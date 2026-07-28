Rất nhiều gia đình đã chôn cất và tưởng niệm tro cốt của người xa lạ, trong khi người thân của mình bị bỏ mặc ở cơ sở tang lễ.

Robert Bush, 48 tuổi, người điều hành cơ sở Legacy Independent Funeral Directors tại Hull, Anh đang đối mặt với án phạt nghiêm khắc tại Tòa án Hull Crown sau khi thừa nhận 67 tội danh kéo dài trong suốt 12 năm. Những hành vi vi phạm nghiêm trọng của y đã trực tiếp ảnh hưởng đến hàng trăm nạn nhân cùng các gia đình đang trong nỗi đau mất người thân. Y đã liên tục đưa ra những lời hứa dối trá, trao nhầm tro cốt cho nhiều gia đình trong khi thi thể thật của người quá cố lại bị bỏ mặc đến mức phân hủy ngay tại cơ sở kinh doanh của mình.

Cơn ác mộng chỉ chính thức bị phanh phui vào tháng 3/2024 khi cảnh sát nhận được tin báo từ những người từng tiếp cận cơ sở này. Khi tiến hành khám xét toàn bộ cơ sở, các nhân viên điều tra đã bàng hoàng trước một cảnh tượng mà nhiều người mô tả là "không khác gì phim kinh dị". Tổng cộng 31 thi thể đã không được hỏa táng hay chôn cất theo đúng quy trình dù thời hạn đã trôi qua nhiều tháng. Nhiều thi thể nằm xếp chồng trên các kệ trong khu vực bảo quản lạnh nhưng ở tình trạng không được che đậy, bắt đầu phân hủy mạnh và vẫn còn nguyên vòng đeo tay định danh của bệnh viện.

Robert Bush, 48 tuổi. Ảnh: Mirror

Đáng phẫn nộ hơn, lực lượng chức năng còn tìm thấy hơn 100 bộ tro cốt khác nhau, một số vẫn được dán nhãn tên và kèm theo thư từ của gia đình. Trong số các nạn nhân nhỏ tuổi nhất, trường hợp của bé Sunny, con trai cô Jasmine Beverley, đã gây chấn động mạnh tại phiên tòa.

Cậu bé sinh ra đã qua đời khi mới khoảng 18 tuần tuổi vào tháng 5/2022. Gia đình cô Beverley luôn tin rằng con mình đã được tổ chức một buổi lễ chu đáo và hỏa táng. Tuy nhiên trên thực tế, thi thể tí hon của bé lại bị bỏ lại trong một chiếc túi giấy đựng chứng cứ nằm ngay trên sàn nhà suốt gần hai năm. Một cảnh sát lúc đầu thậm chí còn nhầm tưởng đó là túi đựng một chú chim nhỏ, cho đến khi nhìn thấy vòng định danh bệnh viện thắt ngang eo bé.

Tại phiên tòa, công tố viên Chris Paxton KC nhấn mạnh rằng Robert Bush đã "lạm dụng niềm tin ở quy mô công nghiệp" thông qua hàng loạt thủ đoạn tinh vi. Y không chỉ bỏ mặc các thi thể và giao nhầm tro cốt mà còn tự ý kinh doanh các gói dịch vụ tang lễ khi không đủ thẩm quyền, đồng thời chiếm đoạt tiền đóng góp từ thiện từ khách hàng.

Các kết quả điều tra cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 4/2024, tổng số tiền chảy vào các tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp của Bush lên tới 3,076,522 bảng (khoảng 99 tỷ đồng). Để phục vụ lối sống xa hoa và các chi tiêu cá nhân, y đã rút ra 879,655.94 bảng (khoảng 29 tỷ đồng) chuyển cho bản thân và vợ, trong khi bản thân y khai báo đang gánh khoản nợ khoảng 90,000 bảng (khoảng 2,9 tỷ đồng). Tổng số tiền y lừa đảo từ các khách hàng sử dụng dịch vụ tang lễ vượt quá 500,000 bảng (khoảng 16,5 tỷ đồng).

Trải qua nhiều ngày điều tra và xét xử, tòa án dự kiến sẽ lắng nghe khoảng 200 lời khai về tác động tâm lý từ phía các gia đình nạn nhân. Không khí tại phòng xử án tràn ngập sự đau thương, căm phẫn và những giọt nước mắt khi từng người bước lên bục nhân chứng.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: Mirror

Những câu chuyện bi thương của các gia đình nạn nhân

Anh Byron Lill đã không giữ được bình tĩnh khi nhớ lại câu chuyện của người mẹ quá cố Muriel Winning, người qua đời năm 2023 ở tuổi 61. Sau khi mẹ mất, anh Lill đã cẩn thận mang hộp tro cốt mà Bush trao cho về đặt trên bậu cửa sổ phòng khách để tưởng nhớ. Thế nhưng, 230 ngày sau – tức gần 8 tháng – gia đình mới bàng hoàng nhận tin thi thể thật của bà vẫn nằm bên trong nhà tang lễ Hessle Road và chỉ có thể nhận dạng qua hồ sơ nha khoa.

Anh Lill nghẹn ngào chia sẻ rằng công ty anh nằm rất gần cơ sở này, và việc mỗi ngày đi làm chạy ngang qua nơi mẹ mình nằm phân hủy suốt từng ấy thời gian là một cảm giác dằn vặt đến mức gục ngã. Anh không thể hiểu nổi tại sao Bush lại có thể đứng mỉm cười trao hộp tro cốt giả cho anh khi thi thể người mẹ chỉ nằm cách đó vài bước chân.

Một bi kịch khác khiến nhiều người dự khán bàng hoàng là câu chuyện của gia đình cô Rea Burton. Ông nội của cô, ông David Burton, qua đời vào tháng 10/2023 ở tuổi 75. Bốn tháng sau tang lễ, gia đình mới biết ông chưa bao giờ được an nghỉ. Trong khoảng thời gian đó, cô Burton đã dùng số tro cốt được Bush giao để làm mặt dây chuyền kỷ niệm, còn chú của cô thậm chí đã trộn phần tro đó vào mực để xăm lên cơ thể. Khi cô chia sẻ ý định này lúc nhận tro, Bush còn tỏ ra thân thiện và khen đó là "một ý tưởng tuyệt vời". Sự thật trớ trêu khi họ phát hiện bản thân đã lưu giữ tro cốt của một người hoàn toàn xa lạ, trong khi thi thể của người ông thân yêu lại bị bỏ quên trong xó xỉnh.

Gia đình các nạn nhân tập trung tại cổng tòa. Ảnh: Mirror

Trường hợp của bà Shirley Wright, qua đời ở tuổi 86 vào tháng 9/2023, cũng để lại nhiều ám ảnh cho con gái bà là cô Jayne Rimmington. Thi thể của bà Wright đã nằm lại cơ sở tang lễ suốt sáu tháng. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, họ phát hiện bên cạnh thi thể bà có đặt bức ảnh của những chú chó – một điều bất thường vì bà không hề thích chó và gia đình cũng không gửi kèm tấm hình nào. Điều này đồng nghĩa với việc Bush không chỉ bỏ mặc thi thể bà Wright mà còn làm thất lạc đồ kỷ niệm của một gia đình nạn nhân khác. Cô Rimmington chia sẻ rằng toàn bộ ký ức đẹp đẽ về người mẹ giờ đây đã bị thay thế bởi những hình ảnh ám ảnh, khiến cô thậm chí không dám nhìn vào di ảnh của mẹ trong nhà.

Nhiều nạn nhân khác như cô Christina George cũng bày tỏ sự hoang mang tột cùng khi biết anh trai mình, ông Raymond Dagnall, bị bỏ lại trên kệ bảo quản chỉ với chiếc áo bệnh viện đã vấy bẩn và vẫn còn cắm các ống y tế trên người.

Robert Bush đã thừa nhận tổng cộng 30 tội danh liên quan đến việc ngăn cản chôn cất hợp pháp và tử tế, cùng hành vi trộm cắp tiền quyên góp của 12 tổ chức từ thiện bao gồm Salvation Army và Macmillan Cancer Support. Y cũng nhận tội đối với 30 khoản lừa đảo bằng cách gian dối liên quan đến các thi thể tại hiện trường, 4 cáo buộc lừa đảo liên quan đến thai nhi khi trao tro cốt giả cho các người mẹ, cùng các hành vi kinh doanh gian lận kéo dài từ năm 2012 đến năm 2024.

