểm lý tưởng để bắt tay vào công việc làm vườn, theo báo Anh Express.

Điều này đặc biệt đúng đối với các cây hoa hồng leo, vốn có thể trông khá tàn tạ vào thời điểm này.

Hoa hồng leo cần được cắt tỉa trong những tháng mùa đông để ra hoa rực rỡ vào mùa hè. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, theo chuyên gia, việc cắt tỉa đúng cách trước khi chúng ra hoa trở lại sẽ giúp đảm bảo những đợt hoa rực rỡ.

Paul cho biết: “Nếu bạn có một cây hoa hồng leo trong vườn, thì bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo để cắt tỉa mạnh tay.”

“Cắt tỉa hoa hồng leo vào tháng Một, khi cây đang trong giai đoạn ngủ đông, sẽ giúp định hình dáng cây và chuẩn bị cho một mùa hoa rực rỡ vào mùa hè.”

“Điều quan trọng là không nên cắt tỉa hoa hồng leo trong vòng hai năm sau khi trồng, để cây có cơ hội bén rễ và phát triển tốt nhất.”

Cách cắt tỉa hoa hồng leo

Bạn hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ những cành đã chết, bị bệnh hoặc đang tàn lụi. Tiếp theo, bạn cần cố định những chồi non vào giàn leo.

Sau đó, bạn nên cắt ngắn các cành ở hai bên khoảng hai phần ba chiều dài của chúng. Cuối cùng, nâng đỡ cây hoa hồng leo bằng cách buộc các thân chính vào giàn hoặc khung đỡ.

Hoa hồng leo có thể đem đến màu sắc sặc sỡ cho không gian sân vườn. (Ảnh minh họa)

Nếu cây bị quá rậm rạp, hãy loại bỏ một số cành già từ gốc để khuyến khích sự phát triển của chồi mới khi mùa xuân đến.

Các chuyên gia làm vườn của chương trình Gardeners' World nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cắt tỉa hoa hồng vào thời điểm này.

Việc bỏ bê công việc này có thể khiến cây trở nên rối rắm với những thân cành yếu ớt, khẳng khiu, làm cản trở quá trình ra hoa.

Ngoài ra, các cành chồng chéo lên nhau có thể gây hiện tượng chết ngược và tạo điều kiện cho bệnh tật phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm nấm cho cây của bạn.

Chăm sóc hoa hồng mùa đông cũng cần để ý tới việc bảo vệ khỏi lạnh và gió, tưới nước vừa đủ (không quá nhiều), phủ gốc để giữ ấm và ẩm, và bổ sung phân bón giàu lân-kali trước mùa đông.

Đặc biệt, bạn cần giữ cây ở nơi có nắng, đồng thời phòng trừ các loại sâu bệnh như nhện đỏ và bọ trĩ.

Ngoài hoa hồng, mùa đông cũng là thời điểm hoàn hảo để chăm sóc và "bồi bổ" cho cây lan ý, nếu bạn cũng sở hữu loại cây trồng được ưa thích này. Có 5 điều bạn có thể làm để đảm bảo cây lan ý ra hoa suốt mùa hè sắp tới.