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Hoa hậu từng đi làm pha chế: Nay làm mẹ 3 con, chồng là TGĐ tập đoàn hàng chục nghìn tỷ đồng

Minh Ngọc
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Người đẹp vẫn giữ sức hút và nhan sắc xinh đẹp sau hơn 10 năm đăng quang.

Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 và nhanh chóng trở thành một trong những người đẹp được yêu mến nhất nhờ vẻ đẹp dịu dàng, nền nã cùng đời tư sạch bóng scandal.

Sau khi đăng quang, nàng hậu tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, đồng thời trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu và nhà thiết kế lựa chọn. Với hình ảnh thanh lịch, kín tiếng suốt nhiều năm, Đặng Thu Thảo được công chúng ưu ái gọi là "Hoa hậu của các Hoa hậu".

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Đặng Thu Thảo bắt đầu được biết tới sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Ảnh: FBNV

Từng đi làm pha chế khi còn là sinh viên

Đặng Thu Thảo lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Khi lên TP.HCM theo học ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Tây Đô, cô vừa học vừa đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt.

Một trong những công việc Thu Thảo từng gắn bó là pha chế tại quán cà phê. Người đẹp kể có những ngày phải đứng làm liên tục suốt 8 tiếng, cơ thể rã rời vì mệt mỏi. Thế nhưng, chính quãng thời gian ấy đã tôi luyện cho cô sự kiên cường và trở thành động lực để nỗ lực thay đổi cuộc sống.

Nhìn lại những năm tháng còn nhiều khó khăn, Đặng Thu Thảo cho biết việc đi làm thêm không chỉ giúp cô có thêm thu nhập mà còn rèn luyện tính tự lập, biết trân trọng giá trị của đồng tiền và tích lũy nhiều kinh nghiệm sống. Sự mộc mạc, nền nã cùng nghị lực vượt khó cũng là những yếu tố giúp nàng hậu ghi dấu ấn đẹp trong lòng công chúng ngay từ những ngày đầu đăng quang.

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Nàng hậu đã bươn chải làm nhiều công việc khác nhau từ năm 18 tuổi để có thể trang trải cuộc sống. Ảnh: FBNV

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Sở hữu visual trong trẻo, cô được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ. Ảnh: FBNV

Cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân

Tháng 10/2017, Đặng Thu Thảo lên xe hoa cùng doanh nhân Nguyễn Trung Tín sau khoảng một năm hẹn hò. Ông xã của nàng hậu hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Thủy, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn và đầu tư, với quy mô tài sản hợp nhất lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

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Nguyễn Trung Tín tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Thương mại tại Đại học Melbourne (Australia) vào năm 2011. Sau khi trở về Việt Nam, anh bắt đầu làm việc tại tập đoàn của gia đình từ vị trí nhân viên tiếp thị trước khi dần đảm nhận vai trò điều hành. Bên cạnh công việc tại Trung Thủy Group, doanh nhân sinh năm 1987 còn quản lý hệ thống doanh nghiệp riêng với khoảng 800 nhân sự, đồng thời đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng và giải trí tại TP.HCM.

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Chồng của người đẹp là doanh nhân Nguyễn Trung Tín, là tổng giám đốc một tập đoàn đặt trụ sở tại TP.HCM. Ảnh: FBNV

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Bên cạnh công việc tại Trung Thủy Group, doanh nhân sinh năm 1987 còn quản lý hệ thống doanh nghiệp riêng với khoảng 800 nhân sự, đồng thời đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng và giải trí tại TP.HCM.

Sau khi kết hôn, Đặng Thu Thảo gần như rút khỏi các hoạt động giải trí để dành thời gian chăm sóc gia đình. Dù hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, mỗi lần lộ diện, nàng hậu vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà.

Hiện vợ chồng Đặng Thu Thảo đã có 3 người con. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, những chuyến du lịch cùng gia đình hoặc các hoạt động thiện nguyện. Người đẹp cũng rất hạn chế nhắc đến cuộc sống hôn nhân, giữ đúng phong cách kín tiếng đã theo đuổi từ khi đăng quang.

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Hiện tại, Đặng Thu Thảo và ông xã đã có chung 3 nhóc tỳ. Ảnh: FBNV

Vẫn giữ danh xưng "Hoa hậu của các Hoa hậu" sau hơn một thập kỷ

Sau hơn 10 năm kể từ ngày đăng quang, Đặng Thu Thảo vẫn được khán giả ưu ái gọi là "Hoa hậu của các Hoa hậu" nhờ nhan sắc thanh tú cùng hình ảnh đẹp, không scandal. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, sức hút của nàng hậu chưa bao giờ giảm. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội, Đặng Thu Thảo đều nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều khán giả nhận xét cô đang có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ, trở thành hình mẫu được nhiều người ngưỡng mộ.

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Hoa hậu Đặng Thu Thảo hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật sau khi kết hôn. Ảnh: FBNV

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Người đẹp vẫn giữ sức hút và nhan sắc xinh đẹp sau hơn 10 năm đăng quang. Ảnh: FBNV

Nữ NSƯT, trưởng khoa thanh nhạc tái hôn với 1 viện trưởng, sở hữu biệt thự 10 phòng ngủ, sống đơn giản
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Tags

sao Việt

hoa hậu

Đặng Thu Thảo

nguyễn trung tín

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