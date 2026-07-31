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Hàng triệu tấn băng khổng lồ bất ngờ lật úp tại Di sản Thế giới Greenland, cuộn sóng biển dâng cao tạo cảnh tượng khó tin

Phạm Trang
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Tảng băng trôi khổng lồ bất ngờ lật úp ngoài khơi Greenland, tạo nên khung cảnh ngoạn mục khiến nhiều người kinh ngạc.

Sự việc xảy ra vào ngày 25/7 gần vịnh băng Ilulissat Icefjord, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận nằm ở bờ biển phía tây Greenland. Đây là khu vực nổi tiếng với những dòng sông băng hoạt động mạnh, liên tục tạo ra những tảng băng trôi có kích thước khổng lồ và tốc độ di chuyển thuộc hàng nhanh nhất thế giới.

Đoạn video được quay theo chế độ tua nhanh cho thấy tảng băng khổng lồ bất ngờ lật nghiêng rồi xoay hẳn sang một phía khi trọng tâm của nó thay đổi. Chỉ trong vài giây, khối băng khổng lồ dịch chuyển một lượng nước biển rất lớn, tạo thành những đợt sóng lan rộng cùng màn sương nước bốc lên bao quanh.

Nguồn clip: Instagram@environewsasia

Theo các chuyên gia, dù trông có vẻ đứng yên, băng trôi thực chất vẫn liên tục thay đổi hình dạng trong quá trình tan chảy. Khoảng 90% thể tích của một tảng băng nằm chìm dưới mặt nước, vì vậy khi phần chìm tan không đồng đều, trọng lượng sẽ bị phân bố lại, khiến tảng băng mất cân bằng và bất ngờ lật úp. Hiện tượng tự nhiên này được gọi là iceberg capsizing (lật tảng băng).

Những cú lật như vậy có thể tạo ra các đợt sóng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ đối với tàu thuyền hoạt động gần đó cũng như những người đứng quan sát quá sát bờ biển. Vì vậy, các nhà nghiên cứu và cơ quan chức năng luôn khuyến cáo giữ khoảng cách an toàn khi tiếp cận những tảng băng trôi lớn.

Ilulissat Icefjord được xem là một trong những hệ thống sông băng hoạt động mạnh nhất Trái Đất. Mỗi năm, nơi đây liên tục giải phóng những tảng băng khổng lồ trôi ra vịnh Disko, khiến các hiện tượng ngoạn mục như vụ lật băng vừa qua trở thành minh chứng sống động cho sự biến đổi không ngừng của cảnh quan băng giá tại Greenland.

Nguồn: Al Jazeera

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