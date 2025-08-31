Giấu vợ đi xét nghiệm ADN với hai con sinh đôi, người đàn ông khóc nức nở khi xem kết quả

Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội, kể rằng suốt nhiều năm làm nghề, bà đã chứng kiến vô vàn câu chuyện éo le. Có những gia đình đoàn tụ trong nước mắt hạnh phúc, nhưng cũng không ít người vỡ vụn ngay tại phòng nhận kết quả.

Một trường hợp khiến bà nhớ mãi là của anh Dương* (Hà Nội). Ngày hôm đó, anh bước vào trung tâm cùng người bố mẹ già, trên tay ôm hai túi nylon nhỏ chứa vài sợi tóc của hai đứa trẻ. Theo như anh Dương, đây là mẫu của 2 bé trai sinh đôi - con của anh và vợ.

Giọng anh trầm buồn nhưng kiên quyết: “Cháu tin vợ, tin các con là máu mủ của mình. Nhưng bố mẹ cháu thì không. Cháu làm xét nghiệm này chỉ để bố mẹ yên lòng. Chứ cháu tin chắc 2 đứa trẻ đều là con mình. Linh tính của một người làm cha thì rất khó có thể sai được cô ạ”.

Anh Dương vốn thương vợ con hết mực, trong nhà anh vẫn được xem là người chồng, người cha chuẩn mực. Hai đứa trẻ bám bố không rời, gọi tên ríu rít. Nhưng trong mắt người bố mẹ già, sự nghi ngờ chưa bao giờ biến mất. Ông tin rằng con dâu đã phản bội, rằng những đứa trẻ kia không phải máu mủ trong gia đình. Cuối cùng, để giải tỏa áp lực cho bố mẹ, anh đành chiều lòng mang tóc hai con đi giám định.

Xét nghiệm ADN (ảnh minh họa).

Do tin tưởng vợ tuyệt đối, anh không cần làm kết quả nhanh. Anh chỉ lặng lẽ chờ đợi, nghĩ rằng vài ngày nữa, tờ giấy sẽ minh oan cho vợ, giúp bố mẹ thôi hoài nghi.

Anh Dương tâm sự: “Cháu phải giấu vợ đi làm xét nghiệm AND vì sợ vợ biết sẽ chạnh lòng và buồn. Khi nào có kết quả cháu sẽ đều bù cho cô ấy thật nhiều”.

Kết quả xét nghiệm ADN khiến người đàn ông bật khóc

Ngày hẹn trả kết quả, anh cùng bố và hai đứa nhỏ đến trung tâm. Không khí gia đình vẫn vui vẻ, tiếng cười con trẻ vang khắp hành lang. Thế nhưng, khi cầm tờ giấy trên tay, anh Dương chết lặng. Những dòng chữ ngắn ngủi kia như xé toạc cả thế giới anh đang sống: cả hai đứa trẻ… đều không có quan hệ huyết thống với anh.

Anh nhìn hai con rồi nhìn sang bố, đôi mắt đỏ hoe. Ông cụ cũng sững sờ, bàn tay run run bấu chặt mép ghế. Giây phút ấy, anh quay mặt đi, gục xuống bàn, bật khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn của một người đàn ông trưởng thành khiến cả căn phòng chùng xuống.

Theo lời bà Nga – người trực tiếp tư vấn hôm đó – anh Dương đã nhờ bố đưa hai đứa nhỏ ra ngoài, còn mình ở lại để nghe giải thích thêm. “Anh ấy như gục hoàn toàn. Trước giờ, chúng tôi từng gặp nhiều người không dám tin kết quả, nhưng hiếm ai đau đớn đến mức ấy”, bà nhớ lại.

Các chuyên gia giải thích, xét nghiệm ADN là phương pháp xác định huyết thống chính xác nhất hiện nay. Nếu mẫu ADN của cha và con khớp nhau trong từng gen, độ chính xác có thể lên tới 99,99999%. Ngược lại, chỉ cần từ hai gen trở lên không trùng khớp, kết luận đã chắc chắn: quan hệ cha con bằng 0%.

Tờ kết quả, tưởng sẽ là minh chứng cho tình yêu và sự tin tưởng, lại trở thành bản án lạnh lùng. Với anh Dương, nó không chỉ cắt đứt một mối quan hệ, mà còn phá nát niềm tin, khiến anh từ người cha hạnh phúc trở thành kẻ đứng giữa ngã ba đau khổ: bố một bên, vợ con một bên, và sự thật trần trụi ở ngay trước mặt.

*Tên nhân vật được được thay đổi.