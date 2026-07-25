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Hai tên lửa đạn đạo Nga bắn trúng sự kiện công nghiệp quốc phòng ở Kiev?

Minh Hạnh
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Các quan chức Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào một địa điểm đang diễn ra sự kiện công nghiệp quốc phòng ở khu vực Kiev của Ukraine.

Hai tên lửa đạn đạo Nga bắn trúng sự kiện công nghiệp quốc phòng ở Kiev? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Pravda)

Tổng thống Volodymyr Zelensky, không nêu tên mục tiêu cụ thể, cho biết các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành sau vụ tấn công ngày 24/7. 10 người đã thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương.

Quyền thống đốc vùng Kiev - Ruslan Oliynyk - cho biết, theo thông tin sơ bộ, cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đã nhắm vào thao trường tư nhân, nơi diễn ra một sự kiện.

Theo Hội đồng Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, sự kiện nói trên có sự tham gia của các đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Không quân Ukraine báo cáo, hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo của Nga vào chiều 24/7, nhưng hai tên lửa khác đã rơi trúng Kiev.

Phát ngôn viên Không quân Ukraine - Yurii Ihnat - lưu ý, rằng Nga đã tích trữ một số lượng lớn tên lửa và đang sử dụng chúng không chỉ vào ban đêm mà còn cả ban ngày. Tên lửa đạn đạo có tốc độ rất nhanh, vì vậy các quy trình an toàn không thể bị bỏ qua.

Ông cũng nhấn mạnh, các cuộc tụ tập đông người và các sự kiện công cộng từ lâu đã bị cấm trong lực lượng vũ trang vì lý do an ninh.

Ông Serhii "Flash" Beskrestnov - cố vấn của Tổng thống Ukraine - cho biết, nhiều sự kiện liên quan đến các nhà phát triển vũ khí được tổ chức tại Ukraine, một số trong đó tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Ông Beskrestnov đã liệt kê những rủi ro khiến ông từ chối tham dự những sự kiện như vậy: thiếu nơi trú ẩn, thông báo được đăng tải trực tuyến, số lượng người tham gia đông đảo, địa điểm nằm trong tầm bắn của vũ khí đạn đạo.

Tổng công tố Ukraine - Ruslan Kravchenko - xác nhận, một vụ án hình sự đã được khởi tố về khả năng có sai phạm trong quá trình tổ chức sự kiện ngày 24/7.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

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