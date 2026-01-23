Hai lần cận tử sau trận động đất, người phụ nữ tiết lộ: Một giọng nói bí ẩn đã kéo tôi lại

Maayan Sebbag đã đi du lịch cùng một người bạn và dần hoàn thành danh sách những trải nghiệm “phải làm một lần trong đời” của mình.

Và chỉ còn một địa điểm cuối cùng cô muốn ghé thăm; một khu bảo tồn gấu trúc nằm ở vùng hẻo lánh của Trung Quốc. Khi họ đến nơi, cả hai ngồi xuống ăn bữa trưa thì đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Chỉ trong khoảnh khắc, Maayan bị mắc kẹt dưới một đống đổ nát và trôi vào một nơi hoàn toàn tối đen.

Cô cho biết có hai giọng nói đối nghịch bắt đầu trò chuyện và một luồng ánh sáng chiếu xuống, nâng cô lên, khi cô van xin được trở lại cơ thể mình.

“Một giọng nói nói với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ được cứu,” Maayan - một nhà trị liệu - cho biết. “Và giọng còn lại nói rằng tôi sẽ sống sót. Sức mạnh của tôi thay đổi tùy thuộc vào việc tôi tin giọng nói nào nhiều hơn.”

“Khi tôi lắng nghe sự tuyệt vọng, năng lượng của tôi suy giảm, nhưng khi tôi chọn lắng nghe hy vọng, nó lại được nâng lên.”

Maayan, 44 tuổi, đã tìm thấy sức mạnh để thoát ra khỏi đống đổ nát, nơi cô nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Cô đã cố gắng chạy trốn khỏi trận động đất, nhưng bị vấp ngã khi đang chạy, khiến đầu và mặt bị đè xuống.

Maayan thấy mình bị mắc kẹt trong “ngôi mộ nhỏ xíu” với miệng và cổ họng đầy máu, hàm bị vỡ và lưỡi bị thương. Khi đến nơi, bệnh viện đã đổ sập, vì vậy một trại y tế tạm thời được dựng lên và cô được chuyển đến đó để điều trị.

Cô nói: “Các bác sĩ bảo tôi không được nằm xuống. Nếu tôi nằm và ngủ, tôi sẽ chết.”

Maayan nhập viện sau trận động đất. (Ảnh: Jam Press)

Hai lần trải nghiệm cận tử và cuộc đối thoại ở “thế giới bên kia”

Sau vài ngày không có thức ăn hay nước uống, cơ thể Maayan đã gục ngã. Cô kể: “Tôi quá yếu. Tôi không thể chống lại được. Tôi cảm thấy như cơ thể mình không còn giữ được tôi nữa. Tôi đang được nâng lên và cảm giác như mình đang hòa làm một với Trái đất.”

“Cảm giác rất bình yên, không hề đáng sợ. Không gian tối đó không khiến tôi sợ hãi – nó giống như nhà; một nơi mà tôi đã ghi nhớ suốt cả cuộc đời. Rồi, một giọng nói bí ẩn cất lên. Đó là Chúa hỏi tôi điều gì khiến tôi hối tiếc nhất khi rời bỏ cuộc sống này.”

“Lúc đầu, tôi nghĩ về mục đích muốn giúp đỡ người khác của mình; nhưng Ngài thúc giục tôi đi sâu hơn. Đột nhiên, một cơn đau dữ dội và choáng ngợp ập vào bụng tôi và tôi hiểu rằng nỗi hối tiếc sâu thẳm nhất của mình là chưa bao giờ trở thành một người mẹ.”

Maayan, người đã trải qua trải nghiệm này vào năm 2008, đã cầu xin được trở lại cơ thể mình. Cô nói: “Tôi liên tục xin Chúa cho tôi một cơ hội thứ hai. Tôi còn quá trẻ và vẫn chưa hoàn thành tất cả những gì mình mong muốn. Ngài đồng ý; nhưng tôi được đưa ra một bộ chỉ dẫn rất rõ ràng.”

“Tôi được bảo rằng khi mặt trời mọc và mưa ngừng rơi, tôi phải bắt đầu bước đi. Sẽ có những người giúp tôi và những người cố gắng ngăn cản tôi. Tôi được dặn phải lắng nghe giọng nói đó và tin tưởng nó.”

Cô bị “giật” trở lại cơ thể mình và cho biết cơ thể cô cảm thấy như “tràn đầy sức mạnh”. Bất chấp lời khuyên y tế rằng nên nghỉ ngơi, Maayan vẫn tiếp tục đi bộ qua khu vực bị tàn phá và nguy hiểm với hy vọng tìm được bệnh viện gần nhất.

Sau đó, cô trải qua một ca phẫu thuật kéo dài tám giờ đầy gian khổ để khắc phục các vết thương. Nhưng trong lúc phẫu thuật, cô lại “chết” một lần nữa. Cô kể: “Linh hồn tôi bay lên không trung. Tôi quay trở lại nơi tối tăm, yêu thương quen thuộc đó – và giọng nói của Chúa lại vang lên.”

“Ngài cho tôi thấy một cánh cửa phát sáng và cho tôi một lựa chọn khác. Tôi được hỏi liệu tôi muốn bước qua cánh cửa đó hay quay trở lại cơ thể của mình. Một phần trong tôi muốn ở lại, nhưng tôi không thể phớt lờ những điều mình vẫn khao khát trong cuộc sống.”

Maayan dần hồi phục sau khi được phẫu thuật. (Ảnh: Jam Press)

Maayan đã từ chối lời đề nghị đó và một con ngựa làm bằng ánh sáng lóe lên trước mắt cô, mang cô trở lại cơ thể mình.

Gương mặt cô được tái tạo lại và cô dành nhiều tháng để phục hồi chức năng, chưa từng nói về những trải nghiệm cận kề cái chết của mình vì sợ mọi người sẽ nghĩ cô “điên rồ”.

Nhưng với mong muốn cho mọi người thấy rằng cái chết không phải là điều đáng sợ, Maayan sau đó đã viết một cuốn sách có tựa đề Unburied về trải nghiệm bị chôn sống của mình. Năm 2024, cô quay trở lại nơi xảy ra thảm kịch và gặp lại những người đã giúp cô sống sót.

Maayan sau khi hồi phục ở Trung Quốc. (Ảnh: Jam Press)

Maayan nói rằng điều ước của cô giờ đã thành hiện thực. (Ảnh: Jam Press)

Và qua nhiều năm, cô đã được ban cho điều ước duy nhất của mình là trở thành một người mẹ, với bốn người con. Cô nói thêm: “Cái chết không phải là kết thúc. Nó là sự kết thúc của một lớp vỏ của chúng ta. Nếu tôi có thể sống sót qua điều đó, thì mọi thứ đều có thể.”