Đầu bếp Master Chef Mỹ khám phá một món ăn Việt Nam, thốt lên: “Độc đáo nhất mà tôi thấy trong đời”

Nick DiGiovanni (sinh năm 1996) là một đầu bếp, YouTuber và TikToker nổi tiếng người Mỹ. Anh từng lọt vào top 3 MasterChef Mỹ mùa 10, tốt nghiệp Harvard với chuyên ngành “Food and Climate” do chính mình thiết kế. Nick nhanh chóng khẳng định tên tuổi nhờ phong cách dạy nấu ăn sáng tạo, gần gũi và lôi cuốn. Anh hiện sở hữu nhiều kỷ lục Guinness ẩm thực. Năm 2025, anh tiếp tục được vinh danh trong TIME100 Creators – nhóm 100 gương mặt sáng tạo có ảnh hưởng toàn cầu.

Kênh YouTube của Nick hiện có gần 27 triệu người đăng ký, hơn 12 tỷ lượt xem, trở thành một trong những kênh ẩm thực lớn nhất thế giới. Tháng 6 vừa qua, video “Tôi đã thử món ăn đường phố ngon nhất thế giới!” được đăng tải đã gây “bão” với hơn 23 triệu lượt xem, trong đó Nick chọn TP.HCM làm điểm đến trải nghiệm.

Trong hành trình khám phá ẩm thực đường phố Việt Nam, Nick ghé quán Gà xối mỡ Xu Xu (Q.1, TP.HCM) và ngay lập tức bị chinh phục bởi món gà thác dầu – một biến tấu đặc biệt của gà chiên.

Gà xối mỡ ở TP.HCM (ảnh chụp từ video).

Không giống cách rán gà thông thường, gà ở đây được chế biến bằng một chiếc máy “thác dầu” do quán tự sáng chế. Những miếng gà đã làm chín được đặt dưới dòng dầu nóng chảy từ trên cao xuống. Âm thanh lách tách, rôm rốp, xèo xèo vang lên khiến Nick phải thốt lên rằng: “Nếu nhắm mắt lại, tôi có cảm giác như đang nghe một cơn mưa lớn trút xuống.”

Khi món cơm gà đã sẵn sàng phục vụ, chỉ có cơm và gà đơn giản nhưng khiến Nick rất phấn kích, muốn thưởng thức ngay.

Nick thưởng thức món ăn (ảnh chụp từ video).

Nick DiGiovanni đã thốt lên khi thưởng thức món ăn này: “Hương vị rất đậm đà... Tôi vẫn ấn tương với cách họ nấu món này, không tin được họ nấu theo cách đó luôn. Đúng là một trải nghiệm về ăn thịt gà độc đáo nhất mà tôi thấy trong đời”.

Sự xuất hiện của gà thác dầu trên kênh YouTube hàng đầu thế giới là minh chứng rõ rệt cho sức hút của ẩm thực Việt Nam. Từ một quán ăn nhỏ ở Sài Gòn, món ăn dân dã bỗng chốc được hàng chục triệu người trên khắp thế giới biết đến.

Qua góc nhìn của Nick DiGiovanni, những món ăn tưởng chừng bình dị của Việt Nam đã trở thành trải nghiệm văn hóa độc đáo. Đây không chỉ là một chuyến thưởng thức ẩm thực, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra toàn cầu – nơi mà mỗi món ăn là một câu chuyện, một sự sáng tạo và niềm tự hào.