Giữa ồn ào "bánh dẻo thị phi", fanpage "Bánh dẻo 4 trứng" công bố giá bán mới, ngừng hợp tác với nơi phá giá

Không chỉ điều chỉnh mức giá bán lẻ, trang "Bánh dẻo 4 trứng" còn cho biết sẽ ngừng hợp tác với những đại lý bị cho là bán phá giá, đồng thời khuyến cáo người mua cẩn trọng trước các trường hợp mạo danh để nhận tiền đặt cọc.

Giữa lúc những tranh cãi xoay quanh chiếc "bánh dẻo thị phi" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trang "Bánh dẻo 4 trứng" mới đây tiếp tục đăng tải thông báo liên quan đến chính sách bán hàng, giá bán lẻ cũng như việc hợp tác với hệ thống đại lý.

Theo nội dung được chia sẻ, đơn vị này cho biết đã thống nhất mức giá bán lẻ nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các đại lý phân phối. Cụ thể, giá bán lẻ được công bố là 250.000 đồng/chiếc hoặc 450.000 đồng/cặp.

Đơn vị này cũng nhấn mạnh sẽ ngừng hợp tác và hoàn lại tiền đối với những đại lý hoặc nhóm cộng tác viên bị cho là cố tình bán phá giá, cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến các đại lý làm việc nghiêm túc và lâu dài.

Thông báo mới nhất từ page Bánh dẻo bốn trứng

Bên cạnh đó, fanpage cho biết quy trình sản xuất bánh hiện vẫn được thực hiện chủ yếu theo phương thức thủ công nên sản lượng có giới hạn. Vì vậy, đơn vị này khẳng định không thể cung cấp số lượng lên tới hàng nghìn chiếc bánh cho một đại lý như một số thông tin đang lan truyền.

Ngoài việc công bố giá bán, fanpage cũng đưa ra khuyến cáo tới các đại lý và người có nhu cầu nhập hàng. Đơn vị này đề nghị mọi người thận trọng khi tiếp cận các nguồn thông tin trên mạng xã hội, đồng thời tìm hiểu kỹ đối tác trước khi chuyển tiền đặt cọc.

Theo chia sẻ, đơn vị đã nhận được phản ánh từ một số người về việc đặt cọc cho các đơn vị mạo danh hoặc có dấu hiệu lừa đảo, sau đó liên hệ lại để xác minh thông tin.

Chiếc bánh dẻo 4 trứng thu hút sự quan tâm của nhiều người suốt một tuần qua

Động thái mới nhất của trang "Bánh dẻo 4 trứng" tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt trong bối cảnh dòng bánh này vừa trải qua nhiều tranh cãi liên quan đến việc chấm dứt hợp tác giữa xưởng sản xuất và người bán hàng online từng góp phần đưa sản phẩm trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Việc điều chỉnh giá bán lẻ, siết lại hệ thống đại lý và đưa ra cảnh báo về nguy cơ lừa đảo được cho là những bước đi mới của đơn vị trước thềm mùa Trung thu năm nay.

Trước đó, chiếc bánh dẻo 4 trứng từng trở thành một trong những hiện tượng của mùa Trung thu 2025 nhờ mức giá gần 300.000 đồng/chiếc, nhân gồm 4 lòng đỏ trứng muối cùng cách thưởng thức "cán dẹt" gây sốt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngay trước mùa Trung thu năm nay, đơn vị từng phân phối dòng bánh này và xưởng sản xuất bất ngờ chấm dứt hợp tác sau nhiều năm đồng hành.

Hai bên lần lượt đưa ra những quan điểm khác nhau về nguyên nhân "đường ai nấy đi", từ các phản ánh liên quan đến chất lượng sản phẩm đến chính sách phân phối và bán hàng. Những chia sẻ qua lại trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến câu chuyện tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận của đông đảo cư dân mạng.