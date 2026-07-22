Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz mang vương miện 100% kim cương thật đi cầm cố cho ngân hàng, nghe định giá xong liền tháo chạy sang Mỹ

Nàng hậu này mang chiếc vương miện của mình đi thế chấp ở ngân hàng trong lúc khó khăn tài chính.

Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) là cuộc thi sắc đẹp lâu đời do đài truyền hình TVB tổ chức. Đây từng là đấu trường nhan sắc có giá về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Các người đẹp bước ra từ cuộc thi được trải thảm và nâng đỡ sự nghiệp để thành sao. Không chỉ vậy, ban tổ chức Hoa hậu Hong Kong còn cho phép thí sinh giữ lại vương miện, quyền trượng và áo choàng sau khi đăng quang. Hoa hậu và 2 Á hậu có thể sử dụng chiếc vương miện này với bất kỳ mục đích nào. Đáng chú ý, vương miện của Hoa hậu Hong Kong cam kết chế tác bằng kim cương thật 100%.

Do vương miện của Hoa hậu Hong Kong có giá trị khủng nên mỗi hoa hậu qua các thời kỳ đều có cách sử dụng chiếc vương miện theo những cách khác nhau. Hoa hậu Hong Kong 1996 Lý San San đã mang chiếc vương miện trị giá 1,38 triệu HKD (khoảng 4,7 tỷ đồng) của mình ra bán đấu giá để gây quỹ từ thiện vào năm 2016. Hoa hậu Hong Kong 2005 Diệp Thúy Thúy xem vương miện của mình như bảo vật gia truyền và cho biết sẽ để lại cho con cháu. Hoa hậu Hong Kong 2012 Trương Danh Nhã, Á hậu 1 Hoa hậu Hong Kong 2008 Trần Thiến Dương khi kết hôn đều đội vương miện như 1 món trang sức. Và chiếc vương miện kim cương của Hoa hậu Hong Kong cũng từng trở thành vật cứu vớt cuộc đời của Dương Uyển Nghi. Cô đã cầm cố vương miện của mình cho ngân hàng để trả nợ cho chồng.

Hoa hậu - Á hậu Hong Kong đều được giữ lại vương miện kim cương sau khi đăng quang. Ảnh: On.

Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz Hong Kong (Trung Quốc)

Dương Uyển Nghi sinh năm 1970, trong một gia đình trung lưu tại xứ Hương Cảng. Khi mới 2 tuổi, cô đã cùng gia đình chuyển sang San Francisco (Mỹ) định cư. Sau khi trưởng thành, người đẹp theo học ngành Báo chí - Truyền thông tại Đại học bang San Francisco với ước mơ trở về Hong Kong (Trung Quốc) làm phóng viên truyền hình.

Tuy nhiên, cánh cửa nghề báo không mở ra với Dương Uyển Nghi như cô đã nghĩ. Do không tìm được cơ hội việc làm ở quê nhà, cô quyết định ghi danh dự thi Hoa hậu Hong Kong năm 1995. Đây cũng là bước ngoặt thay đổi cuộc đời của Dương Uyển Nghi. Vào đêm chung kết, cô vượt mặt hàng loạt đối thủ mạnh để đăng quang Hoa hậu, đồng thời giành giải phụ Người đẹp có hình thể đẹp nhất cuộc thi. Tuy nhiên, chiến thắng của Dương Uyển Nghi bị dân tình phản đối dữ dội. Cô bị đánh giá kém sắc hơn 2 Á hậu và vướng nghi vấn dùng tiền mua giải. Thậm chí, trong một cuộc bình chọn nhân dịp 40 năm Hoa hậu Hong Kong được tổ chức, Dương Uyển Nghi còn bị công chúng xếp vào danh sách Hoa hậu xấu nhất lịch sử.

Dương Uyển Nghi bị chê bai nhan sắc khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1995. Ảnh: Sina.

Bất chấp điều tiếng về kết quả, Dương Uyển Nghi vẫn được chọn đại diện Hong Kong (Trung Quốc) tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế rồi ký hợp đồng với TVB để bước chân vào giới giải trí. Ban đầu, Dương Uyển Nghi đảm nhận vai trò MC, người dẫn chương trình cho nhiều show nổi tiếng. Đến năm 1997, cô chuyển sang đóng phim, góp mặt trong hàng loạt tác phẩm quen thuộc như Hồ sơ trinh sát 3, Trà là hương quê, Bảng Phong Thần, Square Pegs, Negotiator... Dẫu vậy, phần lớn các vai diễn của cô đều là vai phụ. Khả năng diễn xuất không quá nổi bật, danh tiếng vừa phải cùng ngoại hình gây nhiều tranh cãi khiến cô khó có thể bứt phá giữa dàn mỹ nhân TVB "sắc nước hương trời".

Vì các mác Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Dương Uyển Nghi lận đận sự nghiệp. Ảnh: Sina.

Bị bạn trai phản bội, mang tiếng lừa đảo và mắc nợ ngập đầu vì chồng thiếu gia

Đường tình duyên của Dương Uyển Nghi cũng lận đận không kém sự nghiệp. Năm 1997, cô hẹn hò đạo diễn truyền hình Dương Nhậm Hào. Hai người nhanh chóng dọn về sống chung. Nhưng đến năm 2001, nàng hậu phát hiện bạn trai ngoại tình và quyết định chấm dứt mối quan hệ. Không lâu sau, trong một buổi họp lớp, Dương Uyển Nghi gặp lại bạn học cũ Vương Thụy Huân. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và kết hôn vào năm 2003, rồi có với nhau một trai một gái.

Cha của Vương Thụy Huân là nhân vật có tiếng trong giới đua ngựa Hong Kong (Trung Quốc). Vì vậy dư luận thời điểm đó đều cho rằng Dương Uyển Nghi đã chính thức bước chân vào giới hào môn. Sau kết hôn, cô rời khỏi căn nhà nhỏ để chuyển tới biệt thự của chồng, dần rút lui khỏi giới giải trí và chính thức chia tay TVB sau 17 năm gắn bó vào năm 2012.

Sau khi sinh con thứ hai, vì thiếu ngủ cộng thêm áp lực từ những lời chê bai ngoại hình sau sinh của truyền thông, Dương Uyển Nghi từng rơi vào khủng hoảng tâm lý. Cô thậm chí có ý nghĩ làm chuyện dại dột. Tuy nhiên, biến cố lớn hơn đã xảy ra khi chồng nàng hậu thua lỗ vì đầu tư chứng khoán trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Không cam tâm với cuộc sống sa sơ, Vương Thụy Huân kéo Dương Uyển Nghi cùng khởi nghiệp. Hai người lần lượt thử sức với việc xuất bản tạp chí, kinh doanh quần áo trẻ em, mở công ty quan hệ công chúng nhưng đều thất bại.

Dương Uyển Nghi và chồng thiếu gia Vương Thụy Huân. Ảnh: On.

Từ năm 2010, Dương Uyển Nghi chuyển sang lĩnh vực giáo dục, mở lớp dạy tiếng Anh và sau đó thành lập trung tâm giáo dục mang tên mình. Năm 2014, vợ chồng nữ diễn viên đầu tư hàng chục triệu HKD để mở trường mẫu giáo quốc tế Golden Gate. Ngày khai trương, nhiều Hoa hậu và nghệ sĩ nổi tiếng đã đến chúc mừng, khiến nhiều người tin rằng đây sẽ là bước ngoặt mới của Dương Uyển Nghi. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, ngôi trường liên tục vướng vào các vụ kiện. Họ bị đòi hàng trăm nghìn HKD tiền sửa chữa, sau đó tiếp tục bị đối tác khởi kiện đòi gần 2 triệu HKD (7 tỷ đồng).

