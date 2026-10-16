Cuối tuần, nhiều gia đình thích tụ tập ăn uống nhưng mùi đồ ăn có thể "ám" tới lúc dọn dẹp xong.

Một bữa lẩu hay đồ nướng có thể kết thúc nhanh chóng, nhưng mùi thức ăn dai dẳng lưu lại sau đó lại là nỗi phiền toái kéo dài. Muốn áo quần và tóc tai không vương mùi, bí quyết quan trọng nhất không nằm ở việc mang theo chất tẩy rửa hay chuẩn bị sẵn trang phục dự phòng, mà chính là kiểm soát hơi nước và khói ngay từ lúc bắt đầu nhập tiệc.

Hiểu đúng cơ chế phát tán mùi

Điểm cần hiểu trước tiên là lẩu và đồ nướng không tạo ra cùng một kiểu phát tán mùi hương. Nồi lẩu khi sôi bốc hơi nước nghi ngút, mang theo các hạt hương liệu cùng chất béo lơ lửng trong không khí. Trong khi đó, đồ nướng lại sinh ra nhiều khói cùng các hạt bụi mịn li ti, đặc biệt là khi dầu mỡ chảy xuống bếp hoặc thực phẩm bị cháy. Chính vì cơ chế tạo mùi khác nhau nên không thể áp dụng một mẹo chung để giải quyết mọi trường hợp.

Ăn ở quán: Nhìn hướng khói trước khi chọn bàn

Khi vừa bước vào quán, bạn hãy dành vài giây quan sát hướng di chuyển của khói hoặc hơi nóng bốc lên từ các bàn xung quanh. Những vị trí sở hữu ống hút khói đặt sát vỉ nướng hoặc trang bị hệ thống hút mùi vận hành tốt luôn là lựa chọn ưu tiên, giúp bạn tránh khỏi những chỗ ngồi có luồng khói tạt thẳng vào mặt.

Ảnh minh họa

Trong suốt bữa ăn, việc hạn chế để thực phẩm bị cháy khét hay mỡ thừa tích tụ quá nhiều trên mặt vỉ nướng là yếu tố cần thiết. Bạn có thể chủ động nhờ nhân viên thay vỉ nướng mới, điều chỉnh giảm bớt nhiệt độ hoặc xử lý khay hứng mỡ kịp thời.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đưa ra khuyến cáo rằng lượng hạt bụi mịn phát sinh trong quá trình nấu nướng phụ thuộc rất lớn vào loại thực phẩm, phương pháp chế biến, lượng chất béo cùng nhiệt độ nấu; trong đó việc làm cháy thức ăn chính là nguyên nhân khiến mật độ hạt bụi và mùi khói tăng lên nhanh chóng.

Ăn tại nhà: Đừng đợi hết bữa mới bật máy hút mùi

Nếu sử dụng các thiết bị điện được thiết kế riêng cho không gian trong nhà, bạn nên ưu tiên bố trí bếp ở vị trí thông thoáng, tránh đặt nơi có luồng hơi nước và khói thổi trực tiếp qua vị trí đông người ngồi. Nếu bếp có chụp hút mùi dẫn khí ra ngoài, nên bật máy ngay từ lúc bắt đầu nấu và duy trì cho máy hoạt động thêm khoảng 10 đến 20 phút sau khi bữa ăn kết thúc.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), người dân nên chủ động mở cửa sổ hoặc sử dụng quạt thông gió đẩy khí ra ngoài trong trường hợp nhà không có hệ thống hút mùi chuyên dụng, miễn là điều kiện thời tiết và chất lượng không khí ngoài trời cho phép.

Ảnh minh họa

Các loại máy lọc không khí hiện nay chủ yếu đóng vai trò giữ lại các hạt bụi mịn; muốn giảm bớt một phần khí gây mùi còn phụ thuộc vào việc máy có trang bị tầng lọc phù hợp như than hoạt tính hay không, do đó chúng ta không thể coi mọi máy lọc chuẩn HEPA thông thường đều là giải pháp khử mùi hoàn hảo.

Sau bữa ăn: Xử lý mùi bám lại

Khi các thiết bị nấu nướng đã nguội hoàn toàn, bạn hãy lau sạch mặt vỉ nướng, khay chứa mỡ thừa cùng khu vực mặt bàn xung quanh nồi lẩu, đồng thời vệ sinh lưới lọc của máy hút mùi theo đúng hướng dẫn sử dụng. Đây là nơi lưu giữ dầu mỡ cùng cặn thực phẩm sót lại, tiếp tục tỏa ra mùi hôi nếu không được làm sạch kịp thời.

Trong trường hợp rời quán ăn mà chưa thể thay trang phục ngay, bạn có thể đứng nghỉ tại những khu vực thoáng khí để luồng gió tự nhiên giúp mùi khói tan dần. Khi về tới nhà, các loại trang phục ám mùi nên được giặt sạch. Thực tế không có bất kỳ mẹo tại chỗ nào có thể bảo đảm mái tóc hay áo quần của bạn hết sạch mùi ngay tức thì.

Đặc biệt, các loại bếp than hoặc bếp nướng đốt nhiên liệu không được sử dụng trong nhà, gara hay bất kỳ không gian kín nào. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo nghiêm ngặt rằng các thiết bị này sinh ra khí Carbon Monoxide (CO), một loại khí cực kỳ độc hại, không màu và không mùi.