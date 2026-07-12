Gil Lê túc trực trong tang lễ ông ngoại, Xoài Non và gia đình đến viếng

Tang lễ của ông ngoại Gil Lê được tổ chức trang nghiêm tại tư gia.

Ngày 10/7, ông ngoại Gil Lê qua đời, hưởng thọ 91 tuổi. Sau khi thông tin này được Gil Lê chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chia buồn đến gia đình ca sĩ 9X. Hiện tại, Gil Lê cùng gia đình đang tổ chức tang lễ cho ông ngoại tại tư gia ở TP.HCM.

Trong một vài hình ảnh được người nhà chia sẻ, Gil Lê mặc trang phục đen, đội khăn tang và trực tiếp đứng trước linh cữu thắp hương tiễn biệt ông ngoại. Gương mặt Gil Lê lộ rõ vẻ buồn bã sau mất mát to lớn. Gil Lê gần như túc trực xuyên suốt để cùng gia đình đón tiếp người thân, bạn bè đến chia buồn.

Xoài Non cũng có mặt để chia sẻ cùng gia đình người yêu. Hot girl sinh năm 2002 diện trang phục đen giản dị, cùng bố mẹ đến thắp hương viếng ông ngoại Gil Lê. Sau nghi thức viếng, Xoài Non ngồi lặng lẽ bên người thân của Gil Lê, liên tục trò chuyện, động viên trong lúc gia đình đang trải qua thời điểm đau buồn.

Gil Lê buồn bã, túc trực trong đám tang của ông ngoại

Gia đình của Xoài Non đến viếng

Xoài Non lặng lẽ ngồi cùng gia đình Gil Lê trong tang lễ của ông ngoại

Trước đó, tối 10/7, Gil Lê đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn trên Facebook: "Ông ngoại đi, không phải đau đớn nữa rồi. Ông được gặp lại bà rồi. Cả nhà yêu ông nhiều lắm ạ!", kèm hình ảnh bông sen trắng. Chia sẻ khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè và khán giả gửi lời chia buồn, động viên Gil Lê cùng gia quyến.

Đối với Gil Lê, ông ngoại là người có vị trí đặc biệt trong gia đình và từng nhiều lần xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội. Trước đó, vào dịp Tết 2024, Gil Lê từng đưa Xoài Non về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Trong đoạn video được chia sẻ khi ấy, cả hai cùng quây quần bên ông ngoại trong không khí ấm cúng. Xoài Non còn chuẩn bị lì xì cho ông của Gil Lê.

Khoảng giữa tháng 4 vừa qua, Gil Lê và Xoài Non cũng cùng xuất hiện trong bữa tiệc gia đình được tổ chức để mừng thọ ông ngoại. Khi đó, cả đại gia đình quây quần đông đủ để chúc mừng tuổi mới của ông. Trong đoạn clip được người thân chia sẻ, ông ngoại của Gil Lê xuất hiện với tinh thần vui vẻ, nở nụ cười rạng rỡ khi ngồi bên con cháu. Gil Lê và Xoài Non cũng có mặt xuyên suốt buổi tiệc, cùng chụp ảnh lưu niệm và chung vui với gia đình. Hình ảnh ông ngoại hạnh phúc trong vòng tay người thân khi ấy từng khiến nhiều người cảm thấy ấm áp.