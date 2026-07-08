HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm, dầu thô bật tăng mạnh

Hồng Nhung
|

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 8/7 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu tăng mạnh sau khi quân đội Mỹ phát động một loạt các cuộc tấn công chống lại Iran, làm dấy lên lo ngại xung đột trong khu vực tiếp tục leo thang.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 8/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống còn 4.144,36 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng giảm 0,3%, chốt ở mức 4.157,40 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng đã lên mức cao nhất trong hai tuần ở phiên đầu tuần sau khi số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, khiến thị trường giảm bớt dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nâng lãi suất.

Theo giới phân tích, vàng thường chịu áp lực khi lạm phát khiến lãi suất duy trì ở mức cao, điều này làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lợi suất như kim loại quý.

- Ảnh 1.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 8/7 (giờ Việt Nam). Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu tích trữ vàng của Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã mua vàng tháng thứ 20 liên tiếp. Tính đến cuối tháng 6, dự trữ vàng nguyên chất của nước này đạt 75,44 triệu ounce, tăng từ mức 74,96 triệu ounce một tháng trước.

Trong khi đó, Hồng Kông - Trung Quốc đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống thanh toán bù trừ tập trung cho giao dịch vàng, đồng thời khôi phục giao dịch hợp đồng tương lai vàng nhằm hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dự trữ vàng của khu vực.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 1,7% xuống còn 61 USD/ounce. Ngược lại, giá bạch kim tăng 1,2% lên 1.651,25 USD/ounce; còn palladium tăng 0,9% lên 1.279,69 USD/ounce.

TIN LIÊN QUAN

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Mỹ tăng gần 3% trong phiên giao dịch sáng 8/7 (giờ Việt Nam), nối tiếp đà tăng của phiên trước sau khi quân đội Mỹ phát động một loạt các cuộc tấn công chống lại Iran, làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn vốn mong manh tại khu vực đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,95 USD, tương đương 2,8%, lên 72,39 USD/thùng.

Trước đó, giá dầu WTI đã tăng 2,8% trong phiên ngày 7/7 và tiếp tục đi lên sau khi thị trường đóng cửa. Đà tăng được thúc đẩy sau khi Mỹ thu hồi giấy phép chung cho phép giao dịch bán dầu thô của Iran, động thái được đưa ra sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các tàu thương mại.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Trung Quốc

Fed

Iran

báo mới

giá vàng

Cục Dự trữ liên bang Mỹ

Sống trẻ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại