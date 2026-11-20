Chạy thận 3 buổi mỗi tuần, chị Nhàn và chồng vẫn tranh thủ bán bánh rong mỗi chiều, chắt chiu từng đồng lo tiền thuốc và sinh hoạt.

7 năm trước, chị Thanh Nhàn (33 tuổi, Hà Tĩnh) suy sụp khi biết mắc suy thận . Chị khóc nhiều ngày, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Có lúc, người phụ nữ trẻ rơi vào tuyệt vọng, nghĩ cuộc đời mình từ đây chỉ còn những tháng ngày gắn với bệnh viện.

Sức khỏe suy kiệt, cuộc hôn nhân đầu tiên cũng không trọn vẹn, chị nghỉ việc ở công ty, trở về quê sống cùng mẹ. Để có tiền mua thuốc và trang trải sinh hoạt, chị nhận làm tóc giả tại nhà.

Sau khi cuộc hôn nhân đầu kết thúc, chị Nhàn gặp người chồng hiện tại. Anh cũng mắc suy thận và đến nay đã chạy thận 10 năm. Cùng trải qua những buổi lọc máu mệt rã rời và nỗi lo tiền điều trị, hai người hiểu những khó khăn của nhau.

Hai người động viên nhau điều trị và tìm cách kiếm sống trong khả năng sức khỏe cho phép. Họ từng bán xôi trước cổng trường vào buổi sáng, làm bánh cuốn, kinh doanh hàng online. Hiện tại, công việc chính của hai vợ chồng là bán bánh, nem, giò rong vào mỗi buổi chiều.

Mỗi ngày, họ chuẩn bị hàng hóa cùng một chiếc loa nhỏ, rong ruổi qua các con phố, len vào từng ngõ xóm. Khoảng 14h, hai người bắt đầu đi bán, đến 18h mới trở về. Hôm nào khỏe, họ cố gắng đi được nhiều nơi; hôm nào mệt, hành trình cũng đành rút ngắn.

Với họ, những buổi chiều ấy không đơn thuần là khoảng thời gian kiếm thêm thu nhập, mà còn là lúc họ cố gắng duy trì cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Chị Nhàn phát hiện suy thận từ 7 năm trước.

Vừa lo lịch lọc máu, vừa xoay xở mưu sinh

Cả chị Nhàn và chồng đều phải chạy thận nhân tạo 3 buổi mỗi tuần, vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Mỗi lần đến viện, tính cả thời gian đi lại, lắp máy, lọc máu và tháo kim, họ mất khoảng 5 tiếng. Riêng thời gian lọc máu thường kéo dài 3-4 tiếng.

Sau mỗi buổi điều trị, cơ thể chị Nhàn thường mệt mỏi, uể oải. Những cơn đau nhức, cảm giác cứng cơ, kiệt sức khiến chị khó có thể trở lại làm việc ngay. Huyết áp lúc lên xuống thất thường, cơ thể cần thời gian hồi phục sau nhiều giờ nằm bất động.

Lịch chạy thận cố định khiến hai vợ chồng gần như không thể làm những công việc nặng nhọc hoặc theo giờ hành chính. “ Ba ngày trong tuần phải đến bệnh viện, những ngày còn lại sức khỏe cũng không phải lúc nào ổn định. Việc tìm một công việc lâu dài vì thế trở thành điều khó khăn ”, chị Nhàn nói.

Bệnh tật khiến khả năng lao động suy giảm, trong khi chi phí điều trị lại kéo dài và không thể trì hoãn. Với người chạy thận, đó là vòng luẩn quẩn: càng yếu càng khó kiếm tiền, nhưng càng không có tiền lại càng chật vật để duy trì việc điều trị.

Hoàn cảnh của vợ chồng chị Nhàn càng khó khăn hơn khi cả hai đều mắc bệnh. Trong gia đình không có một người hoàn toàn khỏe mạnh để làm chỗ dựa kinh tế, chăm lo cho người còn lại. Vì thế, dù sau mỗi buổi lọc máu đều mệt mỏi, họ vẫn cố gắng tranh thủ những ngày còn sức để đi bán hàng.

“ Có hôm vừa chạy thận về, người mệt rã rời, chân tay không còn sức nhưng nghĩ đến tiền thuốc, tiền sinh hoạt, hai vợ chồng lại động viên nhau đi bán. Chỉ khi nào mệt đến mức không thể đứng dậy, chúng tôi mới đành nghỉ ”, chị kể.

Những ngày bán thuận lợi, hàng hết sớm nhờ khách mua ủng hộ. Có hôm bánh còn nhiều, hai người phải đăng lên mạng xã hội để tìm thêm khách. Mỗi cây kem, chiếc bánh hay hộp muối lạc bán được đều là khoản tiền nhỏ giúp họ trang trải cuộc sống.

Thu nhập từ công việc này hiện chỉ đủ bù đắp một phần tiền thuốc. Những khoản còn lại, từ ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày, hai vợ chồng vẫn phải trông cậy nhiều vào sự hỗ trợ của gia đình em gái.

Nỗi lo khi cả hai không còn đủ sức đi bán hàng

Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ viện phí, hai vợ chồng vẫn phải tự chi trả nhiều khoản khác như thuốc điều trị, thuốc cho các bệnh lý đi kèm, tiền đi lại và ăn uống mỗi lần đến bệnh viện.

Trung bình, riêng viện phí và thuốc men của cả hai đã tiêu tốn khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Nếu tính thêm tiền ăn uống, sinh hoạt và những khoản thiết yếu khác, chi phí có thể lên đến khoảng 10 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh và chi phí dành cho con cái.

Đây là khoản tiền không nhỏ đối với hai người gần như không thể làm việc ổn định. Có những ngày sức khỏe không cho phép, họ buộc phải nghỉ bán. Nghỉ một buổi cũng đồng nghĩa mất đi khoản thu nhập vốn đã ít ỏi, trong khi tiền thuốc và các chi phí điều trị vẫn phải duy trì.

Vì vậy, những buổi chiều rong ruổi bán hàng trở thành công việc mà hai vợ chồng cố gắng bám trụ. Họ không đặt mục tiêu kiếm được nhiều tiền, chỉ mong có thêm chút thu nhập, giảm bớt gánh nặng cho người thân và tự lo được một phần cuộc sống.

Để có tiền sinh hoạt, mua thuốc, sau mỗi lịch chạy thận, vợ chồng chị lại đi bán hàng rong.

Điều khiến chị Nhàn trăn trở nhất không chỉ là bệnh suy thận mà còn là những năm tháng phía trước. Chị lo một ngày cả hai cùng suy kiệt, không còn đủ sức đi bán hàng, không thể tự lao động kiếm tiền thì cuộc sống sẽ ra sao.

Ước mong của họ vì thế rất giản dị: Đủ sức khỏe để tiếp tục điều trị, còn khả năng lao động và được ở bên nhau thêm nhiều năm. Chị Nhàn cũng mong những người bệnh suy thận phải chạy thận lâu dài, nhất là các gia đình có cả hai vợ chồng cùng mắc bệnh, nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ hơn.

Phía sau những buổi lọc máu lặp lại mỗi tuần không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật, mà còn là cuộc vật lộn để kiếm sống. Với vợ chồng chị Nhàn, hết một buổi chạy thận chưa có nghĩa là được nghỉ ngơi. Nếu còn chút sức lực, họ lại chuẩn bị hàng, bước ra đường, tiếp tục hành trình mưu sinh của mình.