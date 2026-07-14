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Hà Nội: Bắt 'tú ông' điều hành đường dây mại dâm nam đồng tính

Thanh Hà
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Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây mại dâm đồng tính nam có quy mô hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đối tượng Huy. Ảnh CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Vũ Quang Huy (SN 1989, trú tại TP Hồ Chí Minh) cùng các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã phát hiện đường dây môi giới mại dâm đồng tính nam hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Quá trình xác minh, lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn phường Mỹ Đình (Hà Nội), có một đôi nam giới đang có hành vi mua bán dâm.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ Vũ Quang Huy - đối tượng được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Đường dây môi giới mại dâm hoạt động tinh vi thông qua nhiều trang web như "traimodel com, alotrai com, emtrai com...", núp bóng các dịch vụ cung cấp "người mẫu", nhận "giao lưu", "dịch vụ cá nhân".

Cụ thể, các trang web này đăng tải thông tin, hình ảnh của nhiều cá nhân dưới danh nghĩa "model", kết nối hoạt động mua bán dâm, trong đó có mại dâm đồng tính nam và hình thức "đi tour" theo yêu cầu của khách.

Các trang web quảng cáo.

Kết quả điều tra bước đầu xác định hệ thống do Huy điều hành quản lý thông tin của khoảng 180 người hoạt động bán dâm, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố và thu lợi bất chính khoảng 1,08 tỷ đồng từ đầu năm 2023 đến khi bị phát hiện.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ các đối tượng tham gia thiết kế, vận hành hệ thống trang web phục vụ hoạt động phạm pháp.

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