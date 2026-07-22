Giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng của Hòa Minzy

Hành động của Hòa Minzy nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo khán giả.

Những ngày qua, mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại tỉnh Lai Châu. Trước tình hình đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã gửi thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ người dân vùng thiên tai, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, ca sĩ Hòa Minzy đã chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản tiếp nhận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Ảnh: Fanpage Hòa Minzy

Ảnh: Fanpage Hòa Minzy

Trên trang fanpage, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh giao dịch chuyển khoản kèm lời nhắn: "Hòa Minzy xin được chia sẻ mọi khó khăn và gửi lời động viên tới bà con Lai Châu ạ. Làm theo lời kêu gọi của Chính phủ, Hòa Minzy mong toàn thể khán giả thân yêu của Hòa cùng chung tay ủng hộ bà con Lai Châu sau thiệt hại vừa qua".

Ngay sau khi chia sẻ thông tin này, Hòa Minzy nhận được nhiều sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, không ít người hâm mộ đã để lại hình ảnh giao dịch chuyển khoản, cho biết họ cùng đóng góp để sẻ chia với người dân Lai Châu.

Trước đó, Hòa Minzy từng nhiều lần đóng góp kinh phí, kêu gọi người hâm mộ chung tay quyên góp và tham gia các hoạt động thiện nguyện nhằm giúp người dân tại các địa phương trên cả nước sớm vượt qua khó khăn sau thiên tai, ổn định cuộc sống.