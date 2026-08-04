Giá vàng hôm nay 4/8: Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, SJC, Doji đồng loạt giảm mạnh

Liệu mức giảm giá vàng hôm nay có mở ra cơ hội bắt đáy cho thị trường?

Giá vàng hôm nay 4/8 bất ngờ đảo chiều hạ nhiệt ngay trong phiên sáng sau chuỗi ngày neo cao bứt phá, kéo mặt bằng giá bán ra của vàng miếng quay trở lại mốc 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 4/8 quay đầu giảm

Bảng giá vàng SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải mới nhất ngày 4/8 ghi nhận mức giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng SJC lùi về mốc 137- 140 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải (cập nhật lúc 10:00, quy đổi từ chỉ sang lượng): Kim Gia Bảo 24K (999.9): Mua vào 137,2 triệu đồng/lượng – Bán ra 141,2 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải: Mua vào 136,2 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 135,2 triệu đồng/lượng – Bán ra 140,2 triệu đồng/lượng.﻿

Giá vàng hôm nay 4/8 quay đầu giảm.

Sau nhịp điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng trong phiên sáng, giá vàng tại Phú Quý duy trì quanh ngưỡng 137 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 140 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9: Mua vào 137 triệu đồng/lượng – Bán ra 140 triệu đồng/lượng. Vàng trang sức 999.9: Mua vào 135 triệu đồng/lượng – Bán ra 139 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng niêm yết mua vào ở mức 137,00 triệu đồng/lượng và bán ra 140,00 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 - 5 chỉ): Mua vào 136 triệu đồng/lượng – Bán ra 139,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 99,99%: Mua vào 133,50 triệu đồng/lượng – Bán ra 138 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI cập nhật lúc 10:10 sáng với mức chênh lệch mua - bán ổn định ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng: Mua vào 137 triệu đồng/lượng – Bán ra 140 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng / Kim TT/AVPL: Mua vào 137,3 triệu đồng/lượng – Bán ra 141,3 triệu đồng/lượng (chiều bán ra cao hơn vàng miếng SJC 1,3 triệu đồng/lượng).

Vàng nữ trang 9999: Mua vào 135 triệu đồng/lượng – Bán ra 140 triệu đồng/lượng.

Mặc dù giá vàng miếng SJC giảm nhẹ và neo ở mốc 140 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại một số thương hiệu như DOJI hay Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giao dịch ở vùng giá rất cao, bán ra từ 141,2 – 141,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) ghi nhận ở mức 4.057,09 USD/ounce, nhích nhẹ +0,05% (tăng 1,86 USD/ounce). Việc giá vàng thế giới giằng co quanh vùng đỉnh lịch sử trên 4.000 USD/ounce chính là "bệ đỡ" ngăn giá vàng trong nước giảm sâu hơn, tạo ra thế giằng co tại mốc 140 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá bạc hôm nay 4/8 tại Phú Quý, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải

Song hành cùng đà hạ nhiệt của giá vàng, thị trường kim loại quý cũng chứng kiến sự biến động linh hoạt của giá bạc trong ngày 4/8:

Giá bạc Phú Quý: Bạc thỏi 999 (1 lượng) niêm yết mua vào 2,173 triệu đồng/lượng – bán ra 2,24 triệu đồng/lượng. Loại bạc thỏi 1kg giao dịch ở mức mua vào 57,946 triệu đồng/kg – bán ra 59,733 triệu đồng/kg (ghi nhận nhịp biến động điều chỉnh nhẹ từ mức đỉnh 59,89 triệu đồng/kg trong phiên sáng).

Tham khảo giá bạc hôm nay 4/8.

Giá bạc DOJI: Bạc DOJI 99.9 (1 lượng) niêm yết mua vào 2,168 triệu đồng/lượng – bán ra 2,24 triệu đồng/lượng. Bạc nguyên liệu 999 mua vào ở mức 1,875 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Bảo Tín Mạnh Hải: Bạc thỏi (5 lượng, 10 lượng) mua vào 2,173 triệu đồng/lượng – bán ra 2,240 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi 1kg mua vào 57,947 triệu đồng/kg – bán ra 59,734 triệu đồng/kg.﻿