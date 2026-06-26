Hình ảnh gây sốc của Lisa (BLACKPINK) hậu chia tay tỷ phú, dụi mắt 10 lần nhìn lại vẫn không tin nổi

Ngoại hình của Lisa (BLACKPINK) trong lần lộ diện sau khi chia tay CEO Frédéric Arnault đã khiến cả mạng xã hội phải ngỡ ngàng, bật ngửa.

Gần đây, Lisa (BLACKPINK) được cho là đã chia tay CEO giàu có Frédéric Arnault. Và trong màn lộ diện mới nhất khi em út BLACKPINK chụp bộ ảnh cho tạp chí Vanity Fair, cô nàng đã khiến cả mạng xã hội phải ồn.

Lần này không phải nhan sắc hay thái độ trước ống kính mà tỷ lệ cơ thể và trang phục của Lisa mới là điều gây sốc trên khắp các diễn đàn mạng xã hội suốt 24 giờ qua. Trong bức ảnh hậu trường từ buổi chụp hình mới đây, Lisa khiến người xem phải choáng ngợp trước tỷ lệ cơ thể siêu thực đến mức khó tin khi diện bộ trang phục gợi cảm, táo bạo. Dù em út BLACKPINK thực tế cao 1m67 nhưng nhiều khán giả lại nhận xét, thoạt tiên nhìn vào bức hình này họ đều tưởng Lisa phải cao tầm 1m75. Có thể nói, tỷ lệ cơ thể như 1 nhân vật bước ra từ thế giới truyện tranh đã giúp cho mỹ nhân BLACKPINK “hack” chiều cao đầy ấn tượng và tạo ra thêm 1 khoảnh khắc thần thánh để đời cho cô.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào đôi chân dài miên man, thẳng tắp và thon gọn đáng ngưỡng mộ của nữ ca sĩ sinh năm 1997. Chính nhờ tỷ lệ cơ thể siêu thực tới mức khó tin đã giúp Lisa “hack” chiều cao đầy ảo diệu, khiến ai nấy cũng tưởng cô phải cao tầm 1m75 dù trên thực tế người đẹp sở hữu thông số 1m67. Ảnh: Naver

Cách đây không lâu, Lisa cũng khiến cả mạng xã hội phải choáng ngợp trước màn khoe đôi chân dài miên man, xứng đáng phải được bảo hiểm tiền tỷ ở lễ khai mạc World Cup 2026. Khi ấy, chỉ với 1 bức ảnh khoe tỷ lệ cơ thể vô thực với độ dài khó tin của đôi chân, Lisa đã chễm chệ vị trí số 1 trên hot search Weibo hạng mục giải trí. Xem xong bức hình, ngay cả “người qua đường” cũng phải “đổ gục” trước body ảo diệu đến mức không thể tin nổi của mỹ nhân sinh năm 1997.

Cách đây không lâu, Lisa cũng từng gây sốt với tỷ lệ cơ thể siêu thực đến mức gây choáng váng. Chiêm ngưỡng hình ảnh này, chẳng ai nghĩ Lisa cao 1m67. Ảnh: Nate

Màn xuất hiện của Lisa trong những ngày vừa qua gây xôn xao bàn tán âu cũng là bởi gần đây nữ ca sĩ đã chia tay CEO Frédéric Arnault. Cách đây khoảng 2 tuần, tờ Sohu bất ngờ đăng tải loạt bằng chứng cho thấy Lisa đã chia tay CEO Frédéric Arnault. Cụ thể, kể từ đầu tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Chưa hết, khi tham dự 1 sự kiện gần đây, Frédéric Arnault được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt. Hơn 1 năm qua, thiếu gia tài phiệt và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả 2 cũng chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó Lisa còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault lại không hề xuất hiện bên cô mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương, đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi em út BLACKPINK trên MXH.

Theo nhiều khán giả, thiếu gia Frédéric Arnault và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi “name” của đế chế thượng lưu. Đáng chú ý, từ đầu tới giờ, phía Frédéric luôn chủ động “ra đòn”, để lộ dấu hiệu cho thấy anh đã chia tay Lisa. Từ đây, không ít netizen nhận định rằng chính Frédéric Arnault là người chủ động “đá” mỹ nhân Kpop, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình kéo dài 3 năm ngắn ngủi.

Frédéric Arnault đã không còn nhấn like các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4 tới nay. Ảnh: X

Anh trai của Frédéric Arnault cũng đã hủy theo dõi Lisa trên MXH. Ảnh: Sina

Ngoài ra, theo tờ Sohu tìm hiểu được, Frédéric Arnault chưa từng có ý định kết hôn với Lisa. Nguyên nhân nữ idol sinh năm 1997 khó trở thành con dâu hào môn không chỉ nằm ở xuất thân không môn đăng hộ đối hay trải nghiệm cá nhân, mà còn vì cô không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Chưa kể, nữ ca sĩ còn thường xuyên vướng tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật nên cô bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt.