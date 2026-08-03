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Hàng loạt sao Việt chia buồn với ca sĩ Quang Lê

Li La
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Hàng loạt sao Việt đình đám như Lệ Quyên, Bằng Kiều, Quang Dũng... đã gửi lời chia buồn tới ca sĩ Quang Lê.

Hàng loạt sao Việt chia buồn với ca sĩ Quang Lê - Ảnh 1.

Ca sĩ Quang Lê vừa thông báo tin buồn mẹ qua đời trên trang cá nhân. Nam ca sĩ đăng tải bức ảnh đen trắng thời trẻ của mẹ kèm dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy xúc động: "Mẹ đã về với ba".

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, hàng nghìn khán giả đã để lại lời chia buồn. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ sự tiếc thương, động viên Quang Lê và gia đình trong thời khắc đau buồn.

Ca sĩ Lệ Quyên, Bằng Kiều, Dương Triệu Vũ, Cao Thái Sơn, Quang Dũng, Vy Oanh, Thúy Nga, Lệ Quyên... cùng nhiều đồng nghiệp đã để lại những lời nhắn như: "Chia buồn cùng anh và gia đình", "Xin chia buồn với bạn và gia đình", "Thành kính phân ưu và chia buồn với em và gia đình"...

Hàng loạt sao Việt chia buồn với ca sĩ Quang Lê - Ảnh 2.

Quang Lê và mẹ.

Sau khi báo tin mẹ qua đời, Quang Lê tiếp tục chia sẻ một kỷ niệm cũ cùng mẹ. Anh đăng lại bức ảnh chụp từ năm 2006 với dòng trạng thái: "Ngày xưa đi Pháp mua quà tặng mẹ, hình chụp Dec. 30, 2006, my Mom".

Kèm theo đó là loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ bên mẹ cùng món quà anh dành tặng bà là một chiếc túi hàng hiệu. Những hình ảnh giản dị nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm khiến không ít khán giả xúc động, đồng thời gửi thêm lời an ủi, mong Quang Lê sớm vượt qua nỗi đau mất mát người thân.

Mẹ ca sĩ Quang Lê vốn là tiểu thư của một gia đình kim hoàn giàu có tại Huế. Bà chính là người truyền ngọn lửa đam mê âm nhạc cho Quang Lê. Khi con trai nổi tiếng, bà luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, tâm lý, không bao giờ áp đặt chuyện kết hôn. Những năm cuối đời, bà không may bị đột quỵ.

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