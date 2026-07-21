HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hoa hậu Hải Lam đại diện Việt Nam dự thi Miss Environment International 2026

Như Mộng
|

Hoa hậu Hải Lam sẽ là đại diện tiếp theo của Việt Nam chinh chiến tại cuộc thi Miss Environment International 2026.

Trước khi đăng quang Miss Environment Vietnam 2026, người đẹp đến từ Bạc Liêu Nguyễn Huỳnh Hải Lam, từng ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi nhan sắc chính thống. Cô đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2024 và giành danh hiệu Á hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2025.

Hải Lam sở hữu chiều cao 1,71 m, có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt và vừa tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Đại học Nam Cần Thơ. Trong thời gian tới, Hải Lam dự định cùng mẹ chuyển lên TP.HCM sinh sống, làm việc và theo học chương trình thạc sĩ ngành Luật.

Hoa hậu Hải Lam đại diện Việt Nam dự thi Miss Environment International 2026 - Ảnh 1.
Hoa hậu Hải Lam đại diện Việt Nam dự thi Miss Environment International 2026 - Ảnh 2.

Hải Lam đại diện Việt Nam thi Miss Environment International.

Miss Environment International là cuộc thi sắc đẹp hướng đến việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, khuyến khích lối sống xanh và lan tỏa thông điệp gìn giữ Trái Đất. Mỗi đại diện quốc gia không chỉ tranh tài về sắc đẹp mà còn đảm nhận vai trò truyền cảm hứng cho các hoạt động bảo vệ môi trường.

Vượt qua nhiều ứng viên trong nước, Hải Lam được lựa chọn trở thành Miss Environment Vietnam 2026, qua đó giành quyền đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế.

Hoa hậu Hải Lam đại diện Việt Nam dự thi Miss Environment International 2026 - Ảnh 3.

Hải Lam vượt qua nhiều thí sinh để trở thành đại diện Việt Nam ở sân chơi quốc tế.

Chia sẻ về cơ hội này, Hải Lam cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui khi được đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2026. Hành trình thanh xuân của tôi được trải nghiệm từ cuộc thi cấp trường, đến cuộc thi vùng miền và giờ là sân chơi quốc tế. Tôi hy vọng sẽ thể hiện thật tốt, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, du lịch của Việt Nam và đặc biệt là tình yêu dành cho môi trường sống quanh chúng ta".

Hoa hậu Hải Lam đại diện Việt Nam dự thi Miss Environment International 2026 - Ảnh 4.

Hải Lam và đại diện ban tổ chức - ông Cao Huy.

Đại diện đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh tham dự cuộc thi, ông Cao Huy nhận định: "Hải Lam là một trong những ứng viên hội tụ đầy đủ các yếu tố về ngoại hình, chiều cao, khả năng tiếng Anh và thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp uy tín. Tôi tin rằng với sắc vóc, tri thức cùng những kinh nghiệm đã tích lũy, Hải Lam sẽ đạt được thành tích tốt tại đấu trường quốc tế sắp tới".

Theo kế hoạch, Miss Environment International 2026 sẽ diễn ra vào tháng 11/2026 tại Ấn Độ - quốc gia sáng lập cuộc thi.

200 sao Việt đến ủng hộ nam ca sĩ U60 đình đám một thời bán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

hoa hậu

Miss Environment International

Hải Lam

Cao Huy

Miss Environment International 2026

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại