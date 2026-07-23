Hoa hậu đăng quang trẻ nhất Việt Nam nhắn gửi một đại gia: "Biết ơn anh!"

"Mười chín năm, từ hai người trở thành một gia đình, và đó vẫn là điều đẹp nhất mà Kiều Anh từng có", Hà Kiều Anh chia sẻ.

Sau 19 năm hôn nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi dành những lời đầy xúc động cho chồng doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Không còn những điều lớn lao, người đẹp cho biết hạnh phúc của cô hôm nay chỉ đơn giản là được cùng chồng và các con vun đắp một mái ấm bình yên.

Nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày cưới, Hà Kiều Anh chia sẻ bức ảnh gia đình cùng dòng tâm sự dài trên trang cá nhân. Hoa hậu từng đăng quang năm 1992 khi mới 16 tuổi, đến nay vẫn giữ kỷ lục là Hoa hậu Việt Nam đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất. Trong bài viết, cô trải lòng về những thay đổi sau gần hai thập kỷ chung sống.

Hà Anh khoe ảnh tổ ấm hạnh phúc

"Có người từng hỏi Kiều Anh, điều gì thay đổi nhiều nhất sau 19 năm hôn nhân. Có lẽ ngày trước, hạnh phúc chỉ thuộc về hai người, còn hôm nay, hạnh phúc là những điều rất bình dị: bữa cơm đủ đầy, tiếng cười của các con trong mỗi chuyến đi, và mỗi sáng thức dậy vẫn thấy người bạn đồng hành ở bên.

Mười chín năm không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chính những lần cùng nhau vượt qua đã làm nên ý nghĩa của hai chữ 'gia đình'. Kiều Anh luôn tin rằng, hôn nhân không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là tìm một người sẵn sàng nắm tay mình đi qua mọi chặng đường của cuộc sống."

Điều khiến nhiều người chú ý nhất chính là lời nhắn gửi đầy yêu thương của cô dành cho ông xã doanh nhân: "Biết ơn anh, người 'bạn cùng nhà' đã luôn đồng hành, yêu thương và cùng em xây dựng một mái ấm trọn vẹn. Biết ơn các con đã khiến mỗi ngày của Ba Mẹ đều trở nên ý nghĩa hơn. Mười chín năm, từ hai người trở thành một gia đình, và đó vẫn là điều đẹp nhất mà Kiều Anh từng có. Happy 19th Anniversary!".

Hoa hậu Việt Nam 1992 được chồng đại gia hết mực yêu chiều

Những chia sẻ chân thành nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhiều nghệ sĩ như ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Thanh Thảo, biên đạo Linh Nga, diễn viên Tiến Luật... cũng gửi lời chúc đến gia đình hoa hậu.

Hà Kiều Anh kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam vào năm 2007 sau một thời gian dài tìm hiểu và làm bạn. Người đẹp từng chia sẻ, chính việc cả hai hiểu rõ hoàn cảnh và quá khứ của nhau trước khi kết hôn đã giúp họ có sự cảm thông, sẻ chia trong cuộc sống hôn nhân.

Hiện tại, vợ chồng Hà Kiều Anh có ba người con chung là Vương Khang, Vương Khôi và bé Vivian. Ngoài ra, con trai riêng của doanh nhân Huỳnh Trung Nam cũng sống cùng gia đình. Hoa hậu nhiều lần khẳng định các con yêu thương, gắn bó với nhau, không có khoảng cách giữa con chung và con riêng. Đây cũng là điều khiến tổ ấm của cô được nhiều người ngưỡng mộ.

Vì cuộc sống viên mãn nên ở tuổi 50, Hà Kiều Anh vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, Hà Kiều Anh từng cho biết cô luôn ghi nhớ lời mẹ dạy: hãy vun vén gia đình từ những điều giản dị nhất. Với người đẹp, những bữa cơm đông đủ, thời gian dành cho chồng con hay những chuyến đi cùng cả nhà đều là "chất keo" gắn kết các thành viên.

Ở tuổi 50, Hà Kiều Anh vẫn duy trì nhan sắc trẻ trung, đồng thời cân bằng giữa công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình và các hoạt động nghệ thuật. Sau hơn ba thập kỷ kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô không chỉ được nhắc đến bởi vẻ đẹp bền bỉ mà còn bởi hình ảnh một người phụ nữ có cuộc sống viên mãn, luôn trân trọng giá trị của gia đình.