Giáo sư Đại học Quốc gia nổi tiếng bất ngờ “trẻ hơn” 15 tuổi sau vài tháng tự thử nghiệm nhịn ăn 20 giờ mỗi ngày

Vị giáo sư này thử nhịn ăn 20 giờ mỗi ngày và tập luyện đều đặn, sau đó được AI ước tính có tuổi sinh học chỉ khoảng 32.

Ở tuổi 47, một giáo sư y khoa tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã trở thành đối tượng duy nhất trong nghiên cứu do chính nhóm của mình thực hiện. Sau thời gian theo dõi liên tục, hệ thống AI ước tính tuổi sinh học của ông ở mức khoảng 32 tuổi, trong khi một số chỉ số sức khỏe cũng thay đổi đáng kể.

Giáo sư Dean Ho, Giám đốc Viện Y học Kỹ thuật số thuộc Trường Y Yong Loo Lin, Đại học Quốc gia Singapore đã tự đưa mình vào một nghiên cứu mang tên DELTA nhằm tìm hiểu cơ thể thay đổi như thế nào khi các yếu tố về ăn uống, vận động, giấc ngủ và nhịn ăn được điều chỉnh trong thời gian dài.

Điểm khác biệt của nghiên cứu là thay vì chỉ dựa vào kết quả khám sức khỏe định kỳ, nhóm nghiên cứu muốn theo dõi cơ thể liên tục và ghi nhận phản ứng trước những thay đổi trong đời sống hàng ngày.

Nhịn ăn 20 giờ mỗi ngày, tập luyện 90 phút

Trong nghiên cứu, Giáo sư Ho áp dụng một chế độ sinh hoạt tương đối nghiêm ngặt. Ông nhịn ăn khoảng 20 giờ mỗi ngày, đồng thời thực hiện nhiều đợt nhịn ăn kéo dài 48 giờ.

Bên cạnh đó, mỗi sáng ông dành khoảng 90 phút cho các bài tập sức mạnh hoặc tim mạch. Chế độ ăn được xây dựng theo hướng Địa Trung Hải, tập trung vào rau lá xanh, các loại hạt, dầu ô liu, protein nạc và một số thực phẩm giàu dinh dưỡng khác.

Giáo sư Dean Ho trước và sau khi tham gia nghiên cứu DELTA, lần lượt vào năm 2021 (trái) và 2024 (phải) (Ảnh: medicine)

Đồ uống cũng được giới hạn chủ yếu là nước, chất điện giải, cà phê đen và trà đen không thêm sữa hoặc đường.

Để theo dõi phản ứng của cơ thể, Giáo sư Ho sử dụng đồng thời ba thiết bị đeo gồm: Whoop, Garmin và Apple Watch trong khoảng 8 tháng. Những dữ liệu này được kết hợp với các phép đo sinh lý và phân tử nhằm tạo ra bức tranh chi tiết hơn về trạng thái cơ thể theo thời gian.

Nghiên cứu DELTA bắt đầu từ giữa tháng 8/2024 và vẫn đang được tiếp tục. Các kết quả mới được công bố trên tạp chí khoa học PLOS One.

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất là hệ thống trợ lý sức khỏe sử dụng AI do nhóm nghiên cứu phát triển ước tính tuổi sinh học của Giáo sư Ho ở mức khoảng 32 tuổi, thấp hơn gần 15 tuổi so với tuổi thực.

Tuy nhiên, con số này không có nghĩa cơ thể của giáo sư thực sự "trẻ lại" 15 tuổi theo nghĩa đen.

Tuổi sinh học là khái niệm được sử dụng để phản ánh trạng thái của cơ thể dựa trên một số dấu hiệu sinh học, thay vì chỉ dựa vào tuổi theo giấy tờ. Trong nghiên cứu DELTA, nhóm tác giả đặc biệt quan tâm đến khả năng cơ thể phản ứng và phục hồi trước những tác động khác nhau.

Theo nhóm nghiên cứu, nhiều phương pháp đánh giá tuổi sinh học hiện nay thường giống như một "bức ảnh chụp nhanh", tức chỉ phản ánh tình trạng của cơ thể tại một thời điểm. Trong khi đó, DELTA hướng tới việc theo dõi sự thay đổi liên tục để hiểu cơ thể thích nghi như thế nào.

Bên cạnh tuổi sinh học, một số chỉ số khác của Giáo sư Ho cũng thay đổi đáng kể. Nhịp tim lúc nghỉ giảm từ khoảng 65 nhịp/phút xuống còn 46 nhịp/phút. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy hiệu quả hoạt động của hệ tim mạch được cải thiện, dù chỉ số này cần được đánh giá trong tổng thể tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Giấc ngủ cũng có sự thay đổi rõ rệt. Thời gian đi ngủ được điều chỉnh từ sau nửa đêm sang khoảng 21h. Tổng thời gian ngủ tăng từ khoảng 5 giờ lên gần 8 giờ mỗi đêm, trong khi thời gian thức giấc giữa đêm giảm.

Một trọng tâm khác của nghiên cứu là "chuyển đổi trao đổi chất", ở những người cùng độ tuổi, quá trình chuyển đổi này có thể kéo dài từ 36 đến 72 giờ hoặc lâu hơn và có xu hướng kém linh hoạt hơn khi tuổi tác tăng lên.

Trong trường hợp của Giáo sư Ho, nhóm nghiên cứu ghi nhận thời gian chuyển đổi trao đổi chất giảm từ hơn 24 giờ xuống còn khoảng 16,5 giờ.

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả này cho thấy cơ thể có khả năng thay đổi cách sử dụng năng lượng nhanh hơn sau thời gian can thiệp. Đây cũng là một trong những lý do nhóm DELTA muốn theo dõi dữ liệu theo thời gian thực thay vì chỉ kiểm tra sức khỏe tại những thời điểm cố định.

Các phân tích về hệ vi sinh đường ruột cũng ghi nhận một số thay đổi. Trong các lần đo, nhóm nghiên cứu không phát hiện vi khuẩn Fusobacterium và nhận thấy một số dấu hiệu cho thấy khả năng duy trì năng lượng của cơ thể được cải thiện trong những giai đoạn nhịn ăn nhất định.

Không phải ai cũng nên áp dụng cùng một chế độ

Giáo sư Ho cho rằng kết quả của nghiên cứu cho thấy sức khỏe không phải là một trạng thái cố định mà liên tục thay đổi theo thời gian. Mỗi người có thể có một "DELTA" riêng, được hình thành bởi tuổi tác, giấc ngủ, dinh dưỡng, mức độ vận động, căng thẳng và nhiều yếu tố khác.

Mục tiêu của nhóm nghiên cứu vì thế không đơn thuần là tìm ra một chế độ sinh hoạt có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Thay vào đó, DELTA hướng đến việc sử dụng dữ liệu cá nhân để hiểu cơ thể phản ứng ra sao trước từng thay đổi.

Nghiên cứu cũng tiếp nối một công trình được công bố năm 2024 trên PNAS Nexus, trong đó nhóm của Giáo sư Ho theo dõi những thay đổi trao đổi chất của ông trong thời gian dài.

Dù gây chú ý với kết quả tuổi sinh học được AI ước tính trẻ hơn gần 15 tuổi, DELTA vẫn có giới hạn quan trọng khi nghiên cứu chỉ thực hiện trên một cá nhân. Vì vậy, chưa thể kết luận rằng nhịn ăn 20 giờ mỗi ngày, tập luyện 90 phút hay chế độ ăn tương tự sẽ mang lại kết quả giống nhau cho những người khác.

Nguồn: nus