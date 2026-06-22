Hiện trường kinh hoàng vụ xả súng tại trường học ở Philippines khiến 10 học sinh thương vong; nghi phạm mới 14 và 15 tuổi

Vụ xả súng xảy ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban (Philippines) khiến 3 học sinh tử vong, 7 em khác bị thương. Hai nghi phạm đều là thiếu niên và đã bị bắt giữ.

Ít nhất 3 học sinh tuổi đã thiệt mạng và 7 em khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại trường trung học vào sáng 22/6 ở miền trung Philippines.

Theo cảnh sát, hai nghi phạm đã nổ súng bên trong Trường Trung học Quốc gia San Jose tại thành phố Tacloban, tỉnh Leyte, vào khoảng 9h sáng cùng ngày. Cả hai đều là nam giới, mang theo súng ngắn và hiện đã bị bắt giữ.

Trung úy cảnh sát Evalyn Diaz cho biết hai nghi phạm lần lượt 15 và 14 tuổi đã nổ súng một cách "ngẫu nhiên" trong khuôn viên trường.

Clip hiện trường sự việc (Nguồn: CNA)

Một trong hai khẩu súng được sử dụng là súng Glock 9 mm thuộc sở hữu của một nữ cảnh sát. Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Philippines, ông Allen Rae Co, cho biết khẩu súng này được cấp cho một nữ cảnh sát đang công tác tại khu vực Đông Visayas.



"Nữ cảnh sát này đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra", ông Co nói.

Khẩu súng còn lại là súng ngắn cỡ nòng .38, được đăng ký dưới tên một công ty bảo vệ tại thành phố Cebu.

Video được các cơ quan truyền thông địa phương đăng tải và được AFP xác minh cho thấy nhiều học sinh hoảng loạn, la hét và bật khóc khi ẩn náu trong lớp học giữa tiếng súng vang lên.

Theo bà Diaz, cơ quan chức năng đang điều tra khả năng các nghi phạm gây án do bị bắt nạt tại trường.

"Chúng tôi có nghe thông tin cho rằng hành vi của các em xuất phát từ việc bị bắt nạt, nhưng hiện vẫn chưa thể khẳng định vì chưa hoàn tất quá trình thẩm vấn", bà nói.

Ảnh: AFP

Bà cũng cho biết cảnh sát chưa xác định đầy đủ diễn biến dẫn tới vụ việc. Hai nghi phạm hiện đang được lấy lời khai tại đồn cảnh sát với sự có mặt của cha mẹ do đều là trẻ vị thành niên.

Sau vụ việc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện.

Trong tuyên bố được Văn phòng Tổng thống công bố, ông Marcos bày tỏ sự đau buồn trước vụ xả súng và chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường bảo đảm an ninh tại các khu vực công cộng, cơ quan và đặc biệt là trường học.

Cảnh sát trưởng thành phố Tacloban, ông Noelito Getigan, cho biết một nghi phạm là học sinh lớp 9 đã bị bắt ngay sau khi vụ việc xảy ra, trong khi nghi phạm còn lại sau đó đã ra đầu thú.

Tính đến thời điểm hiện tại, giới chức chưa công bố thêm thông tin về tình trạng của 7 học sinh bị thương.

Theo cảnh sát khu vực, các nạn nhân đã được đưa tới các cơ sở y tế gần đó để điều trị ngay sau vụ tấn công.

Bộ Giáo dục Philippines cũng phát đi thông báo, gọi đây là một "tình huống báo động cao".

Nghi phạm thời điểm bị bắt giữ

"Các quan chức của Bộ tại trung ương cùng lực lượng ở cấp khu vực và địa phương đang trực tiếp có mặt tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với nhà trường và lực lượng thực thi pháp luật để bảo đảm an toàn khu vực", cơ quan này cho biết.

Trường Trung học Quốc gia San Jose hiện có hơn 1.500 học sinh theo học.

Cảnh sát Quốc gia Philippines kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và hợp tác với cơ quan chức năng bằng cách cung cấp các thông tin có thể hỗ trợ quá trình điều tra.

Các vụ phạm tội sử dụng súng khá phổ biến tại Philippines, một phần do tình trạng lưu hành súng không đăng ký. Tuy nhiên, các vụ xả súng trong trường học được xem là tương đối hiếm.

Trước đó, vào tháng 7/2022, một tay súng đã nổ súng tại lễ tốt nghiệp của Trường Luật thuộc Ateneo de Manila University ở thành phố Quezon City, khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có cựu thị trưởng thành phố Rose Furigay.

Nguồn: CNA