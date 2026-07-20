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Hệ thống phòng không Mỹ đang gặp khó khăn trước tên lửa Iran

Hoàng Vân
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Nhiều hãng truyền thông đưa tin, Mỹ đang lo ngại quân đội Iran ngày càng có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của nước này ở Trung Đông.

Hệ thống phòng không Mỹ đối mặt thách thức từ tên lửa Iran Năm 2026 - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo Emad của Iran.

Ngày 18/7, trong một bài báo, tờ New York Times (NYT) dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, cuộc tấn công trả đũa mới nhất của Iran là "dấu hiệu cho thấy lực lượng Iran không chỉ vẫn còn kho tên lửa dồi dào, mà còn trở nên thành thạo hơn trong việc né tránh các hệ thống phòng không của Mỹ".

Tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức giấu tên cũng đưa tin tương tự, quân đội Iran “đã thích nghi với hệ thống phòng thủ Mỹ, phóng các tên lửa di chuyển với tốc độ cực cao và có thể cơ động khi lao về phía mục tiêu”.

Theo tờ NYT, trong giai đoạn chuẩn bị cho chiến dịch quân sự Mỹ-Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran bắt đầu vào cuối tháng 2/2026, Lầu Năm Góc đã điều chuyển một số binh sĩ từ UAE và Qatar đến Jordan và Israel.

Vì hai quốc gia này nằm xa lãnh thổ Iran hơn, nên chúng được giới lãnh đạo quân sự Mỹ coi là tương đối an toàn.

Daoud Kuttab, một nhà báo và nhà bình luận tại Al-Monitor, cũng nói với hãng tin RT, “có lẽ người Mỹ nghĩ họ sẽ an toàn hơn ở Jordan. Tuy nhiên, dường như Iran không có bất kỳ lằn ranh đỏ nào”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố, năng lực tên lửa của Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng do các cuộc không kích của Mỹ trong vài tháng qua.

Vào tháng 6/2026, ông nói: “Hầu hết các nhà máy sản xuất UAV và tên lửa của Iran đã bị phá hủy… với kho vũ khí của Iran được cho là chỉ còn 21% so với mức trước chiến tranh”.

Hôm 18/7, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) báo cáo, 2 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 1 người khác vẫn mất tích, sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử của Iran vào một căn cứ quân sự ở Jordan hôm 17/7.

Cùng thời điểm đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã phá hủy ít nhất 2 máy bay chiến đấu và 3 máy bay khác của Mỹ tại một căn cứ Mỹ ở Al-Azraq, Jordan.

Tờ NYT dẫn lời các quan chức giấu tên đưa tin, binh sĩ Mỹ đóng quân tại quốc gia Trung Đông này đã bị tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran ít nhất 3 lần riêng biệt trong những ngày gần đây.

Các cuộc tấn công được cho là đã khiến hàng chục binh sĩ Mỹ bị thương và làm hư hại một số lượng đáng kể máy bay trực thăng Blackhawk.

Mỹ và Iran đã liên tục tấn công đáp trả nhau gần như mỗi ngày trong tuần qua, sau khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ hồi đầu tháng này.

Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố, Cộng hòa Hồi giáo đã tạm ngừng các cam kết của mình theo thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày, mà Mỹ và Iran đã nhất trí vào ngày 17/6 như một phần của Bản ghi nhớ Islamabad.

Đầu tháng 7/2026, ông Trump cũng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã "kết thúc".

Theo RT
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Tags

tên lửa Iran

hệ thống phòng không mỹ

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