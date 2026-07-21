Hoa hậu Hải Lam đại diện Việt Nam dự thi Miss Environment International 2026

Hoa hậu Hải Lam sẽ là đại diện tiếp theo của Việt Nam chinh chiến tại cuộc thi Miss Environment International 2026.

Trước khi đăng quang Miss Environment Vietnam 2026, người đẹp đến từ Bạc Liêu Nguyễn Huỳnh Hải Lam, từng ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi nhan sắc chính thống. Cô đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2024 và giành danh hiệu Á hậu Đồng bằng sông Cửu Long 2025.

Hải Lam sở hữu chiều cao 1,71 m, có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt và vừa tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Đại học Nam Cần Thơ. Trong thời gian tới, Hải Lam dự định cùng mẹ chuyển lên TP.HCM sinh sống, làm việc và theo học chương trình thạc sĩ ngành Luật.

Hải Lam đại diện Việt Nam thi Miss Environment International.

Miss Environment International là cuộc thi sắc đẹp hướng đến việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, khuyến khích lối sống xanh và lan tỏa thông điệp gìn giữ Trái Đất. Mỗi đại diện quốc gia không chỉ tranh tài về sắc đẹp mà còn đảm nhận vai trò truyền cảm hứng cho các hoạt động bảo vệ môi trường.

Vượt qua nhiều ứng viên trong nước, Hải Lam được lựa chọn trở thành Miss Environment Vietnam 2026, qua đó giành quyền đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế.

Hải Lam vượt qua nhiều thí sinh để trở thành đại diện Việt Nam ở sân chơi quốc tế.

Chia sẻ về cơ hội này, Hải Lam cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui khi được đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Môi trường Quốc tế 2026. Hành trình thanh xuân của tôi được trải nghiệm từ cuộc thi cấp trường, đến cuộc thi vùng miền và giờ là sân chơi quốc tế. Tôi hy vọng sẽ thể hiện thật tốt, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, du lịch của Việt Nam và đặc biệt là tình yêu dành cho môi trường sống quanh chúng ta".

Hải Lam và đại diện ban tổ chức - ông Cao Huy.

Đại diện đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh tham dự cuộc thi, ông Cao Huy nhận định: "Hải Lam là một trong những ứng viên hội tụ đầy đủ các yếu tố về ngoại hình, chiều cao, khả năng tiếng Anh và thành tích tại các cuộc thi sắc đẹp uy tín. Tôi tin rằng với sắc vóc, tri thức cùng những kinh nghiệm đã tích lũy, Hải Lam sẽ đạt được thành tích tốt tại đấu trường quốc tế sắp tới".

Theo kế hoạch, Miss Environment International 2026 sẽ diễn ra vào tháng 11/2026 tại Ấn Độ - quốc gia sáng lập cuộc thi.