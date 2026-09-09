Hà Nội đã có viện dưỡng lão chuẩn Nhật Bản với giá 8,5 triệu đồng mỗi tháng: Xây dựng theo mô hình "nhà vườn" xanh mát, chăm sóc toàn diện

Trung tâm được xây dựng theo mô hình “nhà vườn” xanh, chăm sóc người cao tuổi toàn diện theo chuẩn Nhật Bản: y tế, dinh dưỡng, phục hồi chức năng, tâm lý và vui chơi...

Đó chính là viện dưỡng lão Nhân Ái!

Toạ lạc tại Đường Văn Tiến Dũng, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, viện dưỡng lão Nhân Ái hoạt động từ năm 2007. Trung tâm được xây dựng theo mô hình “nhà vườn” xanh, chăm sóc người cao tuổi toàn diện theo chuẩn Nhật Bản: y tế, dinh dưỡng, phục hồi chức năng, tâm lý và vui chơi...

Viện dưỡng lão Nhân Ái có gì nổi bật?

Viện dưỡng lão Nhân Ái quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng được đào tạo bài bản, chuyên sâu, có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện và Viện dưỡng lão lớn. Một số bác sĩ tiêu biểu có thể kể đến như:

PGS.TS.BS Nguyễn Hồi Loan: Cố vấn tâm lý

TS.BS Nghiêm Nguyệt Thu: Cố vấn dinh dưỡng

PGS.TS.BS Hỗ Thị Kim Thanh: Cố vấn y tế

BS.CKII Nguyễn Quang Anh: Chuyên gia phục hồi chức năng

BS Nguyễn Văn An: Chuyên gia Nội khoa

Cán bộ, điều dưỡng, chăm sóc viên được đào tạo theo giáo trình bài bản chuyển giao từ Nhật Bản, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt. Các chuyên gia Nhật Bản, Đài Loan trực tiếp đào tạo, huấn luyện điều dưỡng viên tại Nhân Ái cho tới khi đạt yêu cầu, chứng chỉ.

Trung tâm có diện tích rộng lớn, được chia thành nhiều khu riêng biệt cho các cụ như:

Khu an dưỡng: Dành cho các cụ minh mẫn, khỏe mạnh, có thể tự sinh hoạt cơ bản

Khu an dưỡng một phần: Dành cho người cao tuổi bị tai biến, sau tai biến, ngồi xe lăn,.. cần sự hỗ trợ của chăm sóc viên.

Khu chăm sóc đặc biệt: Trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ người cao tuổi bị ốm đau hoặc các cụ vừa xuất viện, cần chăm sóc đặc biệt để phục hồi nhanh.

Các khu phụ trợ khác: Phòng tập phục hồi chức năng, Phật đường, Hội trường sinh hoạt chung, Khu vực bếp và Khuôn viên sân vườn, phòng tham vấn tâm lý...

Các dịch vụ tại Viện dưỡng lão Nhân Ái và bảng giá

Viện dưỡng lão Nhân Ái cung cấp 3 nhóm dịch vụ chính bao gồm:

Chăm sóc dài hạn: Chăm sóc 24/7 dài hạn tại trung tâm trong môi trường sống tiện nghi, đây đủ trang thiết bị hỗ trợ tập luyện, y tế, và được chăm sóc viên hỗ trợ ăn uống, sinh hoạt, đi lại, tham gia các hoạt động tại trung tâm.

Chăm sóc ngắn hạn: Chăm sóc 24/7 theo thời hạn nhất định với điều kiện sinh hoạt tương tự dịch vụ chăm sóc dài hạn.

Chăm sóc sau điều trị: Chăm sóc sau điều trị theo phương pháp khoa học, nhân viên chăm sóc là điều dưỡng, bác sỹ thăm khám định kỳ mang lại trải nghiệm tốt cho người cao tuổi được phục hồi và kéo dài tuổi thọ.

Viện dưỡng lão Nhân Ái cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhưng chi phí hàng tháng cũng không quá cao: