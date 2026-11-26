Những chia sẻ của Hậu Hoàng khiến nhiều người bất ngờ và lo lắng cho sức khỏe của cô.

Tối 26/11, Hậu Hoàng bất ngờ thông báo tình hình sức khỏe hiện tại. Cô cho biết mình phát hiện bị máu trắng - một loại ung thư máu.

Trong chia sẻ của mình, Hậu Hoàng thừa nhận cảm xúc lẫn lộn, chính bản thân cũng không biết phải đối mặt với tình hình này thế nào. Vì vậy cô mong mọi người có thể đồng hành cùng mình và không quên dặn mọi người người giữ gìn sức khỏe.

Hậu Hoàng

Nguyên văn chia sẻ của Hậu Hoàng:

"Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy

Ngày xưa xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên trong phim hay bị bệnh máu trắng, vậy mà tới một ngày chính mình lại nghe bác sĩ nói vậy...

Haiz cảm xúc bây giờ lẫn lộn lắm, tui cũng đang chưa biết phải đối mặt hay tích cực lên thế nào nữa, mong là mọi người vẫn ở đây cùng tui, đồng hành và truyền động lực cho tui trong chặng đường sắp tới.

Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: "Có sức khỏe là có tất cả". Mọi người giữ gìn sức khoẻ nha".

Đính kèm bài đăng, Hậu Hoàng đăng ảnh ở bệnh viện cùng các vết bầm tím trên chân tay. Ở phần bình luận, cô chia sẻ thêm: “Tui mới phát hiện ra 2 ngày thôi, nên vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt. Ngồi viết bài này quyết định nói với mọi người tui cũng khóc rất nhiều… Cố lên nha Thuý Hậu ơi”.

Hậu Hoàng ở bệnh viện

Phía dưới bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bàng hoàng và thương cảm cho Hậu Hoàng. Đồng thời nhiều người cũng gửi những lời động viên, mong cô mau chóng khỏe lại: “Cố lên nhé cô bé hãy thật mạnh mẽ và lạc quan lên nhé”, “Cố lên em, giờ khoa học hiện đại, chỉ cần tinh thần thoải mái là chiến thắng được hết em nhé!”, “Mong chị sớm hồi phục nha. Nghe tin mà em xót quá. Tích cực lên tình yêu ơi”,...

Hậu Hoàng có tên đầy đủ là Hoàng Thuý Hậu, sinh năm 1995. Cô nàng từng biết đến với nickname “Thánh nữ nhạc chế” vì sở hữu nhiều video nhạc chế hàng trăm triệu view trên YouTube.

Trong những năm gần đây, Hậu Hoàng gây chú ý khi tham gia một số show truyền hình như Sao Nhập Ngũ, Chị Đẹp Đạp Gió,... Ở show Chị Đẹp , cô mất gần 1 tuần để suy nghĩ trước khi gật đầu đồng ý với mục tiêu vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Ngoài ra Hậu Hoàng cũng đang tập trung phát triển con đường âm nhạc, cho ra mắt một số MV và gây chú ý.

Hiện tại Hậu Hoàng đang sở hữu kênh YouTube 8,4 triệu lượt đăng ký và con số này ở Facebook là 4,1 triệu lượt theo dõi.

Hậu Hoàng luôn xuất hiện với hình ảnh tích cực, rạng rỡ và nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng



