Sau khi chết lâm sàng 11 phút, người phụ nữ nói về "thế giới bên kia": Vượt xa mọi tưởng tượng

Một người phụ nữ từng chết lâm sàng trong 11 phút cho biết bà sẽ không bao giờ quên trải nghiệm ấy. Charlotte Holmes nói rằng bà đã nhìn thấy cả thiên đường lẫn địa ngục – và những gì bà chứng kiến đã thay đổi cuộc đời bà.

Charlotte, khi đó 68 tuổi, rơi vào tình trạng nguy kịch trong một buổi khám tim vốn dĩ chỉ là định kỳ. Trong lúc thăm khám với bác sĩ tim mạch, huyết áp của bà bất ngờ tăng vọt lên mức nguy hiểm - 234/134.

Nhân viên y tế thông báo rằng bà cần phải ở lại bệnh viện để họ kiểm soát và hạ huyết áp. Chia sẻ với chương trình The 700 Club, bà mô tả cách mà trải nghiệm cận tử của mình bắt đầu diễn ra.

Bà nhớ lại việc các bác sĩ đã cảnh báo bà: “Huyết áp phải hạ xuống. Nếu không bà sẽ bị đột quỵ lần nữa hoặc sẽ lên cơn đau tim.”

Chồng bà, Danny, ở bên cạnh bà trong khi nhân viên y tế truyền dịch tĩnh mạch nhằm cố gắng hạ huyết áp. Sau đó, ông chứng kiến việc họ đột ngột báo động khẩn cấp và bắt đầu cấp cứu cho bà.

Ông nói thêm: “Lúc đó tôi tự hỏi không biết mình có thể đưa bà ấy về nhà được hay không.”

Người phụ nữ kể về những gì đã thấy ở “thế giới bên kia”

Charlotte giải thích rằng trong khoảng thời gian này, bà thấy mình “ở phía trên thân thể của mình”, quan sát đội ngũ y tế thực hiện ép tim.

Bà mô tả: “Tôi có thể thấy họ, tất cả các y tá xung quanh, tôi ngửi thấy mùi những bông hoa đẹp nhất mà tôi từng ngửi thấy, rồi tôi nghe thấy âm nhạc. Khi tôi mở mắt ra, tôi biết mình đang ở đâu. Tôi biết mình đang ở thiên đường.”

Sau này, Charlotte mới biết rằng tim bà đã ngừng đập trong 11 phút. Các bác sĩ nói rằng bà đã “chết lâm sàng”.

Bà nhớ lại những gì đã xảy ra trong 11 phút đó. Bà nói: “Tôi ở phía trên thân thể mình. Tôi có thể thấy Danny đứng ở góc phòng. Anh ấy đã lùi lại. Tôi có thể thấy họ, tất cả các y tá xung quanh, rồi tôi mở mắt ra.”

“Tôi nhìn xung quanh vẻ đẹp đó. Tôi có thể thấy cây cối, tôi có thể thấy cỏ, và mọi thứ đều đung đưa theo âm nhạc.” Bà tiếp tục: “Tôi không thể diễn tả cho bạn thiên đường trông như thế nào, bởi vì nó vượt xa cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng, gấp hàng triệu lần.”

Ảnh minh hoạ

Theo Charlotte, các thiên thần đã dẫn dắt bà đi qua cõi thiên đường ấy, nơi không hề tồn tại nỗi sợ hãi. Bà giải thích: “Ở đó không có sợ hãi. Đó giống như niềm vui thuần khiết. Khi các thiên thần dẫn dắt, không có nỗi sợ nào khi bạn đang trở về nhà. Chỉ có niềm vui thuần khiết.”

Trong hành trình của mình, Charlotte nhận ra những người thân đã qua đời, bao gồm cha mẹ và em gái của bà, cũng như “nhìn thấy các thánh nhân thời xưa”. Bà lưu ý: “Họ trông không hề già, không hề bệnh tật.”

Bà nói thêm: “Không ai trong số họ đeo kính. Họ trông như đang ở độ tuổi 30… Tôi nhận ra họ, ở đó trong những thân thể mới của họ. Họ trông thật tuyệt vời.”

Điều mà Charlotte nhìn thấy tiếp theo khiến bà sững sờ. Bà tiết lộ: “Đứng phía sau cha mẹ tôi là một ánh sáng rực rỡ đến mức tôi không thể nhìn thẳng vào.”

Sau đó, bà thấy một điều mà bà sẽ không bao giờ có thể xóa khỏi ký ức. Bà nói: “Chúa đã đưa tôi xuống địa ngục. Tôi nhìn xuống và ngửi thấy mùi, mùi thối rữa, đó chính là mùi mà tôi cảm nhận được. Và những tiếng la hét.”

“Sau khi chứng kiến vẻ đẹp của thiên đường, sự tương phản khi nhìn thấy địa ngục gần như không thể chịu đựng nổi.” Bà nói rằng điều này một lời cảnh báo dành cho một số người nhất định về những gì đang chờ đợi họ nếu họ không thay đổi hành vi của mình – “Đây là nơi họ sẽ cư ngụ.”

Bà nói thêm: “Tôi nghe thấy lời nói: ‘Con vẫn còn thời gian để quay lại và chia sẻ.’” Sau đó, bà mô tả cảm giác mình bị “kéo trở lại thân thể”.

Bà nói: “Tôi cảm thấy cơn đau ở nơi mà trước đó tôi không hề cảm thấy đau. Tôi cảm thấy nỗi buồn.”

Đội ngũ y tế đã chạy vội vào phòng ngay trước khi mắt bà khẽ mở ra. Ông bảo bà rằng chính vào khoảnh khắc đó, ông nhận ra mình sẽ có thể đưa bà về nhà.

Charlotte, đến từ bang Kansas, Mỹ, nằm viện hai tuần sau sự cố xảy ra vào tháng 9 năm 2019 nhưng đã hồi phục hoàn toàn. Kể từ đó, bà liên tục kể lại trải nghiệm của mình.

Bà chia sẻ: “Mọi người cần hy vọng. Họ muốn biết rằng thực sự có một điều gì đó ở ngoài kia. Họ muốn biết rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.”

Bà nói thêm: “Thiên đàng còn hơn cả những gì bạn có thể tưởng tượng.”