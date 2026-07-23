Hải Phòng yêu cầu giải quyết vụ 2 lô đất của thương binh nặng bị chiếm 15 năm

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng ra văn bản lần 2 chỉ đạo Thi hành án Thành phố kiểm tra, có biện pháp xử lý vụ 2 lô đất của thương binh nặng bị chiếm hơn 15 năm qua.

Chiều 23/7, thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết, Phó Chủ tịch UBND Thành phố vừa có chỉ đạo mới nhất về vụ việc được VTC News phản ánh trong bài viết “ Hai lô đất của gia đình thương binh nặng ở Hải Phòng bị chiếm khi nào được trả lại?” đăng tải cuối tuần qua.

2 lô đất của gia đình thương binh nặng 1/4 bị người khác chiếm dụng hơn 15 năm qua, mặc dù đã có phán quyết của Tòa án và 2 quyết định cưỡng chế.

Trong văn bản mới ban hành, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng giao Thi hành án dân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về nội dung: 8 tháng sau “hạn cuối” phải cưỡng chế trao trả 2 lô đất bị chiếm dụng 15 năm qua cho gia đình thương binh nặng tại phường An Hải, việc thi hành vẫn chưa có tiến triển.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thi hành án dân sự TP Hải Phòng có biện pháp giải quyết vấn đề báo nêu theo thẩm quyền và quy định; báo cáo trước ngày 1/8.

Đây là lần thứ hai lãnh đạo UBND TP Hải Phòng có văn bản chỉ đạo xử lý vụ việc nêu trên.

Hồi đầu tháng 11/2025, Báo Điện tử VTC News có các bài phản ánh: “Chiếm 2 lô đất của thương binh nặng, còn đe dọa cán bộ thi hành án” và “Vì sao chưa cưỡng chế 2 lô đất của thương binh nặng bị chiếm đoạt ở Hải Phòng?”.

Theo đó, gần 200m² đất (2 lô đất liền kề tại tại thôn Trang Quan, phường An Hải, TP Hải Phòng) của gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh (sinh năm 1948, thương binh 1/4, sống ở phường Lê Chân) bị chiếm giữ trái phép suốt 15 năm, dù tòa đã tuyên thắng kiện nhưng họ vẫn chưa được trả lại đất.

Sau đó, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng gửi văn bản giao UBND phường An Hải kiểm tra, rà soát thông tin, có biện pháp xử lý vấn đề báo nêu theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo UBND Thành phố các nội dung cần chỉ đạo.

Đặc biệt, ngay sau đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu (nay là Phó Thủ tướng) chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự TP Hải Phòng trong tháng 11/2025 phải xây dựng xong kế hoạch cưỡng chế để thu hồi 2 lô đất bị chiếm dụng, bàn giao lại cho gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh.

Trong trường hợp không vận động được người phải thi hành án tự nguyện chấp hành, cơ quan thi hành án phải tổ chức cưỡng chế để trao trả cho gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh 2 lô đất nêu trên. Tuy nhiên, từ đó đến nay, sự việc dường như vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Hai lô đất nằm ở góc đường thôn Trang Quan, phường An Hải của gia đình thương binh nặng 1/4 bị chiếm dụng.

Hai 2 lô đất của gia đình ông Nguyễn Văn Vĩnh bị chiếm dụng xây nhà ở và tường bao trái phép từ năm 2010. Năm 2011, ông Vĩnh gửi đơn đến chính quyền nhưng không được giải quyết nên gia đình khởi kiện ra TAND huyện An Dương (cũ). Tòa tuyên buộc trả lại đất cho gia đình ông.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương (cũ) cũng ban hành các quyết định cưỡng chế vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, 2 thửa đất vẫn không được trả lại, những người chiếm dụng xây nhà cấp 4 để mở cửa hàng cho thuê, sinh sống.

Theo Thi hành án dân sự TP Hải Phòng, tháng 1/2022, Chi cục Thi hành án huyện An Dương ra 2 quyết định thi hành án yêu cầu phía chiếm dụng là vợ chồng bà Phạm Thanh Chinh và vợ chồng ông Nguyễn Đức Tường trả lại phần diện tích đất đã lấn chiếm, tháo dỡ các công trình xây dựng trên đó. Tuy nhiên, khi chấp hành viên của Chi cục đến bàn giao các quyết định thi hành án, họ không ký nhận biên bản.

Từ khi ra quyết định cho đến tháng 11/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương đã nhiều lần mời những người liên quan đến trụ sở Chi cục và UBND xã An Đồng (cũ) để động viên, thuyết phục tự nguyện bàn giao tài sản nhưng hai gia đình đều vắng mặt không lý do, không hợp tác giải quyết. Vì vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương cùng các cơ quan chức năng thống nhất cưỡng chế thi hành án.

Để đảm bảo trình tự cưỡng chế, Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương phối hợp với các cơ quan chuyên môn khảo sát, xác định mốc giới, đo vẽ lập sơ đồ hiện trạng tài sản.

Hơn 15 năm qua, ông Vĩnh gửi hàng loạt đơn từ đến cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa lấy lại được 2 lô đất bị chiếm dụng.

Cũng theo Thi hành án dân sự TP Hải Phòng, đây là vụ việc có tính chất rất phức tạp. Người phải thi hành án không tự nguyện thi hành, không hợp tác trong toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án ngay từ khi thông báo quyết định thi hành án, hành vi chiếm giữ tài sản có sự chuẩn bị chống đối quyết liệt, nhân thân các đương sự có mối quan hệ xã hội phức tạp, lôi kéo đông người tham gia.

Công tác xác minh tài sản thi hành án gặp rất nhiều khó khăn, liên quan nhiều cơ quan quản lý phối kết hợp cung cấp thông tin tài sản thi hành án.

Bên cạnh đó, các đương sự lấn chiếm đã xây dựng nhà, ăn ở sinh hoạt thời gian dài nên khi thực hiện cưỡng chế phải tháo dỡ toàn bộ vật kiến trúc, di chuyển tài sản đồ đạc sinh hoạt gia đình... Việc này cần các lực lượng, cơ quan chức năng có thẩm quyền tham gia, đảm bảo an toàn trong mọi tình huống.