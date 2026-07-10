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Hàng trăm cảnh sát ập vào khám xét tại 3 tỉnh thành, khởi tố Giám đốc Đào Quang Huy SN 1992

Chi Chi (Tổng hợp)
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Đào Quang Huy cầm đầu công ty mua bán dữ liệu dưới vỏ bọc của công ty khởi nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội cho biết trên báo Công an nhân dân rằng vừa khởi tố vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" (theo Điều 288 Bộ luật Hình sự) và khởi tố 3 bị can liên quan đến một đường dây mua bán dữ liệu quy mô lớn.

Trước đó, qua công tác trinh sát mạng từ tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) đã phát hiện hệ thống này và xác lập chuyên án đấu tranh. Đến tháng 2/2026, lực lượng an ninh mạng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự huy động hàng trăm chiến sĩ, đồng loạt ra quân khám xét, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Báo An ninh Thủ đô dẫn thông tin từ Cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Đào Quang Huy (sinh năm 1992), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT. Tiến hành khám xét trụ sở công ty tại Khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển (Hà Nội), công an đã thu giữ 20 bộ máy tính, 25 điện thoại di động, nhiều xe ô tô cùng lượng lớn tài liệu điện tử.

Hàng trăm cảnh sát ập vào khám xét tại 3 tỉnh thành, khởi tố Giám đốc Đào Quang Huy SN 1992 - Ảnh 1.

òng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Tạp chí An ninh mạng & Báo Hà Nội Mới

Kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2021, Huy cùng các đồng phạm đã lập ra website taphoammo.net. Đường dây này thuê tên miền và đặt máy chủ ở nước ngoài, rồi chạy quảng cáo trên các nền tảng lớn như Facebook, Telegram, TikTok, Google để lôi kéo người tham gia. Thực chất, đây là một sàn giao dịch dữ liệu xuyên quốc gia núp bóng doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, được vận hành chuyên nghiệp với đầy đủ các bộ phận từ kỹ thuật, marketing đến kế toán.

Hệ thống đóng vai trò trung gian, cho phép các thành viên mở gian hàng để mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử và dịch vụ xác thực. Trích xuất dữ liệu cho thấy hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, trên 46.000 gian hàng và đã thực hiện hơn 53 triệu giao dịch. Tổng doanh thu sơ bộ đạt hơn 400 tỷ đồng. Nhóm của Huy ăn chia từ 3% đến 5% phí dịch vụ trên mỗi giao dịch, bỏ túi bất chính nhiều tỷ đồng.

Cơ quan công an đánh giá vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Việc mua bán thông tin trái phép này không chỉ thô bạo xâm phạm quyền riêng tư của công dân, mà còn trở thành nguồn cung cấp "nguyên liệu" đầu vào cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính hoặc tạo tài khoản ảo.

Thực tế rà soát đã phát hiện nhiều trường hợp tội phạm công nghệ cao sử dụng chính các tài khoản mua từ hệ thống này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

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