Giả danh nhân viên Sở Y tế đề nghị chuyển tiền tiếp đoàn kiểm tra

Gần đây, một số cơ sở hành nghề y, dược tại tỉnh Vĩnh Long nhận được điện thoại từ người lạ xưng là nhân viên Sở Y tế, thông báo có đoàn kiểm tra liên ngành, đoàn thẩm định hành nghề chuẩn bị tới, đề nghị cơ sở chuyển tiền để tiếp đoàn.

Sở Y tế Vĩnh Long vừa cho biết, trong thời gian gần đây, một số cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn tỉnh phản ánh, có người gọi điện thoại tới cơ sở tự xưng nhân viên Sở Y tế hoặc là thành viên đoàn kiểm tra liên ngành, đoàn thẩm định hành nghề y, dược... Các đối tượng thường yêu cầu cơ sở hành nghề y, dược phải chuyển tiền vào tài khoản của chúng để tiếp đoàn.

Có đối tượng xưng nhân viên Sở Y tế gọi điện tới các cơ sở hành nghề y, dược yêu cầu đăng ký tham gia các lớp tập huấn, đào tạo do Sở tổ chức, và chuyển tiền phí tham gia.

Sở Y tế Vĩnh Long khẳng định, đơn vị này không có các yêu cầu, chỉ đạo trên; những cuộc gọi đó do các đối tượng xấu lợi dụng, mạo danh đơn vị với mục đích lừa đảo , chiếm đoạt tiền.

Sở Y tế Vĩnh Long đề nghị các đơn vị trực thuộc, cơ sở hành nghề đề cao cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đề nghị, các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, trạm y tế thông báo, tuyên truyền rộng rãi đến người dân, các cơ sở hành nghề y, dược kịp thời nắm bắt, đề cao cảnh giác với các hình thức lừa đảo trên; không chuyển tiền vào các tài khoản lạ; thông báo ngay với chính quyền địa phương, cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý.