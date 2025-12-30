Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 đối tượng từ 1-1-2026 tại TPHCM

Theo đó, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 75/2025 quy định cụ thể về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 đối tượng trên địa bàn TPHCM từ 1-1-2026, gồm:

Người dân TPHCM khám chữa bệnh bằng BHYT

- Người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn thuộc Sở Y tế TPHCM;

- Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi, đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TPHCM;

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương;

- Người thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương;

- Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi: sống đơn thân/neo đơn (có chồng/vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong) hoặc độc thân (không chồng/vợ, có giấy xác nhận sống độc thân) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được xác định có thu nhập thấp hơn mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều của địa phương, đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TPHCM.

- Người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục bệnh hiểm nghèo của Bộ Y tế, được xác định có thu nhập thấp hơn mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều của địa phương, đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TPHCM.

- Người khuyết tật nhìn, được xác định mức độ khuyết tật nhẹ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận; đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TPHCM.