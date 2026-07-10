Hãng hàng không chấm dứt hoạt động tại 1 sân bay, nhiều hành khách bức xúc

Đây là hãng hàng không nào?

Một hãng hàng không giá rẻ tại Mỹ đang vấp phải nhiều phản ứng sau khi bất ngờ rời một sân bay sớm hơn kế hoạch. Sự việc khiến không ít hành khách địa phương cho rằng họ không được thông báo đầy đủ, dù hãng mới quay lại khai thác tại đây hơn 1 năm trước.

Hãng bay rời sân bay sớm hơn dự kiến

Theo Simple Flying, Frontier Airlines bị một số người dân tại Spokane, bang Washington, Mỹ phản ánh đã dừng hoạt động tại Sân bay Quốc tế Spokane mà không có thông báo rõ ràng tới hành khách. Bài viết của trang chuyên ngành hàng không này có tiêu đề: “Doesn’t Make Sense”: Spokane Local Alleges Frontier Airlines Ceased Flights With No Notice, tạm dịch: “Không hợp lý”: Người dân Spokane nói Frontier Airlines dừng bay mà không báo trước.

Ảnh Wikipedia

Thông tin từ hãng cho biết, Frontier Airlines vốn được cho là sẽ thực hiện các chuyến bay cuối cùng tại Spokane vào ngày 3/7/2026. Tuy nhiên, nhiều hành khách địa phương nói hãng đã âm thầm khép lại hoạt động từ ngày 2/7/2026, tức sớm hơn 1 ngày. Nhân viên tại sân bay cũng được cho là chỉ có khoảng 48 giờ để tháo dỡ quầy vé, kiosk tự phục vụ và biển hiệu của hãng.

Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ, bởi Frontier Airlines không phải hãng hàng không nhỏ. Đây là một trong những hãng bay giá rẻ quen thuộc tại Mỹ, hoạt động theo mô hình chi phí thấp, thường xuyên mở rộng hoặc điều chỉnh mạng bay theo nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, cần làm rõ rằng Frontier Airlines không chấm dứt hoạt động trên toàn hệ thống. Sự việc đang được nhắc tới là hãng rút khỏi Sân bay Quốc tế Spokane, cụ thể liên quan đến đường bay giữa Spokane và Denver.

Ảnh Spokane International Airport

Mới quay lại hơn 1 năm đã rút khỏi Spokane

Điều khiến vụ việc càng gây chú ý là Frontier Airlines mới quay lại Spokane chưa lâu. Theo thông cáo chính thức của hãng, ngày 20/5/2025, Frontier Airlines trở lại Sân bay Quốc tế Spokane với đường bay thẳng đến Sân bay Quốc tế Denver. Tuyến này được khai thác 3 chuyến mỗi tuần và được giới thiệu là lần đầu Frontier hoạt động trở lại tại Spokane kể từ tháng 9/2021.

Thời điểm đó, đại diện Frontier Airlines nói hãng vui mừng khi trở lại Spokane, mang đến lựa chọn vé giá rẻ cho người dân khu vực Đông Washington và Bắc Idaho. Hãng còn tung mức giá khuyến mại từ 59 USD để quảng bá đường bay mới.

Thế nhưng chỉ sau hơn 1 năm, tuyến bay này đã nằm trong kế hoạch cắt giảm. TheStreet đưa tin Frontier Airlines đang loại hơn 20 đường bay khỏi lịch khai thác mùa hè 2026. Riêng tuyến Denver – Spokane được ghi nhận sẽ dừng vào ngày 3/7. Nguồn này cũng cho biết Frontier sẽ rút khỏi một số thị trường, trong đó có Spokane.

Ảnh minh họa

Inc cũng đưa tin Frontier Airlines xác nhận rời 6 thành phố/thị trường, gồm Corpus Christi, Knoxville, Sarasota, Spokane, San José và Saint Martin, đồng thời cắt nhiều đường bay trong mùa hè.

Trên trang bán vé chính thức của Frontier Airlines cho chặng Spokane – Denver, hệ thống hiện hiển thị thông báo không tìm thấy giá vé phù hợp trong các tháng từ 7/2026 đến 12/2026. Đây là dấu hiệu cho thấy tuyến bay này không còn được mở bán thực tế ở thời điểm kiểm tra.

Theo TheStreet, các hãng bay giá rẻ tại Mỹ đang phải đối mặt với chi phí vận hành cao và cạnh tranh mạnh. Frontier được cho là đang ưu tiên những tuyến có nhu cầu lớn hơn, đồng thời cắt các đường bay kém hiệu quả. Reuters cũng từng đưa tin Frontier đặt cược vào việc kiểm soát chi phí, điều chỉnh mạng bay và cắt giảm công suất để cải thiện kết quả kinh doanh trong năm 2026.

Hành khách cần làm gì khi hãng bất ngờ cắt tuyến?

Với hành khách, điều gây bức xúc không chỉ là việc hãng cắt tuyến, mà còn là cách thông tin được truyền đi. Một chuyến bay bị hủy hoặc một đường bay dừng khai thác có thể kéo theo nhiều thay đổi: phải đổi lịch trình, mua vé hãng khác, chấp nhận quá cảnh thêm hoặc chịu chi phí phát sinh.

Trong trường hợp chuyến bay bị hãng hủy, hành khách cần kiểm tra ngay email, ứng dụng và website chính thức của hãng để xem phương án được đưa ra. Theo chính sách của Frontier Airlines, nếu chuyến bay bị hãng hủy hoặc thay đổi đáng kể, hành khách không đi chuyến thay thế và không chọn nhận tín dụng bay có thể được hoàn tiền về phương thức thanh toán ban đầu. Hãng cho biết khoản hoàn tiền được xử lý trong vòng 7 ngày làm việc.

Ảnh minh họa

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cũng quy định hành khách có quyền được hoàn tiền khi hãng hủy chuyến hoặc thay đổi đáng kể lịch bay, nếu hành khách không chấp nhận phương án thay thế.