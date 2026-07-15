Giá vàng SJC và vàng nhẫn hôm nay 15/7: Lội ngược dòng ngoạn mục

Giá vàng hôm nay 15/7 bật tăng nóng rực.

Sáng nay (15/7), thị trường vàng chứng kiến đà phục hồi mạnh mẽ từ thị trường quốc tế sau khi dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Tín hiệu này nhanh chóng kích hoạt đà tăng giá niêm yết tại các thương hiệu kinh doanh vàng lớn trong nước, đưa giá vàng thoát khỏi nhịp điều chỉnh giảm sâu trước đó.

Giá vàng hôm nay 15/7 tăng mạnh: Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh tăng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 15/7/2026, cập nhật từ bảng niêm yết của các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý lớn trong nước cho thấy đà tăng đã quay trở lại rõ nét trên các hệ thống giao dịch.

Theo cập nhật tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC đã bật tăng mạnh ở cả hai chiều mua - bán, đạt 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Các dòng vàng nhẫn và vàng trang sức tại Phú Quý cũng đồng loạt tăng giá. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Phú Quý 1 Lượng 999.9 niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vàng trang sức 999.9 tăng lên mức 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 15/7 bật tăng mạnh.

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, các sản phẩm vàng nhẫn và đồng vàng ghi nhận đà tăng tích cực. Cụ thể, Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) và Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen cùng tăng 700.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9) nhích tăng lên mức 142,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Riêng dòng sản phẩm vàng miếng SJC tại thương hiệu này được niêm yết ở ngưỡng 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC 1L, 10L, 1KG giao dịch tại thị trường TP.HCM niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (từ 1 đến 5 chỉ) giữ nhịp ở mức 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nhìn chung từ đầu tuần đến nay, giá vàng trong nước liên tục trải qua các phiên rung lắc, giằng co mạnh quanh vùng cao đỉnh điểm. Mặc dù đà tăng sáng nay đã phục hồi lại 0,5 - 0,7 triệu đồng/lượng ở một số mặt hàng, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn duy trì ở khoảng khá xa, từ 3 đến 3,5 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán rộng khiến nhà đầu tư giao dịch lướt sóng ngắn hạn vẫn gánh khoản rủi ro mua đắt - bán rẻ lớn nếu chốt lời ngay trong ngày.

Giá vàng thế giới "quay xe" bứt phá: Nỗ lực áp sát vùng 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco đã ghi nhận đà tăng bứt phá đầy ấn tượng. Giá vàng giao ngay bật tăng hơn 51 USD/ounce (tương đương tăng hơn 1,29%), chính thức vượt qua các ngưỡng cản tâm lý để tiến về vùng 4.055,5 USD/ounce.

Động lực thúc đẩy đà bứt phá của kim loại quý thế giới chủ yếu đến từ báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ giảm nhẹ hơn dự báo. Lạm phát dịu lại khiến thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, từ đó kéo chỉ số đồng USD suy yếu và dòng tiền tìm lại các tài sản an toàn như vàng.

Quy đổi theo tỷ giá USD/VND niêm yết tại các ngân hàng thương mại (quanh mức 26.040 - 26.450 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 129,3 - 130,5 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế, phí quy đổi).

Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước hiện vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 17,5 - 18 triệu đồng/lượng.

Thị trường bạc giao dịch sôi động: Bạc Phú Quý phục hồi nhẹ

Sự nhích tăng của thị trường kim loại quý cũng lan sang giao dịch bạc. Tại Tập đoàn Phú Quý, giá Bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 lượng, 10 lượng, 5 lượng) và Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng niêm yết mua vào ở mức 2,217 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,286 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức nhích nhẹ ở các mốc cập nhật sáng.

Giá Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1Kg hiện niêm yết ở mức 59,119 triệu đồng/kg chiều mua vào và 60,959 triệu đồng/kg chiều bán ra.

Bạc phục hồi nhẹ trong phiên sáng nay.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá Bạc thỏi BTMH 1 lượng giao dịch ở mức 2,222 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,29 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bạc thỏi BTMH 1kg duy trì ở mức 58,954 triệu đồng/kg mua vào và 60,767 triệu đồng/kg bán ra.

Nhà đầu tư vẫn được khuyến cáo duy trì tỷ trọng an toàn do biên độ mua - bán niêm yết của các nhà vàng trong nước vẫn ở mức cao.﻿