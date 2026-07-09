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Hoa hậu Kỳ Duyên công khai ảnh hẹn hò Đoàn Thiên Ân

Minh Ngọc
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Từ năm 2024, cả hai đã bị soi nhiều chi tiết đáng ngờ, dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Dù chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ nhưng loạt hành động của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân trong thời gian qua cũng đã ngầm chứng minh tất cả. Cả hai nàng hậu bị soi sống chung nhà, cùng tham gia sự kiện, cho tới hoạt động thường ngày cũng có nhau.

Trên mạng xã hội, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân mới đây tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao khi Hoa hậu Việt Nam 2014 đăng tải loạt khoảnh khắc đời thường bên người đẹp gen Z. Trong loạt hình ảnh mới, cả hai đã cùng đi ăn, du lịch và đặc biệt là nắm tay tình tứ. Đính kèm loạt hình, nàng hậu còn viết: "Đây là 1 cục thúi hay mè nheo nhưng đáng yêu vô vàn. Mè nheo nhiều năm nữa nhé béo".

Sau khi được đăng tải, bài viết này nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác từ netizen. Thậm chí "thám tử mạng" còn chỉ ra bức ảnh đầu tiên được chụp vào thời điểm giữa năm 2024, thời điểm khi Đoàn Thiên Ân vẫn đang tóc ngắn. Netizen cho rằng đó là lúc cả hai nên duyên mối quan hệ.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Hoa hậu Kỳ Duyên xả kho hàng loạt khoảnh khắc bên Đoàn Thiên Ân trên mạng xã hội. Ảnh: Threads nhân vật

- Ảnh 3.

Cả hai đã cùng đi du lịch, ăn uống, cùng tham gia các hoạt động đời thường. Ảnh: Threads nhân vật

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Khoảnh khắc 2 nàng hậu nắm tay đã khiến netizen bàn luận rôm rả. Ảnh: Threads nhân vật

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân bắt đầu được chú ý từ giữa năm 2024 khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, những buổi gặp gỡ bạn bè và nhiều chuyến du lịch. Theo thời gian, tần suất đồng hành của cả hai ngày càng nhiều hơn, từ công việc đến cuộc sống đời thường.

Không chỉ nhiều lần check-in cùng địa điểm, diện đồ ton-sur-ton hay xuất hiện trong những khung hình chung, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Đầu năm 2026, cả hai còn đón giao thừa cùng nhau, khiến cộng đồng mạng tiếp tục đặt nghi vấn về mối quan hệ đặc biệt.

Vừa qua, Đoàn Thiên Ân còn gây chú ý khi gọi Kỳ Duyên là "my boo" dưới một bài đăng trên mạng xã hội. Cách xưng hô ngọt ngào này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và trở thành đề tài bàn luận trên nhiều diễn đàn.

- Ảnh 7.

Từ năm 2024, cả hai đã bị soi nhiều chi tiết đáng ngờ, dấy lên nghi vấn hẹn hò. Ảnh: FBNV

Trước khi liên tục được ghép đôi với Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò diễn viên Phát La. Cả hai nhiều lần xuất hiện cùng hội bạn thân, từ đó làm dấy lên những đồn đoán về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, Thiên Ân đã nhiều lần phủ nhận, cho biết cả hai chỉ chơi chung trong một nhóm mà thôi.

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Trước Hoa hậu Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân từng vướng nghi vấn hẹn hò Phát La nhưng đã lên tiếng phủ nhận. Ảnh: FBNV

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Hoa hậu Thiên Ân

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