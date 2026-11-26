Không chỉ phụ nữ mà ngay cả đàn ông cũng có thể rơi vào tình huống giả vờ lên đỉnh. Điều này có ảnh hưởng gì tới sức khỏe nam giời hay không?

Đàn ông giả vờ đạt cực khoái

Theo nghiên cứu của Charlene L. Muehlenhard và Sheena K. Shippee (2010), công bố trên The Journal of Sex Research, khảo sát 180 nam và 101 nữ sinh viên, khoảng 25% nam giới từng giả vờ đạt cực khoái, so với 50% ở nữ giới.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health đã từng gặp một người đàn ông 35 tuổi, làm việc văn phòng, thường xuyên căng thẳng và thiếu ngủ. Anh vẫn có ham muốn, khả năng cương tương đối tốt, nhưng nhiều lần khó đạt cực khoái khi quan hệ với vợ.

Vì không muốn vợ nghĩ mình có vấn đề, anh giả vờ đã đạt cực khoái để kết thúc cuộc yêu. Do lo ngại các vấn đề nam khoa về yếu sinh lý nên anh đã đi khám.

Sau khi đánh giá toàn diện, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có gặp một số vấn đề về lo âu, stress trong công việc.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ Duy cho biết, khó đạt cực khoái không đồng nghĩa với rối loạn cương dương, cũng không nhất thiết phản ánh sự suy giảm ham muốn.

Về sinh lý, cực khoái và xuất tinh là hai quá trình khác nhau, dù thường xảy ra gần như đồng thời. Nam giới có thể đạt cực khoái mà không xuất tinh, hoặc gặp tình trạng xuất tinh nhưng cảm giác cực khoái giảm rõ rệt.

Ở góc độ nam khoa và sức khỏe tình dục, cần nhìn nhận hành vi này trong bối cảnh tâm lý và mối quan hệ của mỗi người, thay vì vội vàng đánh giá đó là sự lừa dối.

Không ít đàn ông lớn lên với quan niệm rằng mình phải luôn sẵn sàng, phải duy trì được cuộc yêu và nhất định phải đạt cực khoái. Vì thế, khi cơ thể không đáp ứng như kỳ vọng, họ có thể chọn cách che giấu thay vì thừa nhận.

“Có người sợ bạn đời nghĩ mình không còn hấp dẫn. Có người lo bị nghi ngờ ngoại tình. Cũng có người chỉ đơn giản quá mệt sau một ngày làm việc nhưng không biết nói lời kết thúc thế nào để đối phương không buồn”, bác sĩ Duy nói.

Đừng để lặp đi lặp lại quá nhiều

Một lần giả vờ có thể giúp tránh cuộc trò chuyện khó xử. Nhưng nếu hành vi này lặp lại thường xuyên, cả hai có thể dần hình thành những hiểu lầm về nhu cầu và cảm xúc của nhau.

Người phụ nữ tin rằng bạn đời hoàn toàn hài lòng. Trong khi đó, người đàn ông ngày càng áp lực vì phải duy trì một hình ảnh không đúng với trải nghiệm thật.

Nghiên cứu khảo sát 11.541 người tại sáu quốc gia châu Âu, công bố trực tuyến năm 2024 trên The Journal of Sex Research, cho thấy những lý do giúp một số người ngừng giả vờ cực khoái bao gồm cảm thấy thoải mái hơn khi không nhất thiết phải đạt cực khoái, cải thiện giao tiếp tình dục và được bạn đời quan tâm hơn đến nhu cầu cá nhân, bác sĩ Duy lưu ý.

Điều này gợi ra một thông điệp đáng suy ngẫm: tình dục không nên trở thành bài kiểm tra mà mỗi người bắt buộc phải hoàn thành.

Ở góc độ nam khoa, BS Duy khuyến cáo các cặp đôi nên trao đổi cởi mở về cảm giác, mong muốn và những điều chưa thoải mái, thay vì chỉ tập trung vào việc ai đã đạt cực khoái.

Nếu nam giới liên tục khó đạt cực khoái, thay đổi rõ rệt so với trước đây hoặc cảm thấy lo lắng, khổ sở vì tình trạng này, việc thăm khám chuyên khoa nam học kết hợp đánh giá tâm lý tình dục là cần thiết.

Tùy trường hợp, bác sĩ có thể xem xét bệnh sử, thuốc đang sử dụng, các yếu tố nội tiết, thần kinh và sức khỏe tâm thần. Không nên tự ý dùng thuốc kích thích tình dục hoặc ngừng thuốc điều trị đang sử dụng.

Giả vờ đạt cực khoái ở nam giới không đơn giản là chuyện che giấu cảm xúc. Đằng sau hành vi ấy có thể là sự quan tâm dành cho bạn đời, áp lực về nam tính, khó khăn trong giao tiếp hoặc một vấn đề sức khỏe cần được nhận diện.

“Không phải cuộc yêu nào cũng cần kết thúc bằng cực khoái, và không đạt cực khoái trong một vài lần quan hệ chưa đủ để kết luận có rối loạn tình dục. Điều quan trọng không phải người đàn ông có thể diễn đạt đến mức nào, mà là họ có đủ an toàn và tin tưởng để sống thật với cảm xúc của mình hay không”, bác sĩ Duy chia sẻ.