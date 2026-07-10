Hậu duệ gia tộc lẫy lừng miền Nam loay hoay không biết mình là ai

"Tôi không biết mình là ai, nên con đường nghệ thuật cứ mong manh, chông chênh" - nghệ sĩ Ngân Quỳnh nói.

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng với khách mời là nghệ sĩ Ngân Quỳnh trong vai trò giám khảo.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ quan điểm: "Để tái hiện một nghệ sĩ nổi tiếng chưa bao giờ là điều đơn giản. Những ca khúc đã trở thành dấu ấn của các tên tuổi lớn luôn đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao, cách xử lý tinh tế cùng phong cách biểu diễn đặc trưng. Chính vì vậy, ở vai trò giám khảo, tôi không đặt nặng việc thí sinh phải giống thần tượng tuyệt đối.

Ngân Quỳnh

Điều khiến tôi quan tâm nhiều hơn là cảm xúc, tinh thần và sự đầu tư dành cho tiết mục. Không có ai hát giống một người khác 100%. Nếu giọng hát chưa thật sự giống, nhưng phong cách biểu diễn tốt, làm chủ sân khấu tốt, thì tôi vẫn sẵn sàng cộng điểm. Điều quan trọng là truyền được tinh thần của nhân vật đến khán giả.

Chính tôi cũng từng trải qua hành trình hóa thân trong một chương trình truyền hình cách đây hơn 10 năm. Đó cũng là khoảng thời gian tôi bước vào giai đoạn nhiều biến động của tuổi trung niên.

Chương trình năm đó giống như mang đến cho tôi một sức sống mới. Được bước lên sân khấu, được ca hát, được hóa thân giúp tôi vượt qua giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên. Chính trải nghiệm ấy khiến tôi càng thấu hiểu áp lực của những thí sinh khi phải vừa hát, vừa diễn, vừa tái hiện thần thái của một nghệ sĩ nổi tiếng".

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm làm nghề, Ngân Quỳnh nói: "Tôi từng có thời gian loay hoay vì chưa định hình được con đường phù hợp. Tôi thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc, nhưng lại không biết đâu mới là thế mạnh thật sự của mình.

Ngày trước tôi hát đủ thể loại nhưng không xác định được mình hợp với dòng nhạc nào. Tôi không biết mình là ai, nên con đường nghệ thuật cứ mong manh, chông chênh.

Phải sau nhiều năm trải nghiệm, tôi mới nhận ra điều quan trọng nhất là hiểu rõ khả năng của bản thân thay vì cố gắng chạy theo những điều không phù hợp.

Theo tôi, việc học hỏi thần tượng là điều rất cần thiết nhưng không nên biến mình thành bản sao của bất kỳ ai. Tôi nghĩ, điều giữ chân khán giả không phải là sự nổi tiếng mà chính là sự chân thành.

Tâm hồn của người nghệ sĩ phải thật. Khi bước lên sân khấu, mình phải sống thật với cảm xúc của mình và phải biết mình là ngôi sao nào trên bầu trời để tỏa sáng theo cách riêng.

Sau tất cả, tôi nhận ra rằng, muộn còn hơn không. Chỉ cần biết mình là ai và mình đang làm gì thì nghệ thuật lúc nào cũng còn cơ hội để tỏa sáng".

Ngân Quỳnh được biết đến là một trong những hậu duệ của gia tộc cải lương lẫy lừng miền Nam. Cô là con gái của hai nghệ sĩ cải lương Hoài Châu và Kim Hoa. Bà ngoại cô là nghệ sĩ Tư Hélène. Cô có 3 người chị em là Thanh Hằng, Thanh Ngọc và NSND Thanh Ngân.