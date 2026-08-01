Hồ Văn Cường nói thật về con người mình

"Thực sự, nếu có thì tôi cũng không công khai ra ngoài đâu" – Hồ Văn Cường nói.

Vừa qua, tại kênh Hoài Thu Official, ca sĩ Hồ Văn Cường đã từ chối khi được hỏi về chuyện có bạn gái hay không. Anh nói: "Thực sự, nếu có thì tôi cũng không công khai ra ngoài đâu".

Nam ca sĩ cũng chia sẻ về hình mẫu bạn gái lý tưởng của mình: "Hình mẫu bạn gái lý tưởng của tôi sẽ có nhiều điểm tương đồng với tôi, đó là đơn giản, bình dị".

Hồ Văn Cường

Đồng thời, Hồ Văn Cường cũng thừa nhận một điều về bản thân: "Nhưng người đó phải có điểm khác với tôi một chút là phải thật vui vẻ, còn tôi thì không vui vẻ được. Tôi không phải kiểu người biết nói chuyện vui, hài hước, tạo niềm vui cho người khác".

Hồ Văn Cường chia sẻ thêm: "Điều tôi muốn ghi dấu trong lòng khán giả là tôi vẫn luôn là tôi, giữ được tính cách mộc mạc, nói chuyện không quá văn vẻ. Tôi thích sự giản dị, mộc mạc như vậy, muốn giữ những thói quen đã có từ rất lâu rồi".

Hồ Văn Cường là Quán quân cuộc thi Thần tượng âm nhạc nhí (Vietnam Idol Kids) năm 2016. Sau cuộc thi, anh được cố nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi và hỗ trợ định hướng con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống và công việc, anh tiếp tục theo đuổi sự nghiệp hát ca với sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy.

Với chất giọng truyền cảm tự nhiên, tên tuổi Hồ Văn Cường gắn liền với các ca khúc mộc mạc như Về miền Tây, Còn thương rau đắng mọc sau hè hay Bà lão mù. Bên cạnh công việc đi hát, anh vẫn ưu tiên cho việc học tập và hiện đã là sinh viên đại học tại TP.HCM.

Dù phong cách trình diễn ngày càng trưởng thành, nam ca sĩ vẫn giữ được sự khiêm tốn và chân thành trên sân khấu. Hồ Văn Cường sở hữu một lượng fan hâm mộ đông đảo, luôn đồng hành và ủng hộ anh qua từng chặng đường âm nhạc.