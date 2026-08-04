Hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M của Nga vượt trội mọi sản phẩm của nước ngoài?

GD&TĐ - Báo chí Nga đang rất tự tin về năng lực của hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M do nước này sản xuất.

Hệ thống phòng vệ chủ động (APS) Arena-M đang tích hợp trên các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3A và T-90M của Nga.

Trong những tuần gần đây, nhiều hình ảnh về các phương tiện chiến đấu được nâng cấp với tổ hợp APS này đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Hơn nữa, những chiếc xe tăng nói trên đang tham gia vào Chiến dịch quân sự đặc biệt, và bất chấp những gì các nhà tuyên truyền Ukraine có thể tuyên bố, hệ thống APS này đang hoạt động hoàn hảo ở chế độ "chống máy bay không người lái" và đánh chặn các UAV cảm tử của đối phương. Điều này được một số chuyên gia phương Tây độc lập thừa nhận.

Chuyên gia Yuri Lyamin - một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (CAST) nhận xét, việc phát triển APS trong nước đã mang lại hiệu quả tốt hơn so với việc trang bị hệ thống Trophy trên xe tăng Merkava Mk 4 của Israel trong cuộc chiến với Lebanon.

"Chúng tôi đã thấy hệ thống của họ đánh chặn được các tên lửa chống tăng có người điều khiển được phóng đi, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua các máy bay không người lái FPV đang bay tới. Hệ thống APS của chúng tôi vẫn hoạt động được khi chiếc T-72 đang di chuyển với tốc độ khá cao", nhà phân tích nói rõ.

Xe tăng T-90M trang bị các thành phần của hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M.

Hệ thống Arena-M trang bị radar và bệ phóng được bảo vệ, có khả năng bắn các đầu đạn con phá hủy nhiều loại vũ khí khác nhau đang nhắm vào xe tăng. Điều này mang lại sự bảo vệ toàn diện cho phương tiện chiến đấu.

Mặc dù vậy, vẫn phải nhắc đến thực tế là mới đây một chiếc xe tăng T-72B3A đã bị Ukraine phá hủy dễ dàng bằng FPV, trong khi tổ hợp Arena-M hoàn toàn bất động, cho thấy nó chưa hoàn hảo như những gì người Nga tuyên bố.