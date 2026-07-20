HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cầm búa đi cướp tiệm vàng, đối tượng bị chủ tiệm quật ngã ngay trước cửa

Hương Trà (T/H)
|

Toàn bộ diễn biến của vụ cướp đã được camera an ninh ghi lại.

Theo thông tin từ Công an xã Mỹ Tú (TP. Cần Thơ), khoảng 18h ngày 18/7, ông L.V.M. - chủ tiệm vàng M.V.P tại chợ trung tâm xã Mỹ Tú, đang chuẩn bị đóng cửa thì một người đàn ông đeo khẩu trang đi xe máy đến, yêu cầu chủ tiệm khoan đóng cửa để vào xem hàng.

Từ nội dung camera an ninh có thể thấy, người đàn ông chui qua cửa cuốn đang đóng vào bên trong, bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy 5 sợi dây chuyền vàng rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Lúc này, ông M. hô hoán và cùng con trai, con dâu, khống chế đối tượng. Đúng lúc đó, tổ tuần tra của Công an xã Mỹ Tú làm nhiệm vụ gần hiện trường đã tới hỗ trợ, bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Đối tượng cầm búa vào tiệm vàng cướp tài sản.

Kẻ cướp vàng được xác định là Lê Trí Hiếu (SN 1985, ngụ xã Mỹ Tú). Tờ Tiền Phong thông tin, Hiếu chưa có tiền án, tiền sự. Hàng ngày, Hiếu phụ vợ bán cà phê tại khu vực gần tiệm vàng trên.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai do nợ nhiều người nhưng không còn khả năng trả nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trước khi gây án, Hiếu dùng túi nilon màu đen che kín biển số xe máy, mang theo một cây búa, túi xách, đeo khẩu trang che mặt để vào tiệm vàng. Năm sợi dây chuyền vàng Hiếu cướp được trị giá khoảng 100 triệu đồng. Hiếu đang bị Công an xã Mỹ Tú tạm giữ để làm rõ hành vi cướp tài sản.

CGST đăng bài truy tìm chiếc xe ô tô màu trắng, tài xế đọc được liên hệ gấp!
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại