Một nữ nghệ sĩ gọi điện cho Khánh Thi kêu cứu: "Thi ơi… cứu tôi! Cứu tôi với!"

Khánh Thi cho biết ban đầu cô định từ chối lời kêu cứu của nữ nghệ sĩ này nhưng sau đó đã thay đổi quyết định.

Nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi vừa chia sẻ câu chuyện hậu trường đầy bất ngờ về màn hợp tác với ca sĩ Lệ Quyên trong MV mới "Giá Như Anh Là Em". Điều khiến nhiều người chú ý là cuộc gọi "cầu cứu" của Lệ Quyên khi dự án đang gấp rút chuẩn bị.

Khánh Thi.

Theo Khánh Thi, vài ngày trước chuyến công tác dài ngày tại Đức, cô nhận được cuộc gọi từ Lệ Quyên. Ban đầu, nữ kiện tướng nghĩ đàn chị rủ đi diễn nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ chối vì lịch làm việc kín đặc.

Thế nhưng, vừa bắt máy, Khánh Thi đã nghe Lệ Quyên nói trong sự khẩn khoản: "Thi ơi... cứu tôi! Cứu tôi với! Tôi có bài này hay lắm. Hai năm rồi tôi mới ra MV. Bài này hợp với bà lắm, bà nhảy cho tôi đi...".

Khánh Thi kể cô chỉ biết bật cười vì đã rất lâu không còn xuất hiện trong các MV ca nhạc. Bản thân cô hiện tập trung cho công tác quản lý, huấn luyện và tổ chức các giải đấu dancesport, trong khi lịch trình trước chuyến đi Đức gần như kín mít.

Nữ kiện tướng cho biết cô đã nói rõ với Lệ Quyên rằng chỉ còn vài ngày nữa sẽ lên đường sang Đức, còn hai ngày trước đó phải quay quảng cáo liên tục từ sáng đến tối nên hoàn toàn không có thời gian tập luyện. Tuy nhiên, Lệ Quyên vẫn quả quyết: "Không! Phải là bà."

Sau đó, nữ ca sĩ gửi bản demo ca khúc. Khánh Thi thừa nhận chỉ vừa nghe đã nổi da gà vì giai điệu quá đẹp và cảm xúc mà Lệ Quyên truyền tải khiến cô muốn kể câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ khiêu vũ.

Dù vậy, nữ kiện tướng vẫn nhiều lần thuyết phục đàn chị để chồng mình là kiện tướng Phan Hiển nhảy cùng một bạn diễn khác. Song Lệ Quyên tiếp tục từ chối và khẳng định chỉ muốn vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển xuất hiện trong MV.

Lệ Quyên.

Hình ảnh vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển trong MV.

Mọi việc diễn ra trong tình trạng gấp rút. Theo Khánh Thi, sát ngày quay, cô và Phan Hiển vẫn chưa biết sẽ xuất hiện ở phân đoạn nào vì đạo diễn còn tính toán các góc máy. Đêm trước buổi ghi hình, hai vợ chồng chỉ có khoảng 30 phút để tập sau khi cô kết thúc lịch quay quảng cáo gần nửa đêm.

Đến phim trường, cả hai tiếp tục bất ngờ khi bối cảnh được dựng hoàn toàn trên mặt nước. Điều này buộc ê-kíp phải thay đổi nhiều ý tưởng, còn Khánh Thi và Phan Hiển phải điều chỉnh liên tục các động tác để phù hợp với điều kiện ghi hình.

"Hai vợ chồng ngã không biết bao nhiêu lần, ướt từ đầu đến chân, ngâm mình trong nước đến tận 1 giờ sáng. Đẹp mới thôi", Khánh Thi chia sẻ.

Ngay sau khi hoàn thành cảnh quay lúc 1 giờ sáng, vợ chồng Khánh Thi chỉ kịp nghỉ ngơi ít giờ rồi có mặt tại sân bay từ 5 giờ để lên đường sang Đức. Nữ kiện tướng cho biết đây là một trong những lịch trình "điên" nhất mà cả hai từng trải qua, nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành vì tình cảm dành cho Lệ Quyên và ê-kíp.