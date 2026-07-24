Hàng xóm chỉ cho xây 2 tầng vì sợ che cửa sổ, tôi xây 'trộm' lúc họ du lịch

Hàng xóm tuyên bố chỉ cho tôi xây nhà 2 tầng vì sợ che khuất 2 cửa sổ nhà họ; tôi chỉ còn cách đợi cả gia đình ấy đi du lịch để xây gấp tầng 3.

Dù đã chuẩn bị đầy đủ pháp lý, tôi vẫn rơi vào cảnh bị trói tay trói chân khi dựng nhà trên khu đất 60m² mới mua ở quê. Lý do là nếu xây 3 tầng, ngôi nhà của tôi sẽ che mất hai ô cửa sổ mà hàng xóm mở hướng sang phần đất nhà tôi suốt nhiều năm qua.

Trước đó, tôi phá bỏ căn nhà cấp 4 xập xệ trên khu đất và làm đầy đủ thủ tục cấp phép xây dựng theo đúng quy hoạch địa phương. Mọi giấy tờ phê duyệt cũng như bản vẽ kỹ thuật đều chuẩn chỉnh, công trình nằm hoàn toàn trong ranh giới đất hợp pháp, không hề lấn sang tài sản của bất kỳ ai và cũng không thuộc diện phải chừa khoảng lùi hay đi chung lối.

Thế nhưng, vừa bước vào giai đoạn đổ tường, phía xóm giềng đã sang tận nơi phản đối. Họ gay gắt nói rằng ngôi nhà xây cao 3 tầng sẽ bịt kín nguồn sáng và nguồn thoáng khí từ hai ô cửa sổ kia, khiến không gian sống của họ trở nên tù túng. Vậy nên, họ chỉ cho phép tôi xây 2 tầng.

Trước tình huống này, dư luận của các nhà xung quanh cũng chia làm hai luồng quan điểm trái ngược nhau. Một số người khuyên tôi nên linh hoạt nhượng bộ một chút để giữ gìn tình làng nghĩa xóm và tránh những phiền phức hay xích mích kéo dài về sau.

Một số người khác nói nhỏ với tôi rằng chớ đáp ứng đòi hỏi vô lý, khi mình đã hoàn toàn làm đúng quy định pháp luật thì không việc gì phải thu hẹp hay điều chỉnh thiết kế ban đầu.

Hàng xóm gây khó dễ, không cho tôi xây nhà 3 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Họ cũng lưu ý tôi rằng xét quy định pháp lý hiện hành, hàng xóm sai hoàn toàn vì đã vi phạm quy định tường nhà phải cách ranh giới đất với nhà bên cạnh ít nhất 2m mới được mở cửa sổ. Việc gia đình ấy mở hai ô cửa sổ sát sạt ranh giới đất của tôi suốt 20 năm qua vốn dĩ đã là sự vi phạm về mặt thiết kế từ quá khứ, chẳng qua chủ cũ của mảnh đất này dễ tính nên không can thiệp.

Mâu thuẫn ngày càng bị đẩy lên cao trào khi những lời giải thích ôn hòa và đầy đủ lý lẽ của tôi hoàn toàn bị phớt lờ. Hàng xóm chẳng những không ghi nhận thiện chí của tôi mà còn bắt đầu dùng đến các biện pháp cản trở trực tiếp.

Tôi vẫn cố cho thợ thi công trót lọt phần thô của 2 tầng dưới. Thế nhưng, ngay khi bắt đầu tô trát và đặt những viên gạch đầu tiên chuẩn bị đẩy lên tầng 3, đúng vị trí hai ô cửa sổ của nhà bên, họ lập tức bước sang to tiếng, đe dọa thợ, thậm chí đem ghế ra ngồi ngay mép công trình để ngăn xây tiếp.

Đội thợ xây vì lo xảy ra xô xát nên đành phải tạm dừng công việc. Chi phí nhân công và vật tư bị “ngâm” lại khiến tôi đứng ngồi không yên.

Nhận thấy cuộc hòa giải kéo dài không đem lại kết quả thực chất và đối phương chỉ cố tình dùng chiêu bài chây ỳ để ép nhượng bộ, tôi bắt đầu bình tĩnh quan sát và tìm phương án xử lý dứt điểm.

Qua trò chuyện với vài người dân trong ngõ, tôi vô tình biết được hàng xóm lên kế hoạch tổ chức du lịch hè cho cả đại gia đình tại Phú Quốc, chuyến đi kéo dài 1 tuần. Tôi âm thầm chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu tập kết sẵn sàng, hẹn đội ngũ thi công đến ngay trong buổi sáng mà gia đình hàng xóm được xe du lịch đến đón ra sân bay. Tiền công trả gấp đôi ngày thường, điều kiện là tăng ca để xây nhanh nhất có thể.

Chuyện diễn ra trót lọt. Gia đình hàng xóm trở về sau chuyến nghỉ dưỡng rất sốc và giận dữ khi thấy tầng 3 nhà tôi phần giáp vách với họ đã hoàn thành. Người chồng lao sang quát mắng ầm ĩ, dọa sẽ đâm đơn kiện tôi ra tòa vì tội “cố tình làm khuất tầm nhìn và bịt lối thông gió”.

Tôi đáp lại bằng sự nhã nhặn nhưng cứng rắn và tự tin tuyệt đối. Việc nhà hàng xóm mở cửa sổ sang sát đất nhà khác vốn đã không đúng quy định, nên khi tôi là chủ đất hợp pháp tiến hành xây dựng đúng luật, họ bắt buộc phải tự điều chỉnh lại không gian sinh hoạt của gia đình mình.

Không còn cớ để cản trở hay tạo áp lực, phía hàng xóm đành chấp nhận thực tế và lẳng lặng trở về nhà chèn lại hai ô cửa sổ kia. Công trình của tôi sau đó tiếp tục được hoàn thiện một cách êm đẹp và đúng tiến độ dự kiến.

Qua lần xây nhà này, tôi nhận ra rằng trong các mối quan hệ xóm giềng, sự hòa nhã và tôn trọng lẫn nhau luôn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, thiện chí không đồng nghĩa với việc chấp nhận vô điều kiện những đòi hỏi phi lý, vi phạm pháp luật từ phía người khác.

Đối mặt với những tranh chấp giáp ranh, sự thấu hiểu về luật pháp kết hợp với một giải pháp xử lý linh hoạt, quyết đoán mới là chìa khóa tốt nhất để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân.