Nga tái cấu trúc một công trình 55 năm tuổi: "Kỳ quan công nghệ" nội địa được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện

Công suất của nhà máy sẽ tăng lên 315 MW sau khi hiện đại hóa.

Cuộc "đại phẫu" sau 55 năm vận hành liên tục

Nhà máy nhiệt điện Reftinskaya GRES là một trong những công trình năng lượng trọng điểm được xây dựng từ lâu đời của Nga, đóng vai trò xương sống trong việc cung cấp điện năng cho các trung tâm công nghiệp nặng vùng Ural. Trong đó, tổ máy số 1 chính thức được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 12 năm 1970, gánh vác tải điện liên tục suốt hơn 55 năm qua.

Sau hơn năm thập kỷ hoạt động chạm mốc giới hạn kỹ thuật, tổ máy số 1 đã chính thức được ngừng hoạt động vào tháng 4 để bước vào quá trình tái thiết toàn diện. Đây không đơn thuần là một đợt bảo dưỡng định kỳ mà là một chiến dịch tái cấu trúc lớn với việc thay thế hoàn toàn các thiết bị quan trọng.

Trong giai đoạn chuẩn bị, các chuyên gia đã tháo dỡ tuabin cũ, máy phát điện, đường ống dẫn hơi nước và móng của tổ máy phát điện tuabin. Dự án hiện đã chuyển sang giai đoạn lắp đặt – móng mới cho thiết bị đang được xây dựng tại công trường và các đường ống dẫn hơi nước đang được lắp đặt.

Ảnh: Enel

Trái tim mới K-315 và bài toán tự chủ công nghệ

Tiêu điểm của đợt hiện đại hóa lần này là việc thay thế cụm tuabin cũ bằng K-315 do Nga tự sản xuất hoàn toàn, sở hữu công suất thiết kế 315 MW. Việc đưa K-315 vào vận hành sẽ giúp nâng công suất định mức của tổ máy số 1 từ 300 MW lên 315 MW.

Đi kèm với phần cơ khí nặng là sự xuất hiện của hệ thống điều khiển tự động hóa quy trình công nghệ (APCS) thế hệ mới. Toàn bộ hệ thống quản lý và vận hành này được phát triển trên nền tảng phần mềm nội địa Nga.

Sự kết hợp giữa cơ khí chế tạo chuẩn xác và phần mềm điều khiển hiện đại giúp tổ máy mới vận hành linh hoạt hơn hẳn. Hệ thống tự động mới cho phép giám sát sát sao các thông số nhiệt động lực học, từ đó đưa ra các điều chỉnh tối ưu theo thời gian thực.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà máy nhiệt điện đốt than quy mô lớn, nơi việc kiểm soát chính xác dòng hơi và quá trình cháy ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất chuyển đổi năng lượng cũng như mức độ mài mòn của thiết bị.

Nâng cao hiệu suất và lộ trình nâng cấp dài hạn

Sự xuất hiện của tuabin K-315 không chỉ mang lại mức tăng 15 MW công suất thô mà còn cải thiện đáng kể chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của toàn nhà máy. Thiết kế cánh tuabin và hệ thống dòng chảy cải tiến giúp nâng cao hiệu suất nhiệt, giảm lượng tiêu thụ than nhiên liệu trên mỗi kilowatt-giờ điện phát ra.

Ảnh: Magnific

Bên cạnh khía cạnh tiết kiệm chi phí vận hành, tổ máy số 1 sau nâng cấp sẽ có khả năng phản ứng nhanh hơn trước các biến động phụ tải trên lưới điện quốc gia. Khả năng tăng giảm công suất linh hoạt giúp nhà máy đóng vai trò điều tần hiệu quả hơn, đảm bảo an toàn cho hạ tầng điện miền Ural.

Dự án tái thiết tổ máy số 1 chỉ là bước khởi đầu trong kế hoạch dài hạn của Reftinskaya GRES. Theo lộ trình đã được phê duyệt, sau khi hoàn thành tổ máy số 1, nhà máy sẽ tiếp tục triển khai nâng cấp cuốn chiếu đối với tổ máy số 4 và tổ máy số 2.

Chiến lược hiện đại hóa từng bước này đảm bảo duy trì nguồn cung cấp điện ổn định cho khu vực trong suốt quá trình thi công. Đồng thời, nó cho phép đội ngũ kỹ sư tối ưu hóa quy trình lắp đặt và vận hành dựa trên kinh nghiệm thực tế thu được từ tổ máy đầu tiên.

Chương trình hiện đại hóa tại Reftinskaya GRES là minh chứng rõ nét cho năng lực tái thiết và duy trì các hạ tầng năng lượng quy mô lớn. Việc thay thế thành công các thiết bị đã vận hành hơn nửa thế kỷ bằng cụm tuabin K-315 cùng hệ thống điều khiển nội địa không chỉ nâng cao hiệu suất vận hành và độ tin cậy cho lưới điện vùng Ural, mà còn khẳng định bước tiến vững chắc của ngành cơ khí chế tạo và công nghệ năng lượng Nga trong việc tự chủ hoàn toàn chuỗi cung ứng thiết bị công nghiệp nặng.