Dương Uyển Nghi từng giải thích rằng mở trường không phải để kiếm tiền mà chỉ muốn thực hiện ước mơ cống hiến cho giáo dục. Dẫu vậy, trường vẫn phải đóng cửa vào năm 2017. Sau thất bại trong lĩnh vực giáo dục, hai vợ chồng tiếp tục công bố hợp tác với NASA để triển khai các khóa học trực tuyến và mời cựu phi hành gia Leroy Chiao tham dự sự kiện quảng bá. Tuy nhiên, dự án nhanh chóng phát sinh tranh cãi khi một giáo viên nước ngoài tố cáo họ làm giả bảng lương và giả mạo chữ ký.

Đến năm 2018, Dương Uyển Nghi tiếp tục bị phía trường mẫu giáo khởi kiện với cáo buộc chỉ đạo nhân viên yêu cầu phụ huynh chuyển học phí và phí xe đưa đón vào tài khoản của một công ty khác do cô đứng tên, với tổng số tiền khoảng 147.000 HKD (495 triệu đồng). Nguyên đơn cho rằng nàng hậu đã lợi dụng vị trí quản lý để chiếm đoạt tài sản công ty, đồng thời yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền và công khai sổ sách kế toán. Dương Uyển Nghi khi đó phủ nhận các cáo buộc.

Năm 2019, trở thành giai đoạn đen tối nhất với gia đình cựu Hoa hậu. Hai vợ chồng cùng lúc đối mặt với ba vụ kiện đòi nợ, tổng số tiền bị yêu cầu bồi thường lên tới hơn 10 triệu HKD (34,9 tỷ đồng). Dù tài chính kiệt quệ, họ vẫn sống trong căn biệt thự thuê có giá khoảng 70.000 HKD/tháng (244 triệu đồng). Chỉ sau khi nợ bốn tháng tiền thuê, cả gia đình Dương Uyển Nghi bị chủ nhà thẳng tay đuổi cô.

Nghe lời chồng kinh doanh, Dương Uyển Nghi trả giá đắt. Ảnh: Sohu.

Cầm cố vương miện để trả nợ, rồi tháo chạy sang Mỹ

Để trả nợ và thoát khỏi các vụ kiện, chồng Dương Uyển Nghi phải bán tháo nhiều bất động sản của cha mẹ. Do không gom đủ tiền, nàng hậu đành phải đem vương miện Hoa hậu Hong Kong, cùng 1 bất động sản tại Mỹ dưới tên cô ra thế chấp ngân hàng. Tại ngân hàng, chiếc vương miện kim cương của Dương Uyển Nghi được xác định là hàng "real", với giá trị được ước tính là 1,23 triệu HKD (tương đương 4,29 tỷ đồng). Sau khi chuyển tiền thế chấp đồ vào ngân hàng cho chồng, Dương Uyển Nghi lập tức đưa 2 con sang Mỹ, cắt đứt liên hệ với chồng thiếu gia. Được biết, Dương Uyển Nghi và Vương Thụy Huân đã ly thân, đồng thời ký thỏa thuận mọi khoản nợ còn lại của chồng đều không liên quan đến cô.

Sau khi sang Mỹ, Dương Uyển Nghi nương nhờ nhà ngoại, kiếm tiền nuôi con bằng công việc dạy học trực tuyến. Do thu nhập quá ít ỏi, cô không có đủ tiền chuộc lại vương miện và bất động sản ở Mỹ của mình. Các tài sản này của Dương Uyển Nghi bị ngân hàng thu hồi và phát mãi. Từ hào quang của một Hoa hậu, đến giấc mơ làm thiếu phu nhân rồi chuỗi ngày gánh nợ, kiện tụng và phải rời quê hương để làm lại từ đầu, Dương Uyển Nghi trở thành một trong những người đẹp có cuộc đời thăng trầm nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Dương Uyển Nghi phải cầm cố vương miện kim cương và bất động sản của mình để trả nợ cho chồng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu