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Hàn Quốc: Cửa thang máy mở dù thang chưa đến, một người rơi xuống tử vong

Chi Chi
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Nạn nhân rơi xuống khoảng trống bên dưới ở độ cao khoảng 7 mét.

Vụ tai nạn tử vong đã xảy ra tại một bệnh viện ở Gimhae, Hàn Quốc khi một nhân viên ngoài 60 tuổi rơi xuống hố thang máy trong lúc cố gắng đưa xe đẩy vào thang máy chuyên dụng chở bát đĩa.

Vào khoảng 12 giờ 54 phút trưa ngày 24, tại một bệnh viện ở phường Jangyu, thành phố Gimhae, người nhân viên ngoài 60 tuổi A, sau khi thu gom bát đĩa và định đưa xe đẩy vào thang máy chuyên dùng chở bát đĩa, đã bị rơi xuống phía dưới hố thang máy.

Theo kết quả điều tra, dù lúc đó thang máy chưa tới nơi nhưng vì lý do chưa rõ nguyên nhân, cửa thang máy ở tầng 3 nơi người này đứng đã bị mở ra. Nhân viên nhà ăn A đã không chú ý kiểm tra và đẩy chiếc xe vào, dẫn đến bị rơi xuống khoảng trống bên dưới ở độ cao khoảng 7 mét.

Hàn Quốc: Nhân viên bệnh viện rơi xuống hố thang máy tử vong - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nhận được tin báo từ đồng nghiệp vào khoảng 1 giờ 6 phút chiều, lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và phát hiện người này trong tình trạng ngưng tim.

Người này nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng đã tử vong vào khoảng 1 giờ 50 phút chiều cùng ngày.

Cảnh sát hiện đang làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn, bao gồm lý do tại sao cửa thang máy lại mở ra, đồng thời xem xét khả năng áp dụng Luật xử phạt tai nạn nghiêm trọng đối với bệnh viện này.

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thang máy

cửa thang máy

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